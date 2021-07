Kino Svět promítne film plný psí lásky. Těšte se na Polívku

KDY:Sobota 24. července od 17.30 hodin

KDE:Kino Svět v Lounech

ZA KOLIK: 150 korun

Příběh psí pravdy, lásky a naděje. Tak to je film Gump - Pes, který naučil lidi žít. Vidět ho můžete od 22. do 28. července vždy od 17.30 hodin v lounském kině Svět. Vstupné stojí 150 korun. Rodinný film režiséra F.A. Brabce je o světě viděném očima toulavého psa Gumpa. O světě, o kterém mnoho z nás moc neví. O tom, jak nás vidí zvířata a jak je ten náš svět pro ně důležitý. Ten svět, který jim dává domov, sílu, naději, ale také bolest. Dobrodružný příběh skutečných psích hrdinů a lidí kolem nich. V lidských rolích se představí Bolek Polívka, Eva Holubová, Ivana Chýlková, Karel Roden, Jana Plodková, Richard Krajčo, Anna Šulcová, Fatty Pillow.

Galerie Sladovna ukazuje obrázky plné minerálů

KDY:Do konce července

KDE: Galerie Sladovna v Žatci

ZA KOLIK: 50 korun





V žatecké Galerii Sladovna můžete navštívit výstavu Jitky Větrovské s názvem Minerály v pastelech. Jitka Větrovská se narodila v Praze, kde také po většinu života žila. V posledních devíti letech žije a tvoří v Klášterci nad Ohří. Tvoří obrázky malované pastelem a vkládá do nich různé přírodniny, především pak minerály. Některé z nich i osobně nachází v tradičních lokalitách Krušných hor. Výstava je přístupná denně od 10 do 17 hodin až do konce července. Vstupné je 50 korun.

Podzámecké koupaliště nabízí koupání i zábavu

KDY:Za hezké počasí od 9 do 20 hodin

KDE: Krásný Dvůr

ZA KOLIK:20/40 korun

Oblíbené koupaliště v Krásném Dvoře i letos oficiálně otevřelo později, než jiné bazény v regionu. V provozu je od začátku července, oficiálně každý teplý den s hezkým počasím od 9 do 20 hodin. Opalovat se lze na travnaté ploše a koupat se můžete v bazénu o velikosti 50 krát 50 metrů s vodotrysky a můstkem pro skákání do vody. Pro malé děti je vyhrazena malá část s nízkou hloubkou. Kromě velké travnaté „pláže“ je tu hřiště na plážový volejbal. K dispozici je i dětské hřišťátko a také stánek s občerstvením. Plné vstupné stojí 40 a snížené přijde na 20 korun.

Výstava Život a doba Karla Reinera

KDY:Do konce července

KDE:Galerie U Radnice Žatec



V žatecké Galerii U Radnice připravil Spolek rodáků a přátel města Žatce spolu s německým Nadačním spolkem Saaz/Žatec výstavu o žateckém rodákovi, významném hudebním skladateli a klavíristovi Karlu Reinerovi. (narozen 27. června 1910 v Žatci, zemřel 17. října 1979 v Praze) Záštitu nad akcí převzala starostka Žatce Zdeňka Hamousová. Galerii má otevřeno vždy v sobotu od 14 do 17 hodin. Vernisáž výstavy proběhala za účasti významných hostů, slovem provázel kurátor výstavy Pavel Straka. Zpěv a klavírní doprovod ze skladeb autora Aida Mujačič.

KDY: Denně

KDE: Žatec

ZA KOLIK: 75 korun/hodina

Žatecká půjčovna lodiček funguje u řeky vedle loděnice

Půjčovna lodiček, které loni pořídil Žatec, funguje letos znovu v prostoru vedle loděnice u řeky. Loďky půjčuje spolu s dalším sportovním vybavením Vlastimil Rampas v provozovně RMP Freesport. Půjčovna je otevřená v pondělí až pátek od 16 do 20 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 20 hodin. Cena za půjčení je 75 Kč za hodinu. Vedle loděk si mohou zájemci půjčovat i kanoe, padlleboardy, skákací boty a další sportovní vybavení.