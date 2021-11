Milan Kundera na plátně žateckého kina

KDY: Neděle 21. listopadu od 17.30 hodin

KDE: Žatecké kino

ZA KOLIK: 100 korun

Proč dílo Milana Kundery tak zaujalo po celém světě? Proč odešel do Francie a začal psát ve francouzštině? Co je za tím, že bránil překladům svých posledních románů do češtiny? Nebo že se vyhýbá kamerám a publicitě? Dokument o Kunderově díle nás zavede do rodného Brna, do dob, kdy studoval a učil na FAMU, nebo do normalizace, kdy mu bylo bráněno v tvorbě a nebyl vydáván, přestože už získával úspěchy v zahraničí. Přesto uvedl Jakuba a jeho pána s J. Bartoškou, ovšem pod jiným jménem. V polovině 70. let využil pozvání univerzity v Rennes a začal tam přednášet. V r. 1979 ho české úřady zbavily občanství. Kundera to komentoval slovy: „Tehdy vše ovládali Rusové a právě Rusové rozhodli, že už nejsem Čech.“ Prezident Mitterand mu udělil francouzské občanství. Svůj nejslavnější román Nesnesitelná lehkost bytí vydal už jako Francouz. Později však už neuděloval souhlas se zfilmováním svých děl. Dokument Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti můžete vidět v žateckém kině v neděli 21. listopadu od 17.30 hodin. Vstupné stojí 100 korun.

Lounské muzeum pořádá výpravu za českými granáty

KDY: Sobota 20. listopadu od 9 hodin

KDE: Měrunice

ZA KOLIK: Zdarma



V rámci cyklu Muzejních sobot s přírodovědci se tuto uskuteční výprava za českými granáty do okolí Měrunic a Podsedic. „Vzhledem k delším přesunům v rámci exkurze je nutné přijet vlastním autem. Sraz je v 9:00 u kostela v Měrunicích u Bíliny. Akce je vhodná nejen pro rodiny s dětmi,“ řekl Miroslav Bažant z lounského muzea. Přibližný konec akce ve 13 hod. V případě velmi nepříznivého počasí ověřujte konání akce na tel. 777 580 963.

Farmářské trhy v Lounech: zelenina, ovoce, sýry i ryby

KDY: Sobota 20. listopadu od 8 do 12 hodin

KDE: Mírové náměstí Louny

ZA KOLIK: Zdarma

V sobotu od 8:00 do 12:00 proběhnou farmářské trhy na Mírovém náměstí v Lounech. Účastnit by se měli prodejci zeleniny a ovoce, čerstvého krůtího masa a specialit, řeckých specialitek, uzeniny a zabíjačkových specialit, slaného a sladkého pečiva, pražené kávy, čerstvých kravských a kozích sýrů, čerstvých ryb, nakládaných sýrů a utopenců, košíků a výrobků ze dřeva, koření, trdelníku, ovocných vín, ručně dělaných výrobků

Žatecký bazar bude v podloubí

KDY: Sobota 20. listopadu od 9 do 13 hodin

KDE: V podloubí na náměstí Svobody Žatec

ZA KOLIK: Zdarma



Žatecký bazar nabídne od všeho trochu. Akce proběhne v podloubí na náměstí Svobody od 9 do 13 hodin. Vstupné se neplatí.

Expozice v žatecké radniční věži je plná chmele

KDY: Denně

KDE: Žatec

ZA KOLIK: Zdarma

Chladné počasí nikdy nebrání návštěvě památek a zajímavých míst. Zajděte si prohlédnout expozici v žatecké radniční věži, kde se dozvíte spoustu informací o historii města chmele. Nebudete litovat. Otevřeno je od pondělí do pátku od 8 do 17 hodin a o víkend od 10 do 16 hodin.

Menhir Zakletá panna provází výhrůžka

KDY: Úterý až neděle

KDE: Regionální muzeum Žatec

ZA KOLIK: 30 korun



Jednou z expozic, která na vás každé úterý až neděli čeká v Regionální muzeum Žatec je i menhir Zakletá panna. Tento křemencový kámen, který se nacházel na polní cestě z Března do Malnic, provází i výhrůžka. Běda tomu, kdo se pokusí o jeho přemístění či poničení . Osud, který čeká na toho, kdo s menhirem pohne, vypráví i pověst o sedlákovi, jenž kámen odtáhl před svůj dům, aby si z něj mohl udělat sedátko. Od toho okamžiku začaly jeho krávy dojit krev místo mléka a psi z okolí u kamene vyli. Dnes už byste Zakletou pannu na původním místě hledali marně. Nachází se v žateckém muzeu, které naštěstí, i přes dávnou hrozbu, nic neblahého, co by bylo možno dávat z vinu přemístěnému kameni, nepostihlo. Menhir můžete vidět v zahradě muzea, otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkend od 13 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 30 korun.