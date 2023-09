Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Lounsku a Žatecku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Výstava Člověk v přírodě v Lounech. Archivní foto | Foto: Deník/Jan Vraný

LOUNSKO

ZŠ J. A. Komenského Louny slaví 155 let

Kdy: čtvrtek 21. až sobota 23. září

Kde: ZŠ J. A. Komenského Louny

Za kolik: zdarma

Základní škola J. A. Komenského Louny slaví 155 let existence. Širokou veřejnost zve na oslavy, které začnou ve čtvrtek 21. září v 17 hodin akademií ve Vrchlického divadle. V sobotu je připraven den otevřených dveří (9-14 hodin) a slavnostní odpoledne pro pozvané hosty (15). V neděli proběhne slavnostní zahájení oslav s průvodem (9), následovat bude program pro žáky školy (od 11 do 14 hodin) a akademie v divadle (17).

Člověk v přírodě a Řemesla a kreativita v Lounech



Kdy: pátek 22. až neděle 24. září

Kde: Výstaviště Louny

Za kolik: 70/50 korun



Výstaviště v Lounech o víkendu ožije tradičním veletrhem Člověk v přírodě. Výstavu drobného zvířectva a chovatelských potřeb doplní sortiment zdravé stravy a životního stylu. V exotickém pavilonu návštěvníci najdou hady, želvy a exotické ptactvo, v chovatelském pavilonu pak budou k vidění i zakoupení drobná domácí zvířata – králíci, drůbež, holubi a další. Také letos bude zároveň probíhat výstava Řemesla a kreativita a v neděli od 9 se uskuteční krajská výstava psů. Výstaviště bude otevřené každý den od 9 do 17 hodin.



Další podrobnosti najdete na stránkách pořadatele vystavydiamantexpo.cz.

9. Skupická traktoriáda

Kdy: sobota 23. září od 8.00

Kde: Skupice

Za kolik: zdarma

Ve Skupicích se v sobotu uskuteční 9. ročník oblíbené Skupické traktoriády. Registrace závodníků bude probíhat od 8.00, v 10.00 vyrazí obcí spanilá jízda. Samotný závod začne v 10.45 hodin.

Bronzový kvaš v archeoskanzenu



Kdy: sobota 23. září od 10.00

Kde: Archeoskanzen Březno u Loun

Za kolik: dobrovolné



Rozloučení s létem a oslava sklizně. To bude náplň akce Bronzový kvaš, chystané v sobotu v Archeoskanzenu Březno u Loun. Návštěvníci mohou absolvovat komentovanou prohlídku skanzenu (10.00 a 16.00), vyslechnout si přednášku o době bronzové v Izraeli (11.00) či sledovat ukončení experimentu uskladnění obilí v jámě (12.00). Další přednáška se bude zabývat rekonstrukcí oděvů a osobního vybavení z doby bronzové (14.00) a ukázka přiblíží pohřbívání ve starší době bronzové (14.30). V 15.00 hosté uvidí rituál podzimní rovnodennosti. Po celý den budou k vidění dávné pracovní postupy a řemesla včetně výroby mouky a pečení placek a chleba nebo moštování ovoce.

Noční koncert v chrámu v Panenském Týnci

Kdy: sobota 23. září od 20.00

Kde: nedostavěný chrám v Panenském Týnci

Za kolik: 1000/600/300 korun

Mimořádný zážitek získají návštěvníci koncertu Narozeninová rovnodennost s Bohemia Voice, chystaného na sobotu 23. září. Noční koncert pod širým nebem se uskuteční od 20 hodin ve známém nedostavěném chrámu v Panenském Týnci. Koncertní program multižánrového vokálního kvarteta doprovodí video českého tvůrčího dua Czech Vibes. Posluchači se mohou těšit na známé skladby Maestra Ennia Morriconeho a Hanse Zimmera, filmové hity ze snímků Gladiátor, Shallow (Zrodila se hvězda s Lady Gaga), písně How Deep Is Your Love, Eleanor Rigby a další. Chrám bude přístupný veřejnosti od 19 hodin a v areálu bude otevřeno občerstvení.

