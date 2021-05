Farmářské trhy v Lounech nabídnou uzeniny, ryby i sadbu

KDY: Sobota 22. května od 8 do 12 hodin

KDE:Mírové náměstí Louny

ZA KOLIK: Zdarma

Farmářské trhy na Mírovém náměstí v Lounech proběhnou tuto sobotu od 8 do 12 hodin. Těšit se můžete na uzeniny, slané a sladké pečivo, čerstvých kravských sýrů, koření, ryby, dřevěné výrobky a sadbu.

Galerie XXL v Hříškově na Lounsku opět funguje

KDY:Kdykoliv po tel. domluvě

KDE:Hříškov na Lounsku

ZA KOLIK: Zdarma



Galerie XXL v Hříškově na Lounsku opět funguje. Galerie představuje významné kulturní a společenské centrum, které milovníkům umění nabízí bohatou škálu děl té nejvyšší kvality od renomovaných českých umělců, jako je například: Michael Rittstein, Jiří David, Tomáš Císařovský, Zdeněk Daněk, Roman Franta. Galerie je otevřená kdykoliv a to po telefonické domluvě na čísle 775 706 023.

Výstavu Volyňští Češi po roce 1945 v Žatci lze vidět v muzeu

KDY:Sobota 22. května od 13 do 17 hodin

KDE: Žatec

ZA KOLIK:20-30 korun

Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na výstavu Volyňští Češi po roce 1945 v Žatci. Navštívit ji můžete v hlavní budově muzea až do konce 29. srpna. Otevřeno je každý všední den kromě pondělí, a to od 9 do 17 hodin a o víkendech od 13 do 17 hodin. Základní vstupné stojí 30 korun, snížené přijde na 20 korun. „Výstava ukazuje „obyčejné neobyčejné“ předměty používané v rodinách Jindřicha Fialy, Jaroslava Báči, Danuše Manové a dalších. Na výstavě se podílí Československá obec legionářská Jednota Žatec a Sdružení Čechů z Volyně Chomutov,“ řekla kurátorka Zdeňka Vondráčková.

Lounské muzeum ukazuje papírové modely

KDY:Do konce srpna

KDE:Oblastí muzeum Louny

ZA KOLIK: 10-20 korun





V lounském oblastní muzeu lze vidět výstavu Svět papírových modelů. Expozice návštěvníky provádí zmenšeným papírovým královstvím, které vytvářejí šikovné ruce modelářů ze skupiny Minimodel a jejich přátel. Členové této skupiny modely nejenže staví, ale především i sami vytvářejí. Na výstavě můžete vidět nepřeberné množství realistických modelů techniky v měřítku 1:100 včetně modelů, u kterých lze nahlédnout i do interiéru. Výstava je k vidění v muzeu do konce srpna letošního roku, otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkend od 10 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 20 korun, snížené pak vyjde na 10 korun.

KDY:Sobota 22. května od 10 do 17 hodin

KDE: Žatec





Chmelový maják opět funguje, je dominantou Žatce

Chmelový maják je dominantou Chrámu chmele a piva. Nachází se v srdci celého areálu chmelařských technických památek. Rozhledna Chmelový maják se nachází na náměstí Prokopa Velkého 1951 v Žatci v nadmořské výšce 247 m. n. m. Na Chmelový maják, který je zároveň rozhlednou, můžete vystoupat výtahem či po svých. Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 17 hodin.