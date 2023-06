Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Lounsku a Žatecku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

LOUNSKO

Truck Week v Panenském Týnci

Kdy: čtvrtek 8. až neděle 11. června

Kde: letiště Panenský Týnec

Za kolik: 200/100 korun

Proč přijít: Letiště v Panenském Týnci bude hostit třetí ročník akce Truck Week. Akce je pro všechny milovníky velkých nejen nákladních vozů. Na Truck Weeku najdou vozy od malých dodávek až po velké osvětlené náklaďáky. Budou se prezentovat společnosti podnikající v dopravě. Návštěvníci zde najdou mnoho stánků s občerstvením i truck doplňky. Akci bude moderovat Bára Tlučhořová. O hudební produkci a večerní zábavu se budou starat střídavě Karel Fiala a DJ John Hard. Připraven bude bohatý doprovodný program plný soutěží, spanilé jízdy po regionu, exhibice truck vozů a podobně.

Oslava 750 let obce Stradonice



Kdy: sobota 10. června od 13.00

Kde: obec Stradonice

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Klub žen a sbor dobrovolných hasičů zvou na oslavu výročí 750 let od první zmínky o obci Stradonice. Po celý den bude probíhat bohatý kulturní program. Ten po zahájení ve 13 hodin nabídne odhalení překvapení k oslavě (14.00), předávání pamětních listů (15.00) a později setkání rodáků a přátel Stradonic. K tanci a poslechu zahraje kapela Krystal Slaný (18.00). Po celé odpoledne bude hrát kapela Strakoši, návštěvníci slavností uvidí ukázky hasičů, psí triky, hudbu na chůdách, pro děti bude připraven skákací hrad, malování na obličej a ukázky starých řemesel. Už v pátek v 19 hodin proběhne společný pochod na hřbitov, položení kytic a odhalení nové pamětní desky padlým vojákům.



Dobrodění v Lounech

Kdy: sobota 10. června od 14.00

Kde: restaurace Stromovka, Louny

Za kolik: 80 korun/zdarma

Proč přijít: Charitativní akce Dobrodění napíše v sobotu 10. června v lounské restauraci Stromovka svůj šestnáctý díl. Jako obvykle se pobaví celá rodina. Dětské odpoledne začne ve 14 hodin. Připraveny budou hry a soutěže, ukázka RC modelů, své služby nabídnou kadeřnice a stánek s malováním na obličej, diváci uvidí vstupy taneční, hudební i mažoretkové. Přijedou hadraplány, hasiči, šermíři a kouzelník. V 17.30 bude sál patřit Divadlu koštice a od 20 hodin venkovní podium kapelám Dívka na léto, Bedňáci, Paralet a Funkus. Výtěžek ze vstupného bude předán na dobročinné účely, děti neplatí.

Za Franzem Kafkou do Siřemi



Kdy: sobota 10. června od 14.00

Kde: Galerie Kafka, Siřem

Za kolik: zdarma



Proč přijít: V Galerii Kafka v Siřemi se bude v sobotu 10. června konat kulturní odpoledne. Nejprve bude zahájena výstava prací prof. Zbigniewa Bajeka, inspirovaných aforismy Franze Kafky, které napsal během svého pobytu v Siřemi, a jeho partnerky výtvarnice Ewy Kolarz. Ta představí práce inspirované hřbitovy padlých v 1. světové válce. Další díl výstavy přidá výtvarnice Kateřina Rutherford z Mikulova. Následně se bude promítat film The Kafka Conference, or Dubček Goes Swimming, ve kterém se prolíná několik období českých a slovenských dějin, od Tobi Sauera a kolektivu z německého Kasselu.

Otevřené zahrady na zámku Stekník

Kdy: sobota 10. a neděle 11. června

Kde: zámek Stekník

Za kolik: 100/60 korun

Proč přijít: Zámek Stekník připravil netradiční prohlídky s názvem Víkend otevřených zahrad. Ty si budou moci zájemci prohlédnout v sobotu i neděli od 10 do 17 hodin. Půjde o prohlídky rozkvetlých růží v zámeckých zahradách s výkladem o italské terasovité zahradě. Součástí prohlídek bude krátké hudební vystoupení v zámecké sala terreně. Po prohlídce zahrad, kam je možné donést si i vlastní piknikovou deku, můžete s průvodcem navštívit také interiéry zámku, prohlídky začínají vždy v celou hodinu.

Myslivecké vaření kotlíkových gulášů



Kdy: sobota 10. června od 16.00

Kde: hostinec Pod Kaštany, Líšťany

Za kolik: zdarma



Proč přijít: U hostince Pod Kaštany v Líšťanech proběhne v sobotu 10. června odpoledne Myslivecké vaření kotlíkových gulášů. Místní myslivecký spolek zve myslivce s rodinnými příslušníky, přátele myslivosti a občany na jedinečnou ochutnávku. Ta bude zdarma. Akce se uskuteční v duchu 100. výročí založení Českomoravské myslivecké jednoty.

