Nedostavěný magický chrám v Panenském Týnci je velkým lákadlem. Za příběhem, energií či tajemnem jezdí do Týnce lidé z celé republiky. Památka je vyhledávaným místem svatebčanů, svůj den tam prožili například Gabriela Koukalová a Petr Koukal. Mnozí tam jezdí kvůli údajné léčivé a pozitivní energii. Chrám hrál i ve filmu. Chrám nyní tvoří 21 metrů dlouhé, 9 metrů široké a přes 20 metrů vysoké kněžiště. Ze západní trojlodní části zbyly jenom jižní zeď a portál, část západní zdi a část základů. A také novější barokní zvonice. Panenský Týnec leží na Lounsku. Stačí odbočit ze silnice I/7, která spojuje Chomutovsko a Lounsko s Prahou. V městysi už chrám dobře najdete. Chrám je volně přístupný.

Pěškobusem žateckým podzemím KDY: Sobota 2. října od 14 hodin KDE: Náměstí 5. května Žatec ZA KOLIK: Zdarma V rámci Dne architektury se můžete podívat do žateckého podzemí. Akce s názvem Pěškobusem žateckým podzemím startuje v sobotu ve 14 hodin na náměstí 5. května, průvodkyněmi budou Monika Merdová a Eva Sladká. Svítilny, čelovky a pevnou s sebou.

Den otevřených dveří v leteckém muzeum v Bezděkově KDY: Sobota 2. října KDE: ZA KOLIK: Bezděkovské letecké muzeum 11. stíhacího leteckého pluku na okraji města Žatce připravilo na tuto sobotu Den otevřených dveří. Těšit se můžete na různé exponáty, letecký trenažér či podpisovou akci posledního vydání knihy Etudy ještě vonící luftem Václava Vaška. Letecké muzeum v Bezděkově u Žatce připomíná již neexistující vojenské letiště u Žatce, které bylo součástí protivzdušné obrany státu a jemuž se od jeho vzniku na začátku 50. let říkalo Korea.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.