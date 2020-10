Výlet na zříceninu hradu Petršpurku na Lounsku

KDY: Kdykoliv

KDE: Podbořansko

ZA KOLIK: Zdarma

Výletníci mířící na zříceninu hradu Petršpurku na Lounsku, později označovaného už jako Petrohradu, se mohou těšit na romantickou krajinu a výhled do okolí. Zřícenina na Zámeckém vrchu je volně přístupná. Místo je schůdné pro dospělé, ale i pro rodiny s dětmi.

Halina popsala zážitky z karantény, kniha vás pobaví

KDY: Kdykoliv

KDE: www.albatrosmedia.cz

ZA KOLIK: 270 korun



Podtitul „Ač se svět do pekel řítí, i tak lze šťastně žíti!“ volila pro svou letošní podzimní novinku z Albatrosu jistota naší zábavy Halina Pawlowská. Co si aktivní autorka počala, když ji karanténa na tři měsíce uvěznila v jedné domácnosti s dcerou, zetěm, vnukem, přítelem, tchyní, synem, sestřenicí a hned dvěma hafany? Vznikl deník, jak lze bez úhony přežít i situace na zabití. Není to kniha tak k popukání, jako starší Halininy tituly, jenomže ty depky přinesla těžká doba. Snad přijde k duhu, vědět, jak autorka trávila jarní 1. vlnu (víme čeho); co vařila, co se jí honilo hlavou. Přidává pár vzpomínek, historek, recepty, to hospodyňky ocení. A že tu madam Pawlowská nešetří ani svou rodinu? Taková je ona. Vtipná i jízlivá, tu přehání, na blízké se vše hodí. Přehání občas, i to k ní patří, nešetří ani sebe. Knížka Zážitky z karantény, která stojí zhruba 270 korun, potěší i vaši babičku, je to prima tip pod stromeček. Pawlowská je česká spisovatelka, scénáristka, publicistka a vydavatelka. V roce 1988 začala pracovat v České televizi, později se věnovala novinám a publicistice. Zaměřuje se na vtipné, ale zároveň poučné povídky, přičemž náměty čerpá hlavně z vlastních životních zkušeností.

Komíny připomínají historii

KDY: Kdykoliv

KDE: Žatec

ZA KOLIK: Zdarma



Vysoké komíny, vyčnívající z červených střech jako štíhlé věže, jsou symbolem bohatství města Žatce a jeho slavné chmelařské tradice. Sloužily k odtahu sirných plynů, kde se chmel kvůli udržení lepší kvality sířil. Nízké komíny byly na sušárnách chmele a sloužily k odvodu spalin ze sušicích pecí. Už téměř 120 let se nejstarší z těchto velikánů rozhlížejí po městě a vyprávějí návštěvníkům Žatce o jeho bohaté chmelařské historii. Dochovalo se jich pouze třicet a lidé ve městě je mají stále rádi.

Sledujte seriál Papírový dům

KDY: Kdykoliv

KDE: Netflix

ZA KOLIK: měsíc/199 korun



Strhující španělský kriminální dramatický seriál Papírový dům se stal fenoménem. Záhadný muž přezdívaný El Profesor (Álvaro Morte) naplánoval největší loupež v historii Španělska. Aby mohl tento ambiciózní plán zrealizovat, najal si osm lidí s mimořádnými schopnosti, kteří navíc nemají co ztratit. Všech pět sérií je možné sledovat na placené platformě Netflix. O zápletky, dramatické nebo překvapivé momenty není v tomto seriálu nouze. Na Netflixu naleznete celou řadu seriálů a filmů.

KDY: Kdykoliv

KDE: www.kosmas.cz

ZA KOLIK: Od 260 korun

Knižní thriller Bílá paní vás zavede do neobvyklého prostředí



Dramatický příběh boje o život, podle skutečných událostí v románu Bílá paní sepsal slovenský autor Roman Kulich. Jedná se o thriller z neobvyklého prostředí, s neobvyklými hrdiny. Anebo naopak? Protože slovenské Kysuce i školačka Miška jsou přece úplně všední. Příběh v kulisách sněhové kalamity z roku 2012. sledujeme boj studentky Mišky o život. Při tom jí pomáhá Patrícia, operační důstojnice Hasičského a záchranného sboru v Žilině a nejen ona. Také profesionální, ale i dobrovolní záchranáři. Knihu vydalo Argo a koupit ji lze za cca 260 korun.