Výstava Dům 2022 láká na stavbu, bydlení a zahradu Kdy: Pátek 19. srpna až neděle 21. srpna Kde: Louny Za kolik: 70 korun XXIX. ročník všeobecné stavební výstavy Dům 2022 proběhne od pátku 19. srpna do neděle 21. srpna od 9 do 17 hodin na výstavišti v Lounech. Veletrh je aktuální přehlídkou novinek z oblasti stavby, bydlení a zahrady. Představí se zde přes 130 vystavovatelů z celé České republiky, kteří nabídnou nepřeberné množství zajímavých výrobků a služeb z oboru stavebních materiálů, vybavení domácností a zařízení zahrady. Plné vstupné stojí 70 korun, snížené 50 korun.



Zámek Nový Hrad láká na balady K. J. Erbena

Kdy: Pátek 19. srpna od 20 hodin

Kde: Zámek Nový Hrad v Jimlíně

Za kolik: 100 korunovaného

Na zámku Nový Hrad v Jimlíně pokračuje v pátek 19. srpna Zámecké kulturní léto. Tentokrát se tam představí ÚstaF-voiceband.cz (zkráceně ÚstaF),což je brněnský divadelní soubor, který se zaměřuje na tzv. voiceband, tedy specifický druh sborové recitace. Těšit se můžete na osobité zpracování balad ze sbírky K. J. Erbena. Start akce je ve 20 hodin, vstupné stojí 100 korun.



České Maledivy nabízí koupání jako v exotickém ráji

Kdy: Kdykoliv

Kde: Podbořansko

Za kolik: Zdarma

České Maledivy. Tak se říká zatopenému kaolinovému lomu kousek od městyse Nepomyšl na Podbořansku. Najdete tam skluzavku z kaolinového kopce, improvizovaný pohyblivý můstek na skoky do vody, sochání, koupání, brodění a tvoření tůněk. Přijít k vodě musíte po svých, otevřeno je kdykoliv a vstup je zdarma. „Příjezdové cesty k bývalému lomu střeží lidi od Sedleckého kaolinu, jemuž tento útvar patří. Když už se někomu podaří přijet autem až ke břehům, nebo zaparkovat za závorou, nikoliv před ní, zástupce „pobřežní stráže“ provinilce vykáže. Každopádně je to neobvyklá ojedinělá přírodní pláž. Výfukové plyny ani odpadky na ni nepatří. Škoda, že to tak nevnímají všichni,“ říká čtenářka Deníku Alena.



Žatecké muzeum vás vrátí do minulosti, má stroj času

Kdy: Denně kromě pondělí

Kde: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

Za kolik: 30 korun

Jaké tajemství skrývá žatecká historie? A kdo to byl Hans Joachim Egertaal?Nechte se vtáhnout do interaktivní expozice plné historických fotografií Žatce. Tablet s připravenou hrou o žateckém stroji času vás provede městem v průběhu 19. a 20. století. Pro úspěšný průchod napínavou hrou jste jako návštěvník vybízeni hledat indicie na panelech a dalších částech expozice. Největším exponátem je replika mapy Žatce z roku 1843, na kterou je potřeba dosadit fotografie významných městských objektů. Kromě toho je v místnosti i záhadná truhla, obsahující historické informace důležité pro rozluštění příběhu. Všechny fotografie jsou doplněny QR kódy, které vedou na unikátní online encyklopedii žatecké historie a umožňují návštěvníkům dozvědět se víc pouhým načtením. Výstavu Žatecký stroj času v žateckém muzeu můžete navštívit denně kromě pondělí, o víkendu je otevřeno od 13 do 17 hodin. Vstupné stojí 30 korun.



Pohádková rozhledna v Kryrech pobaví malé i velké

Kdy: Sobota 20. srpna od 15 hodin

Kde: Kryry

Spolek LEKAF Kryry za podpory hasičského sboru pořádá v sobotu 20. srpna pro děti i dospělé odpoledne plné soutěží, zábavy a dobrodružství. Akce se názvem Pohádková rozhledna proběhne v areálu letního kina v Kryrech a start je v 15 hodin.