CHOMUTOVSKO

Hřebíkárna plná punku

Kdy: pátek 9. června od 15.30

Kde: areál Hřebíkárna, Chomutov

Za kolik: 290 korun

Proč přijít: Tradiční punk-rocková veselice s kapelami zvučných jmen. Hřebejkárna 2023 opět nabídne pořádnou porci muziky, o kterou se postarají Covers For Lovers (17.30), The Fialky (18.45), Totální nasazení (20.00), SPS (21.30) a Vision Days (23.00).

Festival Oživujeme Kovářskou



Kdy: pátek 9. června od 16.00

Kde: obec Kovářská

Za kolik: zdrama



Proč přijít: Festival v obci Kovářská, kde dojde k prezentaci výsledků workshopů. Kreativní dílny, hudba, landart, divadlo. Vše v režii čtyř regionálních škol a spolku DoKrajin. Pátek 9. června nabídne bohatý program, který vytvářely děti společně s pedagogy. Středobod dění bude u ruiny bývalé uhelny neboli kovárny, poblíž restaurace Marzebilla. Děti i dospěláci si mohou upéci buřty u dvanácti měsíčků, projít si naučnou stezku, co vás nic nenaučí, či navštívit Muzeum letecké bitvy v Kovářské.

Kadaňské pivní slavnosti

Kdy: sobota 10. června od 10 hodin

Kde: Františkánská zahrada, Kadaň

Za kolik: 100/50 korun

Proč přijít: Kadaň láká v sobotu 10. června na Kadaňské pivní slavnosti. Uskuteční se ve františkánské zahradě v ulici Jana Švermy. Své produkty představí dvanáct pivovarů, chystají se soutěže O kadaňský korbel i řada dalších. Potěší hudební vystoupení kapel The Crash, So Fine, Tajfun, Piknik - Michal Tučný revival, zaujme jistě hra na lahve v podání Flaškinet a svým rytmem se pochlubí bubeníci Drum Band F.Z. Slavností bude provázet moderátor Martin Šíl, součástí budou také atrakce a doprovodný program pro děti.

Sasko - česká pivní slavnost ve Vejprtech



Kdy: sobota 10. června od 14.00

Kde: centrum Bärenstein / Vejprty

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Vejprty a bratrské město Bärenstein chystají na sobotu 10. června osmý ročník společné Sasko - české pivní slavnosti. Návštěvníci se mohou těšit na slavnostní naražení pivního sudu starosty obou sídel (14.00), obří fotbalové šipky pro malé i velké, samozřejmě pivo a kulturní vystoupení. Potěší hornická kapela Jöhstadt - Grumbach (14.30), Lysann a dětská taneční skupina Zumba (16.00), šalmaje Schalmeienkapelle Steinbach (17.00) a revivalová rocková kapela Mäx - Cover-Rock (21.30). Slavnosti nabídnou speciality saského a českého pivovarnictví, kulinářské speciality, program pro děti s atrakcemi, malováním na obličej a mnoho dalšího.

Hasičský víceboj v Klášterci

Kdy: neděle 11. června od 10.00

Kde: zámek Klášterec nad Ohří

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V neděli 11. června se v Klášterci nad Ohří uskuteční 8. ročník tradičního hasičského víceboje TFA - výstup na zámeckou věž. V náročném sportu se utkají hasiči i zájemci z řad veřejnosti. Soutěžící budou startovat v kompletním zásahovém oděvu, přilbě a rukavicích. Čeká je výstup na zámeckou věž, přenášení 25kilogramových barelů, přemístění 80kilogramového závaží obouruční palicí a převalení velké pneumatiky. Klášterečtí hasiči převezmou při zahájení soutěže nové vozidlo.

LITOMĚŘICKO

David Koller pro hospic

Kdy: čtvrtek 8. června od 18.00

Kde: letní kino, Litoměřice

Za kolik: 550 korun

Proč přijít: Nadační fond Kalich připravil 12. benefiční koncert pro litoměřický Hospic sv. Štěpána. Letní kino na Střeleckém ostrově tentokrát rozezvučí český rockový zpěvák, skladatel a bubeník David Koller. Celý výtěžek ze vstupného bude opět věnován litoměřickému hospici.

