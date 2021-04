Hřiště v areálu bývalého letního cvičiště opět funguje

KDY: Denně

KDE: Louny

ZA KOLIK: Zdarma

Nové dětské hřiště v areálu bývalého letního cvičiště v Lounech se opět otevřelo pro veřejnost. Hřiště bylo přes zimu zavřené, jeho dřívějšímu otevření letos na jaře zabránila pandemická opatření. Letní cvičiště prochází výraznou proměnou. Kromě dětského hřiště s mnoha atrakcemi v místě vzniklo travnaté hřiště na malou kopanou.

Kapucínské skály lákají k návštěvě

KDY: Kdykoliv

KDE: Lubenec

ZA KOLIK: Zdarma



Kapucínské skály. Tyto nádherné žulové útvary ční nad vesnicí Ležky. Do Ležek, které patří k obci Lubenec, je to z Podbořan, anebo Žlutic či Jesenice coby kamenem dohodil. Malá vesnička v objetí skalních stěn je kousek od hlavní silnice Praha Karlovy Vary. Od rybníčku na návsi jsme vyrazili vzhůru do kopců po červené značce. Kapucínské skály jsou oblíbeným místem horolezců. Výškový bod Kapucín má 469 m.n.m. A tak se můžete kochat z výšky rozhledem do krásné krajiny.

Ovál na piknikové louce využívají děti na bruslích

KDY: Kdykoliv

KDE: Podbořany

ZA KOLIK: Zdarma

Je to téměř rok, co v Podbořanech byl vybudován na piknikové louce kolem potoka u Hluban asfaltový okruh pro děti na kolečkových bruslích, koloběžkách nebo odrážedlech. Zhruba čtyřsetmetrový ovál s třímetrovou šířkou a hladkým asfaltem na původně nevyužité louce děti hojně využívají za každého počasí.

Vochlická rozhledna nedaleko Lubence má výšku 15 metrů

KDY: Kdykoliv

KDE: Lubenec

ZA KOLIK: Zdarma





Vochlická rozhledna je ukrytá v lesíku na vrchu Vochlice poblíž turistické stezky. Rozhledna se nachází na vrchu Vochlice asi 6,5 kilometru jihovýchodně od Valče, mezi obcemi Mlýnce a Libyně. Má výšku asi 15 metrů. Rozhledna byla postavena v roce 1881 Klubem českých turistů, který se při její stavbě inspiroval červenými věžemi na erbu Lubence. K rozhledně můžete vyjít kdykoliv, samotná atrakce je momentálně kvůli vládním nařízením zavřená.

KDY: Kdykoliv

KDE: Louny

ZA KOLIK: Zdarma

Léčivá voda láká

V jižní části Loun, na návrší U Spravedlnosti, byl počátkem 60. let 20. století navrtán významný zdroj alkalické kyselky Pramen Luna. Ten je nejhlubším minerálním pramenem v ČR, lidé si pro jeho vodu chodí i v současné covidové době. Má jedinečné složení, srovnávat se s ním mohou jen prameny v gruzínském Boržomi a ve franfouzském Vichy. Je to silně proplyněná a natrium-bikarbonátová voda, která vyvěrá z hloubky 1100 až 1200 metrů. Pramen Luna je vyveden na několika místech a díky své teplotě je celoročně dostupný. K dispozici je v prostoru U Spravedlnosti, v domově důchodců a v nemocniční zahradě.