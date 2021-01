Projděte si páteckou poetickou stezku. Těšte se na básničky

KDY: Kdykoliv

KDE: Stradonice v Peruci na Lounsku

ZA KOLIK: Zdarma

Projděte si páteckou poetickou stezku Pátek, zastávka Stradonice, rozhledna (či naopak). „Na trase údolím Débeřského potoka (po žluté turistické značce) je umístěno 10 plakátků s básněmi Dana Limy,“ informoval čtenáře Deníku Petr Rasken Chaloupka. Vstupné na rozhlednu se neplatí.

Upečte si chleba z kvásku. Kniha je plná křupavých receptů

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy





Upečte si chleba z kvásku. Kniha Pečeme chleba z kvásku je plná křupavých a voňavých receptů. Vydalo ji nakladatelství Dauphin. Autorkou je Alena Gajdušková. Ta při psaní publikace vycházela z historických kuchařských knih, dobových živnostenských receptářů, odborných publikací i archivů rodinných. Inspirovaly ji ručně psané recepty z konce 19. a 1. poloviny 20. století.

V lounském parku T. G. M. je nově tabule o řopíku

KDY: Kdykoliv

KDE: Louny

ZA KOLIK: Zdarma

Kdo z nás by neměl rád dárky? A pokud je dostaneme pod stromeček, tak z nich je radost o to větší. Právě takový si můžeme nyní všichni prohlédnout při procházce lounským parkem T. G. Masaryka, kde u zrevitalizovaného bunkru, tzv. řopíku, byla instalována zásluhou mužů z Muzea československého opevnění z let 1936 1938 „Na Kočičáku“ z Chomutova za podpory Města Loun informační tabule s historií tohoto opevnění.

Rebelka Adéla Elbel líčí v knize svůj pád do temnoty

KDY: Kdykoliv

KDE: E-shopy



Ještě před Vánocemi vsadilo nakladatelství Albatros Media, jeho sub label CPress na motivační knihu o divoké, odvázané až nevázané stand-up komičce, bývalé nevypočitatelné hudebnici. Její kniha dostala název Doba temna. Autorka tu poměrně otevřeně líčí nejen svůj pád do temnoty, který zažila kvůli řadě těžkostí a potíží. Adéla Elbel, rozená Komárková, se narodila 17. července 1981 v Havířově. Je to česká nederlandistka, překladatelka více knih z holandštiny, herečka, populární stand-up performerka a ex členka odvážné brněnské hip hopové dvojky ČokoVoko.

KDY: Po - Pá 7.00 - 21.30, So - Ne 7.00 - 22.00

KDE: Žatec

ZA KOLIK: Zdarma

Kluziště před žateckou radnicí funguje. V Podbořanech zavřeli

Přísnější protiepidemická opatření mimo jiné ještě víc omezují počet lidí na venkovních sportovištích. Z tohoto důvodu je kluziště s ledovou plochou v areálu koupaliště v Podbořanech už několik dnů zavřené. V Žatci před radnicí zůstalo kluziště v provozu. „Prosíme o dodržování nově platných nařízení, včetně omezení počtu lidí na vnějších sportovištích. Tedy na kluzišti před radnicí mohou být nejvýše 2 bruslící. Děkujeme za pochopení a ohleduplnost vůči všem ostatním,“ informovala žatecká radnice.