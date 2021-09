V Klášterní zahradě poteče pivo proudem, vstupné je zdarma

KDY: Sobota 25. září od 14 hodin

KDE: Žatec

ZA KOLIK: Zdarma

Den českého piva. Tak se jmenuje akce, která proběhne tuto sobotu od 14 hodin v žatecké Klášterní zahradě. Vystoupí Minďa band (14.30) a Ogee (16.30), z pivovarů se představí Falkon, Zichovec a Kamenice nad Lipou. Vstupné je pro všechny zdarma.

Pokřtí knihu Obrana Loun v roce 1938 a zpřístupní řopík

KDY: Neděle 26. září od 10 do 16 hodin

KDE: Louny

ZA KOLIK: Zdarma



Oblastní muzeum Louny zve na křest knihy Obrana Loun v roce 1938, na vzniku publikace se muzeum podílelo. Akce se uskuteční v neděli 26. září od 10 do 16 hodin. Křest proběhne v pavilonu A ve 14 hodin. Na Výstavišti od 10 do 16 hodin bude navíc zpřístupněný řopík. V plánu je přednáška o publikaci a rekonstrukci opevnění v Lounech.

Festival ptactva vás vezme kolem rybníka v Kněžicích

KDY: Neděle 26. září od 6.30 hodin

KDE: Žatec

ZA KOLIK: Zdarma

Jestli máte rádi přírodu a zejména ptactvo, tak byste neměli chybět tuto neděli na akci s názvem Festival ptactva. Těšte se na vycházku kolem rybníka v Kněžicích (od 6.30 do 9.00) s ukázkou kroužkování a procházku kolem řeky Ohře (od 11.00) v Žatci, kde budete moci pozorovat vodní ptáky.

Velká dobrodružství malého brouka

KDY: Neděle 26. září od 15 hodin

KDE: Městské divadlo Žatec

ZA KOLIK: 100 korun



Známe mnoho příběhů ze zvířecí a hmyzí říše. Všichni si vzpomeneme na krásná dobrodružství Ferdy Mravence, Včelky Máji, Krtečka nebo třeba Krysáků a Divadlo Za2 k vám přichází s dalším hrdinou, střevlíkem Pepou, ve zbrusu nové pohádce. Tu můžete vidět v žateckém městském divadle tuto neděli od 15 hodin. Vstupné stojí 100 korun.

Podbořanské kino promítne Cestu domů s Polívkou a Holubovou

KDY: Pátek 24. září od 19.30 hodin

KDE: Kino Podbořany

ZA KOLIK: 40 korun

Cesta domů vede tam, odkud jsme vzešli. Nejen ve smyslu fyzickém, ale i duchovním. Je to cesta do našeho

rodiště, cesta k našim zdrojům, k lesům, stráním a polím. Cesta k čiré vodě, k divokému ohni, k větru bez zplodin,

k zemi bez chemie. Hrdinové našeho příběhu, každý svým způsobem, hledají ztracenou harmonii se zvířaty, s

rostlinami a hlavně se sebou samými. Ve filmu Cesta domů hraje třeba Tomáš Vorel ml., Lucie Šteflová, Eva Holubová, Boleslav Polívka. Vidět tento biják můžete v podbořanském kině v pátek od 19.30 hodin, vstupné stojí 40 korun.