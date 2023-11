Podívejte se, kam můžete o nadcházejícím víkendu vyrazit za zábavou na Lounsku, Žatecku a Podbořansku. Přidáváme i tipy z okolních regionů.

Ilustrační foto | Foto: Jaroslav Krejčí

LOUNSKO

Vánoční jarmark v Tuchořicích

Kdy: sobota 25. a neděle 26. listopadu

Kde: Kulturní dům Tuchořice

Za kolik: zdarma

Obec Tuchořice zve na vánoční jarmark, který se uskuteční v sobotu 25. listopadu od 10 do 17 hodin a v neděli 26. listopadu od 10 do 15 hodin. Návštěvníci se mohou těšit na rukodělné práce, zdobené perníčky, výrobky místních dětí i klientů Domova „Bez zámků“ Tuchořice, dále na tvořivou dílničku či občerstvení. Sobotní specialitou bude malování perníčků a malování na obličej, v neděli ve 13 hodin pak na jarmark zavítá hasič Marshall z Tlapkové patroly.

Podzimní masopust s Kelty ve skanzenu Kdy: sobota 25. listopadu od 13.00

Kde: Archeoskanzen Březno u Loun

Za kolik: dobrovolné Podzimní masopust neboli Karneval s Kelty, živou irskou muzikou Gliondar, skotskými a irskými tanci Caledonian Club a Glan Clann, ochutnávkou starověkých laskomin, workshopem na výrobu masopustních masek a papírových luceren, výukou skočných keltských tanců, pečením placek, horkou medovinou archeologickou přednáškou s promítáním. To je bohatá nabídka, kterou předloží Archeoskanzen Březno u Loun v rámci programu Carnevalie v sobotu odpoledne.

Od rozsvícení vánočních stromů přes celý advent. Tyto akce potěší na Lounsku

Krampus čerti na zámku v Pátku

Kdy: sobota 25. listopadu od 15.00

Kde: Zámek Pátek nad Ohří

Za kolik: 100/50 korun

Zámek v Pátku nad Ohří obsadí v sobotu 25. listopadu děsiví krampus čerti. Akce nabídne prohlídky zámku, strašidelné sklepení, čertovský guláš a zabijačkové pochoutky a doprovodný program pro děti i dospělé. A především průvod pekelníků ze spolku Krampus čerti z Rohatec.

Rozsvícení vánočního stromu v Holedeči Kdy: sobota 25. listopadu od 17.00

Kde: náves, Holedeč

Za kolik: zdarma V Holedeči už tuto sobotu, 25. listopadu, zazáří vánoční strom. Rozsvítí se při malé slavnosti, kterou chystá obec. Lidé se sejdou v 17 hodin u stromku na návsi v Holedeči, kde na ně kromě sousedského setkání a příjemné atmosféry budou čekat i svařené víno a čaj. Doporučenou výbavou je vlastní termohrnek.

Rozsvícení vánočního stromu v Petrohradě

Kdy: sobota 25. listopadu od 17.00

Kde: náves, Petrohrad

Za kolik: zdarma

Na návsi v Petrohradě na Podbořansku se v sobotu 25. listopadu večer poprvé rozzáří letošní vánoční strom. Na malé slavnosti vystoupí děti z místní školy a školky. Nebude chybět občerstvení a dokonce ochutnávka vánoček.

Ivan Hlas Trio Za zdí Kdy: sobota 25. listopadu od 20.00

Kde: Music Bar Za zdí, Louny

Za kolik: 250 korun Komorní sestava fungující už nějaký čas kolem písničkáře Ivana Hlase vystoupí v lounském klubu Za zdí. V nádherných aranžmá, zdobených virtuózní hrou na akustické nástroje nejlépe vyniknou Hlasovy písně, založené na vyváženosti hudby a poezii textů. Kořeny ovlivňující hudbu tria jdou od hospodského blues, městských balad, rokenrol, až po melodické názvuky různých etnik. V triu Ivana Hlase doprovázejí kytarista Norbi Kovács a violoncellista Jaroslav Olin Nejezchleba.