CHOMUTOVSKO

Svatováclavské vinobraní v Kadani

Kdy: sobota 23. září od 10.00

Kde: Františkánské zahrady, Kadaň

Za kolik: 100/50 korun

23. ročník kadaňského svátku vína se uskuteční v sobotu 23. září ve Františkánských zahradách. K ochutnání bude nejen víno, ale i mošt nebo burčák z kadaňských vinic. V programu návštěvníky čekají cimbálová muzika Broučka, Linda a Vojara, stánky s občerstvením, prohlídky vinného sklípku, malování na obličej či fotokoutek. V ceně vstupenky je prohlídka obnoveného klášterního chrámu.

Mobilisace! na Kočičáku



Kdy: sobota 23. září od 10.00

Kde: Muzeum čs. opevnění Na Kočičáku

Za kolik: zdarma



Muzeum čs. opevnění z let 1936-1938 Na Kočičáku zve na vzpomínkovou akci Mobilisace! Připomíná 85 let od podepsání mnichovské dohody a je věnována památce strážmistra státní policie Václava Staňka, který byl v roce 1938 smrtelně postřelen v Brandově. Vzpomínkový akt na něj začne v 10 hodin, v poledne návštěvníci uvidí nástup vojáků do pevností. Následovat bude velká prohlídka oživené pevnosti (14.00), ukázka výcviku a boje o řopík (16.00) a koncert skupiny Taxmeni (18.00). Po celý den bude k vidění polní kuchyně, historická technika a tábor.

Strupčické slavnosti česneku

Kdy: sobota 23. září od 10.00

Kde: Strupčice

Za kolik: zdarma

Strupčice se v sobotu 23. září rozvoní poctivým česnekem. Proběhnou tam Strupčické slavnosti česneku, spojené se svatováclavskou poutí. Na programu je po zahájení (10.00) soutěž v pojídání česneku (14.15), předání Ceny obce 2023 (15.00), losování tomboly (15.15), vystoupení Děda Mládek Illegal Band (15.30), Harlej revival a Walda revival (17.00) a nakonec afterpárty s moderátorem dne Lukášem Budaiem (20.00). Během dne se návštěvníci mohou těšit i na česnekové speciality, stánkový prodej, výstavu automobilů, motorek, zemědělské techniky či drůbeže a nebo na tvořivé dílničky pro děti a vystoupení harmonikářů.

Svatováclavský koncert v Kalku



Kdy: sobota 23. září od 14.00

Kde: kostel sv. Václava v Kalku

Za kolik: zdarma



Obec Kalek srdečně zve na Svatováclavský koncert v sobotu 23. září od 14 hodin v místním kostele sv. Václava. Vystoupí vokálně-instrumentální soubor Madrigal.

Loučení s létem ve Vejprtech

Kdy: sobota 23. září od 14.00

Kde: Kulturní dům Vejprty

Za kolik: 40 korun

Ve vejprtském kulturním domě se budou v sobotu 23. září malí i velcí loučit s létem. Čeká je tam spousta soutěží a pěkných odměn. Připraven bude zábavný program s Honzou Popletou, občerstvení, nápoje a skákací hrady. O hudbu se postará DJ Dandy.

Žehnání zvonů ve Březně



Kdy: neděle 24. září od 10.00

Kde: kostel sv. Petra a Pavle ve Březně

Za kolik: zdarma



Po více než sto letech se rozezní zvony kostela sv. Petra a Pavla ve Březně na Chomutovsku. Stane se tak v neděli 24. září při slavnosti žehnání zvonů. Začátek je na plánován na 10. hodinu, kdy proběhne mše svatá celebrovaná biskupem Janem Baxantem, žehnání a instalace zvonů do zvonice. Od 12 hodin bude v kulturním domě připravena zábava s občerstvením, od 15 hodin opět v kostele koncert F. Slováčka ml. a varhaníka J. Knotteho. Po jejich vystoupení se zvony rozezní.

LITOMĚŘICKO

Přednáška o zmrzlině v libochovické knihovně

Kdy: pátek 22. září od 18.00

Kde: Městská knihovna Libochovice

Za kolik: zdarma

Je libo sorbet nebo zmrzlinu? Přitažlivý název i téma má přednáška, plánovaná na páteční podvečer 22. září do Městské knihovny Libochovice. Milan Svoboda tam představí zmrzlinu jako produkt raně novověké alchymie. Zaměří se na historické zmrzliny a sorbety, prozradí mnohé z historie jejich výroby i historie umělého chlazení. Seznámí pochluchače s historickými recepty i způsoby servírování mražených pochoutek. Vysvětlí rozdíl mezi sorbetem a zmrzlinou, zmíní i netradiční druhy. Součástí akce bude ochutnávka sorbetu servírovaného z repliky dobového chladiče.

