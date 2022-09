Zámek Pátek zažije koncert kapely Svatá voda Kdy: Sobota 24. září od 18 hodin Kde: Zámek Pátek Zámek Pátek u Peruce zažije v sobotu 24. září od 18 hodin koncert česko-holandské kapely Svatá voda (rockabilly). Svatá voda je první český 'coverband' holandské rock and rollové kapely Holy water. Po okouzlující kariéře v nejvíce neznámé kapele z holandská 'snakespeare' se dva hudebníci Chris Schut a Dave Mac Gillavry přestěhovali do České republiky a začali hrát rock and roll jako jejich hrdinové z Holy Wateru.



Lokomotiva Všudybylka zastaví ve stanici Blatno u Jesenice

Kdy: Čtvrtek 22. září a neděle 25. září

Kde: Blatno u Jesenice

V tomto týdnu mají železniční fanoušci unikátní příležitost svést se nostalgickým vlakem v čele s parní lokomotivou Všudybylkou. Ve čtvrtek 22. září vyjede parní vlak z Muzea ČD v Lužné u Rakovníka a přes Rakovník, Blatnou u Jesenice, Plasy a Horní Břízu dojede až na plzeňské hlavní nádraží. V neděli 25. září se pak tento vlak tažený skoro sto let starou lokomotivou vydá po stejné trati na cestu zpět do Lužné. Oblíbená parní lokomotiva osobních vlaků a lehkých rychlíků, a to zejména pro svou snadnou obsluhu a dobrou přechodnost, která jezdila v pravidelném provozu až do roku 1978 to je lokomotiva Všudybylka (354.195). Právě tato lokomotiva z roku 1925 bude jednou z atrakcí Národního dne železnice, který se letos koná v Plzni. Díky tomu s ní mohou železniční nadšenci absolvovat cestu z ČD Muzea v Lužné u Rakovníka až do západočeské metropole. Ve čtvrtek 22. září vyjede parní vlak tažený Všudybylkou z Lužné u Rakovníka v 9:00 a do Plzně dojede v 15:20. Cestou zastaví ve stanicích Rakovník, Jesenice, Blatno u Jesenice, Žihle, Plasy, Kaznějov, Horní Bříza a Třemošná u Plzně. Opačným směrem se tento nostalgický vlak vydá v neděli 25. září v 8:55 hod. a do Lužné přijede ve 14:05. Jízdenky na oba vlaky se prodávají ve všech pokladnách ČD a také v e-shopu ČD.

V Dobroměřicích vystoupí varhaník Vladimír Roubal

Kdy: Neděle 25. září od 17 hodin

Kde: Dobroměřice

V rámci 16. ročníku Českého varhanního festivalu proběhne v kostele sv. Matouše v Dobroměřicích koncert Vladimíra Roubala. Start varhanního vystoupení je v neděli 25. září v 17 hodin. Český varhanní festival založil v roce 2007 varhaník a dirigent Adam Viktora. Za dobu své existence festival uspořádal více než 100 varhanních koncertů.



V galerii je k vidění výstava Kyncl-Kyncl-Immrová

Kdy: Do 18. prosince

Kde: Galerie města Loun

Za kolik: 40 korun

V Galerii města Louny můžete navštívit výstavu s názvem Kyncl-Kyncl-Immrová. Lounská rodačka Monika Immro vystavuje svoje práce a zároveň představuje dílo svých blízkých přátel, Elsi a Františka Kynclových. Výstava Kyncl Kyncl Immrová ukazuje jejich vzájemné propojení a souvislosti. Vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 22. září od 18 hodin. Otevřeno je středa až neděle od 14 do 18 hodin. Vstupné je 40 korun.



Hošťálkobraní: divadlo, dílničky i tanec

Kdy: Neděle 25. září od 14 hodin

Kde: Žatec

Hošťálkobraní, tradiční akce, při které se baví děti i dospělí na žateckém Hošťálkově náměstí, se chystá na neděli 25. září. Původně se akce měla uskutečnit 18. září ale kvůli počasí byla přeložena. Od 14 hodin tam budou moci zájemci tvořit, sledovat loutkové divadlo nebo se zapojit do tancovačky. Tvořivá dílna začne ve 14 hodin, postará se o ni tým Šťastná stodola Kolouchův dvůr z Radičevse. Loutkoherci z rakovnického spolku Před branou pak o zhruba hodinu a půl později zahrají pohádku Čtyři pohádky o jednom drakovi. K tanci bude hrát Levoruký Eda a Kujme pikle band. Vstupné je dobrovolné.



Traktoriáda ve Skupicích pobaví fandy zemědělské techniky

Kdy: Sobota 24. září od 10 hodin

Kde: Skupice

Ve Skupicích u hřiště proběhne v sobotu 24. září traktoriáda, půjde už o osmý ročník. Registrace závodníků bude probíhat od 8 do 10 hodin, v 10 hodin se uskuteční spanilá jízda a ve 10.45 je v plánu zahájení závodů. Startovné je 150 korun.