Vánoční jarmark a rozsvícení stromu v Panenském Týnci

Kdy: neděle 26. listopadu od 14.00

Kde: Panenský Týnec

Za kolik: zdarma

V Panenském Týnci se v neděli 26. listopadu letos poprvé rozsvítí vánoční strom. Slavnost doprovodí odpolední vánoční jarmark. Návštěvníci se mohou těšit na prodejní stánky, dílničku pro děti, občerstvení, výstavy, vystoupí děti z místní školy a školky a večer svou ohňovou a světelnou show předvede skupina Vox luminas.

Sobotní odpoledne si můžete v Žatci zpříjemnit na koncertu dua ZAjiSTÉ

Vánoční tvoření v Holedeči Kdy: neděle 26. listopadu od 14.00

Kde: Kulturní dům Holedeč

Za kolik: 100 korun Vánoční tvoření a výstavka výrobků místních občanů. To vše nabídne nedělní odpoledne 26. listopadu v kulturním domě v Holedeči. Přijďte si společně užít adventní atmosféru a vyrobit si dekorace nejen na sváteční tabuli. S sebou přineste nůžky, tavné pistole, vlastní dekorace a jiné pomůcky na dekorování. K dispozici budou čaj a káva, vítáno je také cukroví na ochutnání.

Rozsvícení vánočního stromu ve Skupicích

Kdy: neděle 26. listopadu od 18.00

Kde: u kapličky v centru Skupic

Za kolik: zdarma

Ve Skupicích na neděli přichystali slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Proběhne u velké kapličky v centru obce. Nejprve zazní reprodukované koledy, pak se rozsvítí stromek (18.30) a budou se společně zpívat koledy. Místní děti si mohou připravit vlastní ozdobu, kterou na strom budou moci zavěsit.

CHOMUTOVSKO

Pohádka o čertech ve Spořicích

Kdy: pátek 24. listopadu od 17.00

Kde: Sokolovna Spořice

Za kolik: zdarma

Když je v pekle neděle. To je název pohádky, kterou uvidí děti v pátek 24. listopadu ve spořické sokolovně. Přiveze ji Docela velké divadlo. Příběh vypráví o dvou malých čertech, kteří se bojí Mikuláše, zlobí stejně jako malé děti a nejraději koukají na televizi. Program je vhodný pro děti od 4 let.

Maškarní ples ve Vrskmani Kdy: pátek 24. listopadu od 20.00

Kde: Kulturní dům, Vrskmaň

Za kolik: 100 korun Kulturní dům ve Vrskmani bude v pátek 24. listopadu hostit 4. maškarní ples. K tanci a poslechu zahraje DJ. Zvláště vítané budou párové masky, ať už dvojic filmových, z historie či dokonce z budoucnosti. Tři nejlepší převleky se mohou těšit na odměnu.

Výstava ukáže historii brutalistních městských lázní v Chomutově

Vánoční jarmark s Příběhem v Rašovicích

Kdy: sobota 25. listopadu od 13.00

Kde: Rašovice 10, Klášterec n. O.

Za kolik: 30 korun

Pro milovníky Vánoc je tu nový pohádkový a netradiční jarmark plný tradic. Na předvánočním setkání váš čeká spousta stanovišť, nebudou chybět zkrášlovací koutek, cirkusové vystoupení koní, minidivadélko, hromadné pouštění lampionů s vánočním přáním, z lidových obyčejů pak lití olova, pouštění lodiček ze skořápek, chytání dřevěného kapra a mnoho dalšího.

Další informace najdete ve facebookové události.

Rozsvícení vánočního stromu v Měděnci Kdy: sobota 25. listopadu od 17.00

Kde: parkoviště v Měděnci

Za kolik: zdarma Obec Měděnec zve v sobotu 25. listopadu na rozsvícení vánočního stromečku. Sraz je na místním parkovišti v 17 hodin. „Přijďte si společně s přáteli a sousedy zazpívat a přivítat adventní čas, na zahřátí bude připraven svařák a čaj,“ lákají pořadatelé.