Velkožernosecké vinobraní



Kdy: sobota 23. září od 10.30

Kde: Velké Žernoseky

Za kolik: 100/50 korun



Velké Žernoseky budou v sobotu 23. září opět lákat milovníky vína. Kulturní program bude připraven na několika podiích, kde se vystřídají různé kapely, v kostele sv. Mikuláše se bude žehnat úrodě (11.00), děti potěší Divadlo V Pytli (12.00), dospělé večer zase ohňostroj u přívozu (21.00). Historická scéna nabídne vojenské ležení, historické zbraně a řemeslné stánky, sportovní areál zase naplní pouťové atrakce. Velkou podívanou slibuje historický průvod (14.00).



Další podrobnosti najdete na stránkách velke-zernoseky.cz.

Hudební Církvice 2023

Kdy: sobota 23. září od 16.15 hodin

Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích

Za kolik: dobrovolné

T'N'T, Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček, potěší posluchače v sobotu 23. září v Církvicích. Vokální duo představí své gospely a sprituály v církvickém kostele.

Pochod k 50 letům rozhledny Varhošť



Kdy: neděle 24. září od 10.00

Kde: rozhledna Varhošť

Za kolik: zdarma



Klub českých turistů Litoměřice pořádá k 50. výročí otevření nové rozhledny na Varhošti v neděli 24. září výroční pochod pro širokou turistickou i neturistickou veřejnost. Akce je organizována formou hvězdicového dostředného pochodu pro pěší s místem startu podle vlastní volby účastníků s cílem u rozhledny. Zde budou účastníkům vydávány v době od 10 do 15 hodin cílové odměny - pamětní list, výroční turistická vizitka, jubilejní razítko a další drobná pozornost. Na úpatí Varhoště v sedle Průhon bude možnost zakoupit občerstvení – teplé a studené nápoje, uzenina a podobně.



Další podrobnosti nabízí stránka turistika-lt.webnode.cz.

MOSTECKO

Den obce Želenice a osady Liběšice

Kdy: sobota 23. září od 13.00

Kde: Stadion Želenice

Za kolik: zdarma

Na akci vystoupí kapely 3D (13.00-18.00) a Sortiment (18.30-23.00). Zakoupit bude možné medovinu, cibuli z Račetic, česnek, jablka, mošty, burčák z Chrámců, mýdla, keramiku, drátkované anděly, sirupy, cukrovinky a mnoho dalšího. Děti se budou moci vyřádit na kolotočích, při jízdě na koních nebo si budou moci nechat pomalovat obličej. Chybět nebude ani fotokoutek.

Svátek seniorů a francouzské trhy



Kdy: sobota 23. září od 9.00

Kde: Radniční park, Most

Za kolik: zdarma



Nejen senioři si užijí akci v mosteckém Radničním parku. Zahrají Strahovanka (9.00), Jiří Štedroň (11.00) nebo skupina Voilá (13.00). Akci moderuje Chantal Poullain. Příchozí dostanou kávu a dortík zdarma. Představí se seniorské kluby, prezentovat se bude také městská policie a ProMedicus - domácí péče.

ÚSTECKO

Forum food festival nabídne burgery, hranolky i churros

Kdy: pátek 22. září a sobota 23. září od 11.00 do 21.00

Kde: Kostelní náměstí, OC Forum Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Kdo rád jí, tak by neměl chybět na Forum food festivalu v Ústí nad Labem. Ten se uskuteční na Kostelní náměstí před OC Forum v Ústí nad Labem v pátek 22. září a v sobotu 23. září vždy od 11.00 do 21.00. Těšit se můžete na burgery, steaky, hranolky, churros, exotické kuchyně, řemeslné pivo od několika pivovarů, moravské, české i zahraniční víno, prosecco, alko i nealko míchané nápoje, limonády, výběrovou kávu, dezerty, zmrzlinu. Vstup je zdarma.

