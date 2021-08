Pivovar Zichovec provoní vypečené burgery

KDY:Sobota 21. srpna

KDE: Louny

ZA KOLIK: Zdarma

Předposlední ze Street Food víkendů se blíží. O tomto víkendu dorazí do rodinného pivovaru Zichovec v Lounech Tortuga Bay Burgers, partička, která svoji zálibu v burgerech a rumech povýšila na životní styl. „V sobotu 21. srpna od 20 hodin vystoupí pražská kapela Jamaron, která má za 6 let svého fungování odehráno přes 140 koncertů, a vy si budete moci poslechnout kvalitní rock. A k tomu samozřejmě zichovecké novinky na čepu i v lednicích,“ láká pivovar na svém facebookovém profilu.

Děti si užijí v letním kině v Kryrech dobrodružství

KDY:Sobota 21. srpna od 14 hodin

KDE: Kryry

ZA KOLIK: Zdarma



V sobotu bude areál letního kina Kryry patřit dětem. Spolek LEKAF Kryry za podpory města Kryry, hasičského sboru a sponzorů tam totiž pro děti i dospělé pořádá zábavné odpoledne plné soutěžních disciplín a dobrodružství. Start akce s názvem Středověká rozhledna je ve 14 hodin. Vstup je zdarma, děti dostanou malinovku a buřta.

Na koupališti v Podbořanech se bude tančit a zpívat

KDY: Sobota 21. srpna od 18.30 hodin

KDE: Podbořany

ZA KOLIK: Zdarma

Areál městského koupaliště v Podbořanech ožije hudbou. Konkrétně tuto sobotu od 18.30 hodin tam zahraje k poslechu a tanci skupina H3K. Vstupné se neplatí, občerstvení bude zajištěno.

Sladovna ukazuje obrazy plné duše. Autorkou je malířka Radka Brůnová

KDY: Do 26. září

KDE: Galerie Sladovna v Žatci



V galerii Sladovna v Žatci probíhá výstava nesoucí název Devět vrstev duše, autorkou obrazů je malířka Radka Brůnová. Duše Radku Brůnovou zajímá ve všech podobách, světlých i temnějších, osamělá i ve vztazích, veselá i smutná. K vyjádření používá symboly. Jejich výhodou je množství významových odstínů, v nichž mohou být pochopeny. Výstavu můžete vidět až do 26. září, v srpnu je galerie otevřena od pondělí do neděle 10 - 17 hodin a v září od úterý do neděle 10 - 17 hodin.

KDY: Kdykoliv

KDE: Nechranická přehrada

ZA KOLIK: Zdarma

Nechranická přehrada láká rekreanty, rybáře i sportovce

Hladina vody v Nechranické přehradě v současné době je o dost vyšší než obvykle a i když kvůli tomu místa na břehu pro rozložení deky a opalování ubylo, stále je ho dost pro všechny rekreanty. Nechranická nádrž je oblíbenou vodní plochou pro odpočinkové plavby v nafukovacím člunu, raftu nebo lodi a poslední dobou je to asi jedno z nejlepších míst pro windsurfing v Čechách. Nechranická přehrada je největší vodní plochou na řece Ohři a pátou největší v České republice. Je to rekreační centrum regionu, které nabízí několik kempů a další možnosti ubytování.