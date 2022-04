Žatecké letiště láká na gripeny a akrobatického pilota Šonku KDY: Sobota 23. dubna od 10 do 16 hodin KDE: Žatecké letiště „Macerka“ ZA KOLIK: Zdarma

Kdo má rád létání a všechno, co se udrží na nebi a není to opeřenec, tak by neměl chybět v sobotu 23. dubna na žateckém letišti „Macerka“. Proběhne tam totiž akce s názvem Králové vzduchu a těšit se můžete na seskoky parašutistů, vyhlídkové lety s jednomotorovým dvouplošníkem Antonov AN-2, autogramiádu známých akrobatických pilotů Martina Šonky a Petra Kopfsteina či průlet Gripenů JAS 39. Start akce, kterou podpořilo město Žatec, je v 10 hodin a konec je naplánovaný na 16 hodin. Občerstvení bude zajištěno. Parkování a vstupné je zdarma.

V Archeoskanzenu Březno oslaví svátek velkého ohně

KDY: Sobota 23. dubna od 10 do 16 hodin

KDE: Březno u Loun

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné



Beltaine v Archeoskanzenu Březno již v sobotu 23. dubna od 10 do 16 hodin. Keltský svátek velkého ohně. Je znám pod mnoha jmény: Parilia, Valpuržina noc, čarodejnice. „Slavili jej všechny kultury od pravěku dodnes. Přijďte oslavit tento prastarý svátek do Archeoskanzenu Březno. Na příchozí čeká bohatý program jako třeba život a řemesla doby laténské a římské, keltská kovárna, přednáška archeologa či koncert kapely Subulcus,“ láká na akci Miroslav Bažant z lounského muzea. Vstupné je dobrovolné.

Kolem Postoloprt se bude špacírovat a jezdit na kole

KDY: Sobota 23. dubna od 9 hodin

KDE: Postoloprty

ZA KOLIK: 20 korun

Sedmý ročník turistického pochodu okolím Postoloprt Prtský špacír proběhne tuto sobotu 23. dubna. Dětská trasa má 8 km a vede ba statek Vrbka, do Rvenice a zpět do Postoloprt, cyklo 25 km a pěší 20 km vedou přes rozhlednu Červeňák a Louny. Start je na Mírovém náměstí v Postoloprtech mezi 9. a 11. hodinou. Startovné je 20 korun.





Výstava v žateckém muzeu ukazuje povodeň na Blšance

KDY: Do 17. července

KDE: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

ZA KOLIK: 30 korun



Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Regionálním muzeem K. A. Polánka v Žatci připravil putovní výstavu Povodeň na Blšance roku 1872. Učinil tak při příležitosti 150. výročí této tragické události. „Výstava přibližuje přívalovou povodeň z 26. května roku 1872, která patřila bezesporu mezi nejextrémnější hydrometeorologické jevy dosud zaznamenané na území České republiky. Silné bouřky s přívalovými lijáky nebývalé intenzity zasáhly rozsáhlé území mezi Karlovými Vary, Plzní a Prahou. Následné rozvodnění potoků a řek v oblasti způsobilo obrovské materiální škody a vyžádalo si mnoho obětí na lidských životech. Trochu ve stínu událostí v nejvíce postiženém povodí Berounky, a následného zatopení částí Prahy, proběhla blesková povodeň i na Zlatém potoce, nyní Blšance. Svou extremitou a katastrofálními následky byla více než srovnatelná,“ řekl autor výstavního námětu Jan Šrejber. Výstava potrvá do 17. července, otevřeno je denně kromě pondělí. Základní vstupné stojí 30 korun.

Neděle bude centrum Žatce patřit Ukrajině a všem, kteří pomáhají

KDY: Neděle 24. dubna od 13 hodin

KDE: Náměstí Svobody Žatec

ZA KOLIK: Zdarma

Neděle bude centrum Žatce patřit Ukrajině a všem, kteří pomáhají válečný uprchlíkům. Start akce na náměstí Svobody je ve 13 hodin a těšte se na ochutnávku ukrajinských pokrmů, tvoření pro děti a hudební vystoupení.

Kája a Bambuláček pobaví žatecké děti

KDY: Sobota 23. dubna od 10 hodin

KDE: Žatecké divadlo

ZA KOLIK: 299 korun



Bambulková šou 2022 s Kájou a Bambuláčkem je tady. Přijďte si s dětmi užít báječné představení plné písniček, tanečků a soutěží. Zazní nové písničky z připravovaného CD, ale nebudou chybět ani známé hity jako je Kulička, Kakadu anebo Dalmatin. Kdo je Kája a Bambuláček? Kája byla úplně obyčejná holka. Vše se ale změnilo, když potkala Bambuláčka. Malé legrační stvoření, se kterým se Kája skamarádila a od té doby jsou nerozlučná dvojka. Kája s Bambuláčkem poznává celý svět a společně vás o tom přesvědčí v sobotu 23. dubna od 10 hodin v žateckém divadle. Lístek koupíte na Ticketportalu za 299 korun.