David Koller s kapelou pomůže na benefici hospicu v Litoměřicích. Už ve čtvrtek

Jarní Žalhocyklotour



Kdy: sobota 10. června od 8.00

Kde: železniční stanice Žalhostice

Za kolik: 250/180 korun



Proč přijít: Milovníci cyklistiky se v sobotu 10. června ráno sejdou na železniční stanici Žalhostice, aby absolvovali výlet Žalhocyklotour. Na začátek trasy, do Blíževedel, je i s koly přepraví speciálně vypravený vlak. Samotný výjezd proběhne po silnicích 4. třídy. Doporučená trasa vede z Blíževedel přes Skalku, Rašovice, Robec, Velký Hubenov, Vědlice, Drahobuz, Malešov, Svařenice a Vrbice do Chodoun, dále k „Trumpetce“ a „Koníkovi“. V cíli bude připraveno ošetření a občerstvení. Pro vyčerpané výletníky bude zajištěna odvozová záloha.

Kouzelný dětský den v Sulejovicích

Kdy: sobota 10. června od 14.00

Kde: hřiště, Sulejovice

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Na hřišti v Sulejovicích proběhne v sobotu 10. června odpoledne dětský den. Láká na svět kouzelníka Harryho Pottera. Děti si užijí výrobu lektvarů, naučí se létat a bránit se černé magii. V 16.30 je čeká opékání buřtů. Připraveno bude i stanoviště pro batolata s bazénkem s vodou, balónky a házením kroužků. V 17.00 začne mistrovské utkání místního celku TJ Slavoj Sulejovice, který dětský den spolu s obcí pořádá.

Olympic na Zahradě Čech



Kdy: neděle 11. června od 19.30

Kde: výstaviště Zahrada Čech, Litoměřice

Za kolik: 680 korun



Proč přijít: Výroční koncert nestárnoucí legendy české hudební scény, která oslaví 60 let. Olympic zahraje na výstavišti v Litoměřicích své největší hity. Můžete se těšit na velkolepou scénu a show, slibují pořadatelé. Koncert v rámci Respect Tour Olympic 60, turné s podtitulem Vlak, co nikde nestaví.

MOSTECKO

Martin Rufer na Hněvíně

Kdy: neděle 11. června od 18.00

Kde: hrad Hněvín, Most

Za kolik: zdarma

Proč přijít: V zahradě hradu Hněvín zahraje oblíbený mostecký klavírista a skladatel Martin Rufer. Po celou dobu koncertu bude otevřené hradní bistro s občerstvením a vyhlídková věž.

Sraz historických vozidel v Litvínově



Kdy: sobota 10. června od 8.00 do 16.00

Kde: areál Loučky, Litvínov

Za kolik: zdarma



Proč přijít: Už posedmé budou v areálu Loučky k vidění historická auta. Výstavu veteránů oživí příjezd patrona srazu, herce Pavla Nového, a hosta srazu, imitátora Petra Jablonského. V poledne vyrazí Litvínovem, Mostem a okolím spanilá jízda vozů. Zpět přijedou mezi 13.30 a 14.00, poté proběhne vyhlášení vítězů.

TEPLICKO

Casanovské slavnosti v Duchcově

Kdy: pátek 9. a sobota 10. června

Kde: Zámek Duchcov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Tradiční slavnosti jsou poklonou osobnosti, která v Duchcově strávila část života. Giacomo Casanova přijíždí do Duchcova a celé město se baví! Tradiční casanovský festival zábavy nabídne sérii koncertních a divadelních představení s historickým jarmarkem, ukázkou dobových řemesel a dění na nádvoří zámku a v zámeckém parku. Z programu: Portless, která vznikla v roce 2012 rozpadem kapely SUPPORT LESBIENS, strhující show slibuje vystoupení kapely Rammstein Members Club – Tribute to Rammstein z Liberce. Rockovou scénu rozezní skvělá Gaia Meshiah nebo slovenští Eufory a rockový večer uzavře Marpo & Troublegang.

Revival v letňáku, Czech Floyd



Kdy: pátek 9. června

Kde: vnitřní nádvoří zámku Teplice

Za kolik: 290 korun



Proč přijít: Letní kino na zámku má svoji atmosféru. Vystoupí zde přední česká tribute kapela, která již 10. rokem přináší to nejlepší z nadčasové hudby skupiny PINK FLOYD. Koncert z pečlivě vybraných hitů programu napříč alby vč. Dark Side Of The Moon, Wish You Were Here, Animals, The Wall, A Momentary Lapse of Reason, Divison Bell, Rattle That Lock nebo Endless River.

ÚSTECKO

Dětský den ústeckého dopravního podniku

Kdy: sobota 10. června 9.00

Kde: vozovna DPMÚL ve Všebořicích

Za kolik: zdarma

Proč přijít: I v letošním roce se můžete těšit na již 8. Dětský den otevřených dveří Dopravního podniku města Ústí nad Labem, který se uskuteční v sobotu 10. června od 9.00. Akce bude probíhat v prostorách trolejbusové vozovny ve Všebořicích na konečné linek 54, 56. Děti se mohou těšit na soutěže o ceny, které se budou prolínat s doprovodným programem. Na své si přijdou i dospělí účastníci, kteří si zasoutěží o velmi zajímavé ceny.

