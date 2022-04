Symbolickým odemčením Chmelového majáku a odpoledním programem ve dvoře Restaurace U Orloje začne v sobotu nová turistická sezóna v Žatci. Hrát bude rakovnická kapela Brass Band, připraveno bude občerstvení i pivo nebo program pro dětské návštěvníky. Po celý den budou zdarma přístupné vyhlídky z Chmelového majáku i radniční věže, bezplatně se otevře také Muzeum pivovarnictví Žatecka na Žižkově náměstí.

Jarní trh v lounském parku nabídne nákupy i výstavu

KDY: Neděle 3. dubna od 14 do 18 hodin

KDE: Masarykovy sady v Lounech

ZA KOLIK: Zdarma



Jarní trh v Masarykových sadech v Lounech nabídne nákupy, výstavu, kávu či prosecco. Start akce je v neděli 3. dubna od 14 hodin. Vstupné je zdarma. „Jde o letošní první komunitní trh v parku. K mání budou krásné výrobky od místních prodejců. Bude jich celkem dvacet,“ lákají organizátoři akce.

Výstava v lounské galerii nabízí neobvyklé obrazy

KDY: Do 22. května

KDE: Galerie města Loun

ZA KOLIK: 40 korun

V Galerii města Loun probíhá výstava s název Za obrazem a autorem děl je Jiří Kubový. Ten je jedním z nejzajímavějších umělců, který radikálně po svém zobrazuje krajinu kolem nás. Výsledkem jeho tvorby nejsou typické čtvercové či obdélníkové obrazy ohraničené rámem. Jejich trojrozměrnost, neohraničenost a použití atypických malířských materiálů z nich činí velmi individuální výtvarnou výpověď. Díky rozlehlým prostorám Galerie města Loun se mohla vystavit i větší, rozměrnější díla. Jiří Kubový se narodil v Mostě a dnes žije v Ústí nad Labem. Jeho výstava v Lounech potrvá do 22. května 2022. Otevřeno je středa až sobota od 14:00 do 18:00. Vstupné stojí 40 korun.

Ejmova chata s rozhlednou je turistickým lákadlem

KDY: Sobota a neděle od 10 do 18 hodin

KDE: U Dobroměřic

ZA KOLIK: Zdarma

Červený vrch, zvaný též Stříbrník, je kopec ,který patří mezi významné body Ranského středohoří. Jedná se o velice zajímavou geologickou a paleontologickou lokalitu, neboť zdejší červený geologický podklad je složen z barevných porcelanitů, jež vznikly vypálením jílů uhelných slojí. V červené hornině zde byly nalezeny otisky různých pradávných třetihorních organismů. V roce 1911 byla na vrcholu postavena dřevěná Ejemova chata s Frotzelovou rozhlednou. Chata během sezony poskytuje jednoduché občerstvení jako třeba polévku, pivo a limonádu. Frotzelova rozhledna je přístupná v letní sezóně od dubna do října ve víkendových dnech a o svátcích od 10 do 18 hodin. Za dobrého počasí lze z rozhledny spatřit nejen blízké vrcholky Českého středohoří, ale také vzdálené hrady Oltářík a Hazmburk. Na trase k Frotzelově rozhledně se prochází obcí Dobroměřice.

Hrabal v žateckém divadle

KDY: Pátek 1. dubna od 19 hodin

KDE: Městské divadlo Žatec

ZA KOLIK: 130 korun

Hořká komedie Ostře sledované vlaky o dospívání a lásce s válkou v zádech, dle proslulé novely Bohumila Hrabala, v adaptaci a podání divadelního souboru Radar z Prahy. Vidět ji můžete v pátek 1. dubna od 19 hodin v Městském divadle Žatec. Lístek stojí 130 korun.

Zámek Stekník otevírá své brány

KDY: Sobota 2. dubna 10 až 15.30

KDE: Zámek Stekník

ZA KOLIK: 80 korun



Zámek Stekník otevře v sobotu své brány. „Navštívit budete moci náš hlavní prohlídkový okruh č. 1 s názvem Reprezentační a soukromé prostory, okruh č. 2 - Zámecké zahrady, okruh č. 3 - Výstavní prostor. Okruh č. 4 - Jižní křídlo zámku s výstavou kočárků a hraček,“ láká správa zámku. V dubnu je zámek otevřen jen o víkendy a svátky a to vždy od 10 do 15.30 hodin.