Pekelná brána a krampusové v Kadani

Kdy: sobota 25. listopadu od 17.00

Kde: Mírové náměstí, Kadaň

Za kolik: zdarma

Centrum Kadaně ovládnou v sobotu 25. listopadu večer pekelníci. Přivede je pozoruhodný projekt Pekelná brána. Jde o spojení kvalitní Krampus show s divadelními prvky. V Kadani uvidí lidé českou premiéru. Návštěvníkům se představí padesátihlavá skupina Krampus - čerti ze severu, hostovat navíc bude Krampus Vodňany.

Staročeské Vánoce na Červeném Hrádku Kdy: neděle 26. listopadu od 13.00

Kde: zámek Červený Hrádek, Jirkov

Za kolik: 80/60 korun Zámek Červený Hrádek v Jirkově nabídne v neděli odpoledne pestrý předvánoční program. Na nádvoří se můžeme těšit na stánky s vánočními zvyky, vánoční poštu, výrobu svátečních dekorací, soutěže, vánoční kvíz a piškvorky, pohádkové Putování za Ježíškem aneb příběh vánoční a také vystoupení žongléra Miloše. K vidění bude i velký betlém s mnoha postavami.

LITOMĚŘICKO

Ondřej Havelka a Melody Makers v Litoměřicích

Kdy: pátek 24. listopadu od 19.00

Kde: Kulturní centrum Litoměřice

Za kolik: od 490 korun

Ondřej Havelka a Melody Makers vystoupí v pátek 24. listopadu v 19 hodin v kulturním centru v Litoměřicích. Nový koncertní program je sestaven z nejhezčích písňových pokladů, které zazněly na filmovém plátně ve třicátých a čtyřicátých letech. Zazní nejen sladké i žhavé kusy americké provenience, ale i mnohé nesmrtelné písně z nestárnoucích komedií s Oldřichem Novým, Hugem Hassem, Adinou Mandlovou a dalšími hvězdami českého filmu.

Další informace najdete na strákách mkz-ltm.cz.

4TETy Band v Třebenicích Kdy: pátek 24. listopadu od 19.00

Kde: sál Městského úřadu Třebenice

Za kolik: 100 korun Oblíbený kvartet 4TETy Band opět míří do Třebenic. Příjemný hudební večer připraví v sále místního úřadu v pátek 24. listopadu.

Hasičský ples Litoměřicka v Travčicích

Kdy: pátek 24. listopadu od 20.00

Kde: Kulturní dům Travčice

Za kolik: 250 korun

V kulturním domě v Travčicích proběhne v pátek 24. listopadu 1. hasičský ples Územního odboru Litoměřice Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje. Zábava začne ve 20 hodin, zahraje skupina Impulz. Majitelé vstupenek mohou ve slosování získat zajímavé výhry.

Barevný mexický festival v Litoměřicích Kdy: sobota 25. listopadu od 12.00

Kde: Labuť Garden Litoměřice

Za kolik: 390 korun, děti zdarma Litoměřická restaurace Labuť připravila na sobotu 25. listopadu mexický festival. Návštěvníci ochutnají pravou chuť Latinské Ameriky: tacos, burrito, quesadilla, nachos od streetfoodové královny a účastnice MasterChef 2023 Martiny Bartoňové. O sladkou tečku se postará malířka a cukrářka Adéla Tas Marková. Můžete se těšit také na tradiční churros či tematické cupcakes. Bohatý program včetně zábavy pro děti odstartuje v poledne. V nabídce bude kromě dobrot malování na obličej, zaplétání vlasů, tradiční masky z oslav Dia de Muertos, workshop, od 16.00 Štěpánčino divadlo o Kouzelné dýni, od 19.00 komentované promítaní o cestování napříč Mexikem, od 21.00 Piňata párty. Děti do 15 let v doprovodu rodičů vstup neplatí. Další podrobnosti najdete ve facebookové události.

