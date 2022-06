Jeden z nejznámějších a nejoblíbenějších českých muzikálů je půvabnou komedií o císaři Karlu IV. a jeho hradě Karlštejně, na němž podle údajného zákazu nesměly přebývat ženy. Originální představení z hradu Karlštejn nominované na cenu Thálie můžete vidět a slyšet na zámku Krásný Dvůr tento pátek od 20.30 hodin. Slavný příběh doplňují legendární hity Lásko má já stůňu, Asi do věží, Hoja, hoj a mnohé další písně Karla Svobody, které doslova zlidověly. Lístek koupíte přes webový portál www.ticketportal.cz a stojí od 690 do 990 korun.

Povodně na Blšance byly tragické, připomíná je výstava

KDY:Do 17. července

KDE: Žatec

ZA KOLIK: 30 korun

Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci s Regionálním muzeem K. A. Polánka v Žatci připravil putovní výstavu Povodeň na Blšance roku 1872. Učinil tak při příležitosti 150. výročí této tragické události. Silné bouřky s přívalovými lijáky nebývalé intenzity zasáhly rozsáhlé území mezi Karlovými Vary, Plzní a Prahou. Následné rozvodnění potoků a řek v oblasti způsobilo obrovské materiální škody a vyžádalo si mnoho obětí na lidských životech,“ řekl Jan Šrejber, autor výstavního námětu. Výstavu v žateckém muzeu můžete navštívit do 17. července. Plné vstupné stojí 30 korun.

Koupaliště v Podbořanech funguje denně

KDY: Denně od 10 do 20 hodin

Městské koupaliště v Podbořanech odstartovalo novou sezonu už 11. června. Město ve spolupráci s provozovatelem Petrem Ulkem nechalo areál trochu zmodernizovat, přidalo dvě skluzavky jednu velkou pro větší návštěvníky a druhou pro nejmenší v dětském bazénu, jsou nové sprchy, pingpongové stoly a další vybavení. Provozní doba je každý den od deseti do 20 hodin.

Žatecké městské koupaliště u řeky zahájilo novou sezónu

KDY: Denně od 9 do 20 hodin

Žatecké městské koupaliště u řeky zahájilo novou sezónu ve středu 15. června. Areál koupaliště v Žatci nabízí kromě rekreačního bazénu s atrakcemi také 25m plavecký bazén, tobogán a brouzdaliště pro děti. Návštěvníkům nově slouží bazén pro děti ve věku 5 až 8 let a nové herní prvky. Vstupné do areálu je možné platit hotově i kartou. Provozní doba je od pondělí do neděle od 9 do 20 hodin. Vstupné na celý den: dospělí a děti nad 15 let zaplatí 80 korun a děti do 15 let, senioři nad 65 let, ZTP, ISIC zaplatí 60 korun. Děti do 100 cm v doprovodu rodičů nic neplatí. Rodinné vstupné (2 dospělí + 2 děti) přijde na 220 korun.

Lounské koupaliště nabízí tobogány a vodní atrakce

KDY: Denně od 10 do 20 hodin

KDE: Louny

ZA KOLIK: 80 korun



V areálu Městského koupaliště v Lounech se můžete těšit na vodní atrakce, tobogány, beach volejbalové hřiště, stolní tenis, půjčovnu knih a také občerstvení. Otevřeno tam je denně od 10 do 20 hodin (červen/červenec) a v srpnu pak od 10 do 19 hodin. Plné vstupné stojí 80 korun, děti do 15 let a senioři zaplatí 60 korun. Rodinné (2 dospělí + 2 děti) vyjde na 220 korun.