25 let po brutálních vraždách v městečku Woodsboro se na scéně objevuje nový vrah, který si nasadil na obličej kultovní bílou masku. Tentokrát se zaměří na teenagery, oživí tím dávno pohřbenou noční můru a opět odkryje strašidelnou minulost města. Horor Vřískot můžete vidět v pátek od 22 hodin lounském kině Svět. Lístek stojí 160 korun.

Do zbraně! Výstava v žateckém muzeu ukáže nože i sudlice

KDY: Do 20. března

KDE: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

ZA KOLIK: 20-30 korun



Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na výstavu Do zbraně!. „Opět se nám podařilo skloubit sběratelskou vášeň s vystavením. Představíme současnou tvorbu severských nožů žateckého hasiče Ondřeje Paymy a sbírku replik chladných i palných zbraní spolku historického šermu Bohemica Sanguis z Prahy. Přiblížíme historii a vývoj nože od pravěku až po současnost, jeho tvary, druhy, čepele, materiály, ze kterých se vyrábí a přiblížíme i několik významných nožířů a firem ve světě i u nás. Objasníme, kdo to byl „šlejfíř“, co je to „český Solingen a pojmy jako berdycha, sudlice aj. Výstava potrvá do 20. března,“ řekla Jitka Krouzová, vedoucí výstavnicko- propagačního oddělení žateckého muzea. Plné vstupné stojí 30 korun a snížené 20 korun. Otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkend od 13 do 17 hodin.

Stašová a Skopal vás pobaví v komedii Filumena Marturano

KDY: Neděle 23. ledna od 19 hodin

KDE: Vrchlického divadlo v Lounech

ZA KOLIK: 500 korun

Simona Stašová a Svatopluk Skopal v hlavních rolích slavné komedie Filumena Marturano, která patří k tomu nejlepšímu z italské tvorby. Co všechno musí podstoupit prostá žena, aby dostala k oltáři zhýralého boháče a pro své syny zabezpečila rodinu. Vždyť děti jsou přece děti. Komedii můžete vidět ve Vrchlického divadle v Lounech tuto neděli od 19 hodin. Lístek přijde na 500 korun.

Bruslit na lounském zimním stadionu můžete i v lednu

KDY: Neděle 23. ledna od 13.30 do 15.00

KDE: Zimní stadion Louny

ZA KOLIK: 30 korun



Na Městském zimním stadionu v Lounech může bruslit i veřejnost. Ledová plocha tam pro lidi je k mání třeba v neděli 23. ledna od 13.30 do 15.00 hodin. Děti do 110 cm platí 15 korun a ostatní 30 korun. Brusle si lze půjčit za 50 korun.

KDY: Sobota a neděle od 10 do 21 hodin

KDE: Louny

ZA KOLIK: Hodina pro dospělého 120 korun

Městská plavecká hala v Lounech láká na divokou řeku, tobogan a mokrý bar

Městská plavecká hala v Lounech láká na divokou řeku, tobogan a mokrý bar. V oblibě tam je i horká vířivka a horká pára. Hala má otevřeno denně PO 13:00 – 21:00, ÚT – PÁ 6:00 – 8:00, 13:00 – 21:00, SO – NE 10:00 – 21:00. Základní vstupné přijde na 120 korun pro dospělého.