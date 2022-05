Sbor dobrovolných hasičů města Žatec oslaví v sobotu 150 let od založení. Oslavy proběhnou na náměstí Prokopa Velkého a v Kapucínské zahradě v Žatci, start je v 10 hodin. Těšit se můžete na hasičskou techniku, ukázky zásahů hasičů a vězeňské služby, vystoupení mažoretek, kynologii, skákací hrad a předání ocenění členům SDH Žatec. Vstupné na akci se neplatí.

Slavnosti v Líšťanech lákají na youtuberku, hudbu i ohňostroj

KDY: Sobota 21. května

KDE: Líšťany

ZA KOLIK: Zdarma



V obci Líšťany na Lounsku proběhnou tuto sobotu pouťové slavnosti. Start akce je ve 14 hodin a vstup je zdarma. „Slavnosti zahájí vystoupení mažoretek ze ZUŠ Louny, následovat bude dechová hudba v podání Lounské třináctky. V přestávce vystoupí Taneční klub Fénix Louny a Tanečníci z lounského stacionáře, o kouzelnickou show se postará kouzelník Jakub Bílek, mladší publikum se může těšit na youtuberku Veroniku Spurnou. Své letové umění ukáží dravci ze sokolnické společnosti Teir. O příjemný večer se postará bigbítová kapela All Rigth Band,“ informovala Martina Protivová. Slavnosti zakončí ohňová show a ohňostroj.

Muzejní noc v žatecké knihovně

KDY: Pátek 20. května od 19 hodin

KDE: Městská knihovna Žatec

ZA KOLIK: 120 korun

Dětské oddělení hlavní žatecké knihovny připravilo akci pro děti s názvem Muzejní noc v knihovně. Start nocování je v pátek 20. května v 19 hodin, konec akce je v sobotu v 9 hodin. Na děti čeká bohatý doprovodný program. Rezervace na www.mekzatec.cz je hutná, vstup stojí 120 korun.

Farmářské trhy nabízí čerstvou zeleninu a dobré uzeniny

KDY: Sobota 21. května od 8 hodin

KDE: Náměstí Svobody Žatec

ZA KOLIK: Zdarma





Na náměstí Svobody v Žatci proběhnou tuto sobotu od 8 do 15 hodin další farmářské trhy. Můžete se těšit na své oblíbené prodejce. Na trzích je jako obvykle k dostání čerstvá zelenina, ovoce, dobré uzeniny, květiny a sazeničky, čerstvé pečivo, koření, rybí speciality a proutěné a dřevěné výrobky.

Podbořany promítají Srdce na dlani

KDY: Pátek 20. května od 19.30 hodin

KDE: Podbořany

ZA KOLIK: 80 korun

Láska se na věk nebo na místo neohlíží. Nikdy nevíme, kdy a kde nás potká. Můžeme se zamilovat ve školce, v důchodu, na ulici, v parku. Kdykoliv a kdekoliv. Tak to je motto české filmové komedii Srdce na dlani, kterou můžete v podbořanském kině v pátek 20. května od 19.30 hodin. Ve filmu hrají Vladimír Polívka, Eliška Balzerová, Matouš Ruml, Jana Pidrmanová, Boleslav Polívka, Kristína Svarinská, Veronika Khek Kubařová a Petr Vaněk. Lístek stojí 80 korun.

Výstavě lounského muzea vládnou ptačí stavitelé

KDY: Do 31. července

KDE: Oblastní muzeum Louny

ZA KOLIK: 20 korun



Nahlédněte do světa opeřených stavitelů hnízd. Na výstavě Ptačí stavitelé v Oblastním muzeu Louny jsou k vidění hnízda přibližně tří desítek druhů převážně pěvců, kteří si je jaro co jaro staví, aby přivedli na svět další generaci. Hnízda doprovází základní informace o prezentovaných druzích včetně fotografií a další zajímavosti s hnízděním ptáků související. Výstavu můžete v muzeu vidět až do 31. července tohoto roku. Otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkendu od 10 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 20 korun.

KDY: Pátek 20. května od 17 hodin

KDE: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci





Muzejní noc žateckého mueza bude plná retra

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci připravilo na pátek 20. května 2022 od 17 do cca 22 hodin již 14. muzejní noc v Žatci, tentokrát na téma RETRO. A proč právě retro styl? „V hlavní budově žateckého muzea v Husově ulici 678 v současnosti probíhá výstava Vzpomínky naší maminky, kterou si návštěvníci budou moci při té příležitosti prohlédnout a zavzpomínat na své dětství a mládí. Na muzejní zahradě pozveme malé i velké na retrohrátky, např. skákání panáka nebo přes gumu, cvrnkání kuliček, malování na chodník, hod na čáru céčky, prohlídku retro stanování, posezení u táboráku s možností opečení špekáčků a na závěr pak v ohništi pečení brambor. Po celou dobu programu bude hrát a zpívat country kapelou Sešlost věkem. Zajištěno bude i další občerstvení“, pozvala na akci Jitka Krouzová, vedoucí propagačně – výstavního oddělení muzea. Muzejní noc bude probíhat i v pobočce Stará papírna (Volyňských Čechů 733), kde je k vidění výstava o bývalém žateckém podniku Papírny. V Křížově vile bude přístupná výstava obrazů bratrů Ilji a Vladimíra Šavlových, jejichž malebná žatecká zákoutí vás vrátí též o několik let zpět v čase. Vstupné do všech budov Regionálního muzea je dobrovolné. Do programu muzejní noci se zapojí i Chrám chmele a piva (otevřeno 17 – 22 hodin). Nabídne pěší výstup na Maják zdarma, 3D projekci ve výtahu za zvýhodněnou cenu 50 Kč a v každou celou hodinu proběhne komentovaná prohlídka Chrámu chmele a piva za zvýhodněnou cenu 50 Kč. Poslední začne ve 21 hodin. Dále se zapojí Městská knihovna Žatec, která bude otevřena v běžné otevírací době a poskytne registrační poplatek se slevou 50%. Otevřeno bude i v Muzeu pivovarnictví Žatecka (17 - 22 hodin), kam bude vstup zdarma a každý návštěvník si může odnést malý dárek. U Infocentra Žatec v 17 hodin proběhne křest procházkové trasy Mezi žateckými komíny z dílny spolku A dál? „Po křtu se vydáme na procházku po trase a kdo bude chtít, připojí se k programu Regionálního muzea nebo dalších institucí“, zve Monika Merdová.