Galerie výtvarného umění v Litoměřicích připravila řadu výstav a svátečních akcí

Vědomické vánoční trhy a rozsvícení stromu

Kdy: sobota 25. listopadu od 15.00

Kde: Na Zavadilce, Vědomice

Za kolik: zdarma

Obec Vědomice zve na Vědomické vánoční trhy a rozsvícení stromu. Uskuteční se v sobotu 25. listopadu od 15 hodin. Přijďte načerpat vánoční atmosféru, koupit si drobné dárky a výzdobu. Po celou dobu bude připraven doprovodný program, ke kterému si můžete dát něco dobrého na zub, ohřát se například svařákem, medovinou nebo horkou čokoládou. Vánočními písničkami bude provázet zpěvačka Madia.

Posvícenská zábava ve Vražkově Kdy: sobota 25. listopadu od 20.00

Kde: Kulturní dům Vražkov

Za kolik: 150 korun Ve Vražkově, v sále místního kulturního domu, proběhne v sobotu 25. listopadu Posvícenská zábava. K tanci a poslechu zahraje skupina Fantazie music. Občerstvení bude zajištěno.

Baťa & Kalábůf něžný beat v Roudnici

Kdy: sobota 25. listopadu od 20.30 hodin

Kde: Club Renda, Roudnice nad Labem

Za kolik: dobrovolné

Příjemný hudební večer nabídne v sobotu 25. listopadu Club Renda v Roudnici nad Labem. Zahrají tam Baťa & Kalábůf něžný beat a také místní kapela Bordo.

Pečení perníčků v Trnovanech Kdy: neděle 26. listopadu od 15.00

Kde: knihovna, Trnovany

Za kolik: zdarma Knihovna v Trnovanech připravila vánoční tvoření pro děti. Půjde o pečení perníčků. „Společně si zaděláme těsto, které vypracujeme, vykrájíme a upečeme a následně nazdobíme perníčky,“ zvou pořadatelé a dodávají, že asistence rodičů je vítaná, u malých dětí nutná. Program začne v neděli 26. listopadu v 15 hodin, kdy se bude jen péct. Zdobení přijde na řadu na setkání 3. prosince od 14 hodin.

TEPLICKO

Andělská jízda Hrobem

Kdy: sobota 25. listopadu od 16.00

Kde: Hrob

Za kolik: zdarma

Přidejte se jako andělé k průvodu v Hrobě. Na konci všechny čeká společné zdobení stromku u základní školy vlastnoručně vyrobenými ozdobami - přineste je s sebou. Ručně vyrobené ozdoby, stejně jako andělské kostýmy, budou odměněny. Trasa: 16.00 Křižanov - Beseda - Hasičárna - Radnice - 16.30 1. st. ZŠ - Koruna - Evangelický kostel - Zbořeniště - Tržní nám. - Komenského ZŠ. Tam se uskuteční andělský rej a od 17.00 společné zdobení. Na místě bude také občerstvení a proběhne sčítání andělů.

Tak vypadala jízda Hrobem v roce 2020:

Předvánoční jarmark a rozsvícení vánočního stromu Kdy: neděle 26. listopadu od 13.00

Kde: Náměstí Svobody, Proboštov

Za kolik: zdarma Ještě před prvním adventním víkendem mohou vyrazit na rozsvícení vánočního stromu lidé do Proboštova. Návštěvníky čeká od 15.30 před radnicí vystoupení dětí z MŠ Pastelka, Lesní školky Samorost, MŠ u kočiček Přítkov a ZŠ Proboštov, s vánočním recitálem vystoupí zpěvačka Lucie Malinová. Na místě budou ukázky historických řemesel a vánočních tradic. Proběhne také stánkový prodej - vepřové hody, teplé i studené občerstvení, pojízdná kavárna. Na děti čekají tvůrčí dílničky a další aktivity v proboštovské knihovně. Vánoční strom a betlém se rozzáří v 17 hodin.

MOSTECKO

Jazz Celula New York

Kdy: sobota 25. listopadu od 19.00

Kde: Městské divadlo v Mostě

Za kolik: 450 korun

V mosteckém divadle vystoupí známý americký jazzový trumpetista slovenského původu Laco Deczi s kapelou Celula New York. Vstupenky v předprodeji je možné zakoupit na webových stránkách divadla.

