Noční prohlídky Mederova domu nabídnou divadlo i medovinu Kdy: Pátek 21. října od 20 hodin Kde: Mederův dům v Žatci Za kolik: 100 korun Noční prohlídky Mederova domu, které se uskuteční v pátek 21. října od 20 hodin, budou zpestřené divadelním spektáklem "Jak to Carolides nakonec v Mederově domě zveršoval!. Divadlo bude sehráno ve 20,30 ; 21,30 ; a 22,30 hodin. Vstupné přijde na 100 korun a v ceně vstupného je welcome drink – medovina. Akce je konána v rámci širší události - Noční prohlídky památek v centru města Žatce. V pátek 21. října bude možné navštívit také Radniční věž, Pivovarské muzeum (pouze do 20.00 hod.) , od 20,00 v areálu pivovaru vystoupat na Vodárenskou věž a také vstoupit do Jedové chýše - hororového podzemí pod Restaurantem U Zlatého Beránka.

Lounské muzeum láká na putovní výstavu o vydrách

Kdy: Do 1. prosince

Kde: Oblastní muzeum Louny

Za kolik: 40 korun

Putovní výstava „Ich bin ein vydra, aneb jak vydra přes hranici přišla“ zavítala do lounského muzea. Výstava o životě vyder v regionu Podkrušnohoří vypráví příběh, jak lokálně dříve vyhubená vydra ze Saska kolonizovala nejen Podkrušnohoří ale i další oblasti Ústeckého kraje. Na mnoha atraktivně zpracovaných panelech se dozvíte informace o životě vyder, k vidění jsou akvária s živými rybami a dalšími vodními živočichy a k dispozici je mnoho aktivit pro děti. Výstavu můžete v lounském muzeu navštívit do 1. prosince letošního roku, otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkendu od 10 do 17 hodin. Vstupné stojí 40 korun.



Pozemkový fond vystavuje ve foyer Vrchlického divadla

Kdy: Do 25. listopadu

Kde: Vrchlického divadlo v Lounech

Putovní výstava Krajského pozemkového úřadu Ústeckého kraje dorazila do Loun. V prostorách foyer Vrchlického divadla můžete až do 25. listopadu obdivovat fotografie projektů realizací cest, průlehů, větrolamů, vodohospodářských opatření, ale i realizací oprav kapliček jako významných krajinotvorných prvků. Lounský okres, pro který je charakteristická intenzivně obdělávaná půda, ať již pro pěstování chmele nebo další zemědělskou velkovýrobu, reprezentují lokální biokoridory třeba v katastrálním územím Holedeč, Běsno, Petrohrad, Kryry, Vroutek, Židovice. Vstup je volný.

Hudba The Cinelli Brothers je plná vášně

Kdy: Neděle 23. října od 19 hodin

Kde: Městské divadlo Žatec

The Cinelli Brothers je projekt zrozený ze společné vášně pro americké elektrické blues z Chicaga a Texasu 60. a 70. let. Bratři Cinelliové Marco (kytarista a zpěvák) a Alessandro (bubeník) se rozhodli vytvořit eruptivní tým představující originální repertoár ve stylu legendárních Chess Records (bluesový label) a detroitského Motownu. Bluesový svazek bratrů brzy posílil Enzo Strano na baskytaru a Tom Julian-Jones na harmoniku a kytaru a tak vznikli The Cinelli Vidět a slyšet je můžete v žateckém divadle v neděli 23. října od 19 hodin. Vstupenka v předprodeji vyjde na 150 korun, na místě pak zaplatíte 200 Kč.

V Kryrech si děti užijí drakiádu

Kdy: Neděle 23. října od 14.30 hodin

Kde: Kryry

V neděli 23. října od 14.30 hodin pořádá Volnočasové centrum Bertík ve spolupráci s městem Kryry drakiádu. Akce se uskuteční na multifunkčním hřišti za MŠ Kryry.

GBR v Lounech láká na výstavy Immrové a Nádvorníka

Kdy: Do 4. prosince

Kde: Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Za kolik: 75 korun

Galerie Benedikta Rejta (GBR) v Lounech pořádá dvě samostatné monografické výstavy, vidět je můžete do 4. prosince. První z nich představuje sochařku Moniku Immrovou, druhou je retrospektivní výstava k nedožitým šedesátinám fotografa Pavla Nádvorníka. Dvě hlavní výstavní patra budou patřit výrazné osobnosti českého současného sochařství střední generace Monice Immrové. GBR tak splácí dluh významné lounské rodačce. Výstava minimalistickým přístupem představí dílo Moniky Immrové, její přístupy k materii, objemu, ploše, prostoru, světlu, kánonu. GBR, která spravuje podstatnou část Nádvorníkovy pozůstalosti, jsou k vidění cykly Romové a Kluci z konce 80. let a cyklus Krajiny, vznikající počátkem let devadesátých. Vstupné je 75 korun.