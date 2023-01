Výstava v žateckém muzeu ukáže výrobu chleba a másla Kdy: Do 21. května Kde: Žatec Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci láká na výstavu Zakrojte si skývu, která bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 19. ledna od 17 hodin v prostorách hlavní budovy muzea v Husově ulici. Těšit se můžete na vystoupení žáků ZUŠ Žatec. „Výstava představí obilí jako základní surovinu pro výrobu chleba a pečiva. Projdeme se časem spolu se sedláky, mlynáři, pekaři a vysvětlíme, hlavně těm nejmladším, pojmy fukar, mlátička, díže, kopist zkrátka vše, co předchází tomu, než se na náš stůl dostane bochník voňavého chleba. A nezapomeneme ani na výrobu másla,“ říká Miroslav Černý ze žateckého muzea. Výstava potrvá do 21. května 2023.

Kutíte rádi? V DDM Žatec si můžete vyrobit krmítko

Kdy: Pátek 20. ledna od 13.30 do 18.30 hodin

Kde: DDM Žatec

Za kolik: 170 korun

Dům dětí a mládeže Žatec pořádá pro všechny kutily lednovou akci zaměřenou na výrobu krmítka. Akce se uskuteční v pátek 20. ledna od 13.30 do 18.30 hodin a proběhne pod vedením lektora DDM Žatec. Cena za krmítko je 170 korun. Ideální je, když přijdete ve dvojici se sourozencem či s rodičem. Rezervace probíhá on-line na webu DDM.

Lounské galerii vládne výstava obrazů od Jaroslava Čásy

Kdy: Do 12. března

Kde: Louny

Za kolik: 40 korun

V Galerii města Loun můžete vidět až do 12. března výstavu Čistá radost Jaroslava Čásy. „Čása se narodil v Lounech a patří k lidem, kteří v rodném městě zanechali otisk v mnoha různých světech,“ řekl kurátor Vladimír Drápal. Galerie funguje středa až neděle od 14 do 18.00. Vstupné stojí 40 Kč.

V Líšťanech budou tančit hasiči

Kdy: Sobota 21. ledna od 20 hodin

Kde: Líšťany

Za kolik: 150 korun

Sobota 21. ledna bude v Líšťanech patřit hasičskému plesu. Zábava v tamním kulturním domě vypukne ve 20 hodin, hrát bude kapela Bistro Band. Vstupné je 150 korun.



Vrch Rubín je dominantou. Vstup na rozhlednu je zdarma

Kdy: Kdykoliv

Kde: Podbořansko

Za kolik: Zdarma

Při výjezdu z Podbořan směrem na Kadaň se při pravé straně tyčí kopec s plochým temenem a dominanta města vrch Rubín (352 m n. m.). Rubín je hodnotným stanovištěm teplomilné květeny. V roce 2018 byla na vrchu postavena rozhledna z dubového dřeva ve stylu strážní věže a palisády starověkého opevnění. Vstup je volný.

Lounská plavecká hala láká na bazény, sauny a masáže

Kdy: Denně

Kde: Louny

Za kolik: 120 korun

Vodní radovánky mají nekonečně mnoho podob. V lounské plavecké hale najdete bazény, venkovní vířivku, sauny, parní lázně, masáže či mokrý bar. Zaplavat si tam můžete od pondělí do pátku od 13 do 21 hodin a o víkendy od 10 do 21 hodin. Kondiční ranní plavání probíhá v pracovní dny od 6 do 7.30 hodin. Hodina pro dospělého přijde na 120 korun.