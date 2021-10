Drakiáda v Kryrech nabídne zábavu a soutěž o nekrásnějšího draka

KDY: Sobota 23. října od 15 hodin

KDE: Kryry

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Volnočasové centrum Bertík ve spolupráci s městem Kryry pořádá drakiádu. Ta se koná v sobotu 23. října od 15:00 hodin na multifunkčním sportovišti nad MŠ Kryry. Těšte se na soutěž o nejkrásnějšího draka, občerstvení bude zajištěno. Vstupné je dobrovolné.

Kino Svět promítne kultovní sci-fi Duna

KDY: Sobota a neděle od 17.30 a od 20 hodin

KDE: Kino Svět Louny

ZA KOLIK: 160 korun

Kultovní sci-fi dílo vypráví o mocenských bojích uvnitř galaktického Impéria, v nichž jde o ovládnutí planety Arrakis: zdroje vzácného koření - melanže, jež poskytuje zvláštní psychické schopnosti, které umožňují cestování vesmírem. Padišáh imperátor svěří správu nad Arrakisem a s ní i komplikovanou těžbu neobyčejné látky vévodovi rodu Atreidů. Celá anabáze je ale součástí spiknutí, z něhož se podaří vyváznout jen vévodovu synovi Paulovi a jeho matce, kteří uprchnou do pouště. Jejich jedinou nadějí jsou nedůvěřiví domorodí obyvatelé fremeni, schopní trvale přežít ve vyprahlé pustině. Mohl by Paul Atreides být spasitelem, na kterého tak dlouho čekají? Sci-fi Duna můžete vidět v lounském kině Svět v sobotu a v neděli od 17.30 a 20 hodin. Lístek vyjde na 160 korun.

Podzimní farmářská slavnost nabídne trhy, sokolníka i hudbu

KDY: Sobota 23. října od 8 hodin

KDE: Náměstí Svobody

ZA KOLIK: Zdarma

Farmářské trhy na náměstí Svobody v Žatci budou tentokrát v sobotu a budou doplněné o kulturní program. Kromě ovoce, zeleniny, medu, uzenin a koření se můžete těšit na harmonikáře, sokolníka a divadlo Emilion. Start akce je v sobotu v 8 hodin, vstupné se neplatí.

S DDM Žatec se budete bát, těšte se na strašidelné bytosti

KDY: Sobota 23. října od 17 hodin

KDE: Žatec

ZA KOLIK: 60 korun



Dům dětí a mládeže Žatec pořádá tuto sobotu od 17 hodin akci s názvem Strašidelný les. Start je v parku u Atelieru M, těšit se můžete na strašidelné bytosti a zajímavé úkoly. Pro úspěšné řešitele organizátoři připravili odměny. Vstupné pro dítě přijde na 60 korun.

KDY: Do 28. listopadu

KDE: Galerie Benedikta Rejta v Lounech

ZA KOLIK: 75 korun

Galerie ukazuje historické fotografie, těšte se na poetické pohledy krajiny okolí Loun

Výstava Historické fotografie krajiny K. Goszlera s podtitulem Krajinou vzdálenou i blízkou je dílem kurátorek Barbory Kovářové a Michaely Vávrové. Výstava historických fotografií představuje velice zajímavou, ojedinělou a diváky doposud nespatřenou tvorbu lounského fotografa z konce 19. a počátku 20. století, Karla Goszlera (1865–1936). Goszler se natolik těšil objevování okolní specifické krajiny, že se jeho vášeň promítla jak do amatérské fotografické činnosti, tak do působení v Klubu českých turistů. Poetické pohledy do krajiny Českého středohoří a blízkého okolí Loun, zasněné plenéry i čistě experimentální snímky s nadčasovou tématikou krajiny, jsou součástí vzácného konvolutu originálních skleněných negativů, které se před několika lety podařilo objevit v pozůstalosti Goszlerovým příbuzným. Vystavený cyklus fotografií je tak pro diváky vzácným exkurzem do krajiny známé a přece tolik, alespoň časově, vzdálené. Výstava vznikla ve spolupráci s Oblastním muzeem v Lounech, které má vzácnou pozůstalost ve svých sbírkách a vůbec poprvé ji představuje veřejnosti. Výstavu můžete vidět v Galerii Benedikta Rejta v Lounech do 28. listopadu, otevřeno je úterý až neděle od 10 do 18 hodin. Vstupné stojí 75 korun.