Václavská pouť ve Velké Březně



Kdy: pátek 22. až neděle 24. září

Kde: náměstí ve Velkém Březně

Za kolik: zdarma



O tomto víkendu to bude ve Velkém Březně žít pouťovými atrakcemi. Václavská pouť se na tamním náměstí uskuteční od pátku do neděle. Vstup je zdarma.

Jiřinková slavnost na zámku ve Velkém Březně

Kdy: sobota 23. září od 10.00 do 17.00

Kde: zámek Velké Březno, Ústecko

Za kolik: 160/130/50 korun

V rámci prohlídky interiéru zámku Velké Březno bude moci obdivovat vázy s jiřinkami, na 60 druhů nejkrásnějších podzimních jiřin na zámek zapůjčilo zahradnictví Dahlia Brzák. Jiřinková slavnost se uskuteční v sobotu 23. září od 10.00 do 17.00. Plné vstupné přijde na 160 korun.

Kolaři ukončí sezonu v Brné



Kdy: sobota 23. září od 10.00 do 15.00

Kde: Cyklokemp Loděnice v Brné, Ústecko

Za kolik: zdarma



Ukončení cyklosezony na Labské stezce se uskuteční v sobotu 23. září od 10.00 do 15.00. V cyklokempu Loděnice v Brné se můžete těšit na pohádku Sváťova dividla, animační program pro děti, nafukovací atrakce, malování na obličej. Proběhnou i aktivity týmu silniční bezpečnosti a městské policie. Společná cyklojízda má start v 10.45 u přístaviště v Libochovanech, je možnost zdarma využít lodní linku T91 z Ústí nad Labem.

Koncert dua T'N'T v Církvicích

Kdy: sobota 23. září od 16.15 hodin

Kde: kostel Nanebevzetí Panny Marie v Církvicích na Ústecku

Za kolik: vstupné je dobrovolné

Koncert dua T'N'T nebo-li Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček potěší návštěvníky Hudebních Církvic. Akce se uskuteční v sobotu 23. září od 16.15 hod v Církvicích v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Vstupné je dobrovolné. Tereza Bečičková a Tomáš Ludvíček se zabývají interpretací spirituálů a gospelů více než dvacet let. Jejich energický dvojhlas zní buď a capella nebo je doprovázen kytarou. „Věnují se aktivně koncertní i pedagogické činnosti. Mají za sebou stovky koncertů na festivalech, v kostelích i klubech. Společně vedou gospelové pěvecké workshopy po celé ČR. V roce 2019 jim u vydavatelství ZZrecords vyšla deska spirituálů a gospelů s názvem Going Home. Při zavřených očích byste snadno mohli podlehnout iluzi, že vám zpívá třeba Tina Turner,“ řekla za Církvickou kulturní společnost Helena Beranová.

Činoherní studio láká na Mluviti pravdu, ve hře se představí i Formánek



Kdy: sobota 23. září od 19.00

Kde: Činoherní studio, Ústí nad Labem

Za kolik: 350 korun



Kdo ještě neviděl dramatizaci Formánkova románu Mluviti pravdu, má šanci v sobotu 23. září od 19 hodin v Činoherním studiu (ČS) v Ústí nad Labem. Těšte se na pouť mexického českého německého Rakušana z Vídně přes Třebíč, Mauthausen, Znojmo, Valdice, Hamburk, Venezuelu do Ústí nad Labem a téměř zpět. Epopej dvacátého století o hodnotě lidského života. Na divadelních prknech se představí třeba Petr Uhlík, Josef Kadeřábek či Klára Suchá. V hře hraje i spisovatel Josef Formánek, který pochází z Ústí nad Labem. Proslavily ho knihy Prsatý muž a zloděj příběhů či Úsměvy smutných mužů. Lístek přijde na 350 korun, vstupné lze koupit přes web ČS.

Offroad Cup Babiny

Kdy: sobota 23. a neděle 24. září

Kde: Babiny I. U Čřeniště, Ústecko

Za kolik: dvoudenní 150 korun

Trialové závody Offroad Cup Babiny proběhnou v sobotu 23. a v neděli 24. září. Bývalý vojenský prostor Babiny najdete u Čeřeniště, část obce Malečov na Ústecku. Těšit se můžete na závody terénních vozů, skákací hrad, ukázky vojenské techniky, RC modely, malování na obličej. K dispozici bude po oba dva dny občerstvení a půjčovna minitanků. V sobotu odpoledne zahraje kapela Kliďánko. Vstupné na oba dva dny přijde na 150 korun, parkové stojí 50 korun.