Zámek Velké Březno provoní růže



Kdy: sobota 10. června a neděle 11. června od 10.00 do 17.00

Kde: zámek Velké Březno, Ústecko

Za kolik: 160/130/50 korun



Proč přijít: Zámek v květech – Růže pro hraběnku Henriettu, tak se jmenuje akce, která se uskuteční o tomto víkendu na zámku Velké Březno o tomto víkendu. Tato vzpomínková prohlídka je věnována na památku členky rodu Chotků – hraběnky Henrietty Chotkové, královny růží, která v Dolné Krupé na Slovensku založila proslulé světové rozárium a byla v kontaktu s předními pěstiteli růží té doby. Jedna z růží, kterou vypěstovala, nese její jméno. Zámek Velké Března se může pochlubit tím, že v jeho areálu každoročně rozkvétá pár exemplářů této voňavé a historicky cenné květiny. Plné vstupné na akci přijde na 160 korun.

Ústecká benefice Útulek Fest nabídne kapely Gaia Mesiah či Švihadlo

Kdy: pátek 9. června od 16.00 a sobota 10. června od 11.30

Kde: cyklokemp Loděnice Brná, Ústecko

Za kolik: 290/420 korun

Proč přijít: Tradiční ústecká benefice Útulek Fest se potřetí vrátí do Cyklokempu Loděnice na cyklostezku na břeh Labe v Brné. Areál má i nové pódium, největšími taháky 22. ročníku budou v pátek 9. a v sobotu 10. června Gaia Mesiah (pátek od 21.00), legendy Švihadlo (sobota od 21.00), Zuby Nehty (sobota 17.00) a veselí domácí Točílas (sobota 19.00) i Houba (pátek od 19.40). Ústecká premiéra čeká novou dream-popovou dívčí kapelu Meluzína, sobotní program zahájí v 11.30 14letý bubeník Mayor Drummer. Z výtěžku pořadatelé koupí krmení pro psy i kočky. Festival za 21 let podpořil útulky částkou 700 000 korun. Letošní výtěžek opět rozdělíme mezi Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO v Ústí, Psí domov Řepnice z Litoměřicka a spolek Felisicat, co v Ústí pečuje o venkovní i nemocné kočky. Vstupenka na dvoudenní festival přijde v předprodeji na 290 korun, na místě pak zaplatíte 420 korun.

Zahradou rozhlasu budou zní hity The Beatles



Kdy: sobota 10. června od 19.00

Kde: zahrada Českého rozhlasu v Ústí nad Labem

Za kolik: 150/200 korun



Proč přijít: Živý koncert skupiny The Boom s orchestrem můžete zažít pod širým nebem v romantickém prostředí zahrady u Palácové vily Carla Friedricha Wolfruma (budova Českého rozhlasu, Na Schodech 10). Akce se uskuteční v sobotu 10. června od 19.00. Výtěžek z koncertu bude věnován nevidomému plavci Mirku Smrčkovi. Lístek v předprodeji vyjde na 150 korun, na místě pak zaplatíte 200 korun.

Na Miladě se bude běhat

Kdy: sobota 10. června od 9.00

Kde: Jezero Milada, Ústecko

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Milada Tour je oblíbený sportovní seriál, jehož součástí jsou tři různé závody a také mnoho doprovodných aktivit. Všechny závody spojuje rodinná a přátelská atmosféra. Na své si přijdou v mnoha kategoriích a na různých trasách děti i dospělí závodníci. Vysokou úroveň a oblíbenost hodnotí také sami závodníci. V plánu jsou závody 5 km, 10 km, 1/2 maraton a olympia dětský závod. Zázemí závodu bude na hlavní pláži Milady, start je v sobotu 10. června v 9.00.

DĚČÍNSKO

PSH open air

Kdy: pátek 9. června od 20.00

Kde: Fabrika, Doubice

Za kolik: 400 korun

Proč přijít: Česká rapová skupina Peneři strýčka Homeboye (PSH) zamíří v pátek 9. června do Fabriky v Doubici. Bar se otevírá už v 17 hodin, start se chystá ve 20.15. Lidé se mohou těšit také na afterparty s djs. Koncert proběhne venku za každého počasí.

Dětský den s LEGO piráty



Kdy: sobota 10. června od 13.00 do 17.00

Kde: Oblastní muzeum, Děčín

Za kolik: 100/50 korun



Proč přijít: Děti, které mají rády dobrodružství, piráty či stavebnici LEGO, si přijdou na své na muzejním nádvoří. To se promění v pirátskou pevnost plnou výzev a překvapení. Chybět nebudou ani zajímavé ceny.