PSH v Ponorce Kdy: sobota 25. listopadu od 20.00

Kde: Ponorka Litvínov

Za kolik: 354-465 korun Rap a hip-hop party s Penery strýčka Homeboye (PSH). Mejdan rozjede ve 20 hodin DJ Bart. Poslední volné vstupenky je možné sehnat ve čtvrtek a v pátek na baru v Ponorce, ale kdo chce mít jistotu, objednat je může online v síti GoOut.

ÚSTECKO

Bijec Karlos Benda na Střekově

Kdy: pátek 24. listopadu od 18.00

Kde: Střekov Aréna, Ústí nad Labem

Za kolik: 300 korun

Do střekovské Arény v Ústí přijede hvězdný host Karlos Benda. Znát ho můžete třeba z Clash of the stars. (česko-slovenská organizace bojových sportů zaměřující se výhradně na zápasy influencerů) „Těšit se můžete na setkání s Karlosem Bendou, autogramiádu ale i osobní kontakt s tímto skvělým sportovcem. Start je v pátek 24. listopadu od 18.00,“ lákají organizátoři akce.

Zdroj: Youtube

Louskáček v divadle Kdy: sobota 25. listopadu od 15.00

Kde: Severočeské divadlo, Ústí nad Labem

Za kolik: od 150 korun Balet Louskáček patří do klenotnice „bílé klasiky“, a proto se vrací v nové podobě na repertoár baletního souboru Severočeského divadla v Ústí nad Labem. Přispěla k tomu také překrásná Čajkovského hudba. Však také taneční suity z Louskáčka patří dodnes k nejpopulárnějším dílům orchestrální literatury. Louskáčka můžete zhlédnout v Severočeském divadle v Ústí v sobotu 25. listopadu od 15.00, lístek koupíte od 150 korun.

Vánoční jarmark v Chabařovicích

Kdy: sobota 25. listopadu od 10 do 16.00

Kde: KD Zátiší, Chabařovice, Ústecko

Za kolik: zdarma

Město Chabařovice pořádá Vánoční jarmark, jde o devátý ročník. Akce se uskuteční v sobotu 25. listopadu od v KD Zátiší od 10.00 do 16.00. Těšit se můžete na vánoční atmosféru, dekorace, ozdoby. Občerstvení bude zajištěno, pro děti bude připravena tvořivá dílna. Vstupné je zdarma.

Rozsvícení vánočního stromu v Trmicích Kdy: neděle 26. listopadu od 17.00

Kde: Trmice, Ústecko

Za kolik: zdarma V Trmicích rozsvítí vánoční strom v neděli 26. listopadu v Lovecké ulici naproti městskému úřadu. Těšit se můžete na ohnivou show a na koncert v tamním evangelickém kostele. Ten začne v 17.00 a hrát bude dechové kvinteto 4+1. Po vánočních melodiích rozsvítí vánoční strom. Vstup je zdarma.

Ústecký štrúdl

Kdy: neděle 26. listopadu od 11.00

Kde: DDM Ústí nad Labem

Za kolik: zdarma

Tradiční doprovodná akce DDM Ústí nad Labem "Vánoční rolničky". Letos se bude opět soutěžit o nejchutnější a nejvoňavější ústecký štrúdlík, který ocení naše odborná porota. Štrúdly noste v neděli 26. listopadu od 11.00 do 12.30 společně se jmenovkou na recepci DDM, později přinesené štrúdly nebudou zařazeny do soutěže. Od 13.00 do 14.00 bude probíhat hodnocení poroty a po 14.00 je v plánu ochutnávka pro veřejnost. Vyhlášení výsledků proběhne kolem cca 14.30 v divadelním sále DDM. Vstup je zdarma.

DĚČÍNSKO

Koncert UDG

Kdy: sobota 25. listopadu od 19.00

Kde: Fabrika Doubice

Za kolik: 430 korun

Ústecká skupina UDG opět míří do Fabriky. Hostem koncertu je také Patrik Malý, který vystoupí ve 20 hodin, fanoušci se na UDG mohou těšit od 21 hodin. Fabrika se návštěvníkům otevře už v 19 hodin. Vstupenky jsou k mání v síti Xticket.