Rozloučením s létem na Miladě



Kdy: neděle 24. září od 14.00 do 18.00

Kde: jezero Milada, Ústecko

Za kolik: zdarma



Na jezeře Milada u Ústí nad Labem se můžete rozloučit s létem. Akce pro celou rodinu se tam uskuteční v neděli 24. září od 14.00. Těšit se můžete atrakce, ukázky IZS, lety vrtulníkem a soutěže o hodnotné ceny. Vstup je zdarma.

DĚČÍNSKO

Oktoberfest v Pivovaru Sever

Kdy: sobota 23. září od 14.00 do 23.00

Kde: Pivovar Sever, Děčín

Za kolik: zdarma

Milovníci piva se mohou těšit na první Oktoberfest v Pivovaru Sever. Návštěvníci ochutnají stávající piva z pivovaru, nová piva, ale i piva z jiných různých pivovarů. Ochutnat budou moci také bratwursty nebo preclíky. Zahraje tradiční kapela Granzgänger z Německa. Pořadatelé vyzývají, aby návštěvníci přišli tradičně po oktobersfestku oděni - ženy dirndl, muži lederhoseny či kostkované košile.

Festival klidu



Kdy: sobota 23. září od 14.00 do 22.00

Kde: Mariánská louka, Děčín

Za kolik: zdarma



Jednodenní festival bude příležitostí pro návštěvníky zpomalit a najít vnitřní rovnováhu a harmonii. Na hudební stage se vystřídají Pavlína Holárková, Fri.da a Lucie Hermannová, Sbor SaH a Jakub Málek na marimbu, Radek Špáta na shakuhachi, Sedm Gongů, Jakub Čapka sitar, Cti Hang, Vojta Violinist a Myrith nebo Létající koberec. Ve workshop stage návštěvníci zažijí Čchi-kung s Veronikou Peškovou, meditaci a jógu s Dadou Vanditanandou nebo třeba křesťanskou meditaci s Vladimírem Volrábem. Zóna klidu přinese akupunkturu, masáže, přednášku o barefoot chůzi nebo workshop s dechovými nástroji. V kinostanu si pak mohou návštěvníci poslechnout několik tematických besed a zhlédnout dokumenty. Děti si užijí jízdy na oslících, řezbářskou dílničku či jógu pro děti. Na místě nabídnou stánky nealko nápoje, domácí limonády, čaje, veganská a vegetariánská jídla, raw dobroty a mnoho dalšího.

TEPLICKO

Jarmark chutí

Kdy: od pátku 22. září do soboty 23. září

Kde: kolonáda domu kultury, Teplice

Za kolik: zdarma

Jarmark chutí v Teplicích je akce zaměřená na všechny chutě života, zejména na zdravý životní styl a vzdělávání. Návštěvníci si užijí přednášky nejen o výživě, trhy se zajímavými produkty, vaření na pódiu s Markétou Hrubešovou, Lukášem Uhrem, Honzou Heřmánkem a dalšími hosty z kulinářského světa, soutěže pro děti o zdravé stravě či sportovní soutěže. V multikině v OC Galerie budou v pátek od 10 do 13.30 probíhat přednášky zaměřené nejen na zdraví.

Oktoberfest Krupka



Kdy: od pátku 22. září do soboty 23. září

Kde: Stadion Krupka

Za kolik: 300 korun



Víkend plný zábavy, dobrého jídla a hlavně piva. To je Oktoberfest v Krupce. Oběma dny bude provázet moderátor Lemmy, v pátek program startuje v 16 hodin a zahrají North Bohemian Quartet, Last Rebel, Hlahol nebo Vojnar Family. V 19.15 se z pekel vyřítí Krampus čerti z Rohatec a poté se s nimi bude možné vyfotit v pekelném fotoateliéru. Ve 20 hodin začne ohnivá show. V sobotu se pak začíná v 11 hodin, zahrají kapely Blue Rocket, Sklap, Schlak nebo Sklepsession. Děti se mohou těšit na atrakce nebo pěnové dělo. Jednodenní vstupné stojí 200 korun, na oba dny návštěvníci zaplatí 300 korun. Děti do 150 cm mají vstup zdarma.