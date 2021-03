Velikonoční pohlednice jsou online

KDY: Kdykoliv

KDE:www.muzeumlouny.cz

ZA KOLIK: Zdarma

Kdo se zasloužil o první velikonoční pohlednici, jak vypadala i to, odkud a kam byla poslána, už zůstane asi navždy záhadou. Jaké pohlednice se kdysi posílaly? To ukazuje online výstava Oblastního muzea Louny. Zhlédnout ji můžete kdykoliv na www.muzeumlouny.cz. Velikonoční pohlednice pochází ze sbírky Sládečkova vlastivědného muzea v Kladně a jeho pracovníků.

Komiksové bubliny vás zavedou do světa fantasy a historie

KDY: Kdykoliv

KDE:Web Městské knihovny Louny

ZA KOLIK: Zdarma



Máte rádi komiksy? Už dlouhou dobu se tyto příběhy těší velké přízni čtenářů. Ve fotogalerii na webových stránkách lounské knihovny nebo na Facebooku se tak můžete přenést do světa pohádek, fantasy, historie či současnosti. Na stránkách najdete i soutěž „Řekni to bublinou,“ do které se zapojili kluci a holky. Výsledek jejich práce můžete též obdivovat na webu knihovny.

Reset je první letošní výstavou Galerie Benedikta Rejta

KDY: Kdykoliv

KDE: Facebook Galerie Benedikta Rejta v Lounech

ZA KOLIK: Zdarma



Reset. Tak to je první výstavní projekt Galerie Benedikta Rejta v Lounech v tomto roce. Nese podtitul: prostor, světlo, barva a zvuk a symbolicky uzavře minulou a otevře novou kapitolu historie galerie. Prostorové, světelné a zvukové instalace výtvarníků a performerů například: Petra Nikla, Ondřeje Smeykala či Martina Janíček, jemně oživí prostory galerie, včetně dvou dosud skrytých, veřejnosti nikdy nepřístupných podzemních pater. Tříměsíční výtvarný happening Reset budou doprovázet přednášky, koncerty a besedy. Zahájení můžete sledovat ve čtvrtek od 18 hodin na facebookovém profilu galerie. Výstava potrvá od 21. ledna do 18. dubna a sledovat ji lze zatím pouze skrze facebookový profil galerie.

V parku je tabule o řopíku

KDY: Kdykoliv

KDE: Louny

ZA KOLIK: Zdarma



Při procházce lounským parkem T. G. Masaryka narazíte u zrevitalizovaného bunkru tzv. řopíku na informační tabuli s historií tohoto opevnění. Tabule byla instalována díky mužům z Muzea československého opevnění z let 1936 1938 „Na Kočičáku“ z Chomutova, akci podpořilo město Louny.

KDY: Kdykoliv

KDE:www.muzeumzatec.cz

ZA KOLIK: Zdarma

Výstava Sirupy, mošty, víno je zatím k vidění pouze na webu

Po velmi úspěšné výstavě o Šroubárně v roce 2019 připravilo Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci druhou „podnikovou“ výstavu Sirupy, mošty, víno… Výstava přibližuje historii dnes již neexistujícího podniku Fruta Žatec. Okrajově se dotýká i jeho předchůdců, kterými byly Dreherův pivovar, konzervárna Melzer a Weiss a poté konzervárna Saaza. Muzeum výstavu zpřístupní hned jak to umožní vládní opatření, zatím si ji můžete kdykoliv prohlédnout díky fotografiím na webu www.muzeumzatec.cz.