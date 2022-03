Nová vinařská akce, která nastupuje po dřívějších Jarních otevřených sklepech se uskuteční tuto sobotu od 11 do 20 hodin. Jde o Jarní košt vín na zámku Pátek nad Ohří. Na akci budou přítomni vinaři z Podkrušnohoří, od Loun, ale i z Českého středohoří. Účastníci akce budou vinaře nacházet na několika místech po celém zámku. Vinaři přijedou z Března u Chomutova, z Vičic, Chlumčan, Chrámců, Třebívlic, Třebenic nebo Litoměřic. Občerstvení bude zajištěno, vstupné činí 100 korun a jeho součástí je pamětní degustační sklenička na víno.

Žatecká knihovna bude uklízet hradby. Zapojte se i vy

KDY: Sobota 26. března od 10 hodin

KDE: Žatec

ZA KOLIK: Zdarma

„Není nám lhostejné, jak vypadá naše okolí. Zapojíte se s námi do společného úklidu? Překvapení na závěr pro všechny účastníky zajištěno,“ láká žatecká městská knihovna. Start akce Ukliďme hradby je v sobotu 26. března od 10 hodin, sraz je před hlavní knihovnou. Přidat se může každý. Stačí mít sportovní oblečení, chuť do práce a dobrou náladu.

Show Rarášci pobaví děti v žateckém divadle

KDY: Neděle 27. března od 15 hodin

KDE: Městské divadlo Žatec

ZA KOLIK: 120 korun

Rarášci tedy písničková a zábavná edukační show pro malé děti - povídání , tancování a zábava pro malé děti i unavené rodiče, založená na velkoformátových animacích ( ve všech písničkách), kdy Rarášci mluví k dětem přímo z plátna ( vhodné pro děti od 3 do 10 let). Vidět show můžete v neděli 27. března od 15 hodin v Městském divadle Žatec. Každé dítě dostane na památku samolepku Rarášků + hračku od firmy Playmobile. „S Rarášky Michalem a Edou a raubířem Pepinem se podíváme do Afriky, zacvičíme si, naučíme se roční období a spoustu další zábavy,“ lákají pořadatelé akce. Lístek stojí 120 korun.

V Hlubanech otevřou novou pumptrackovou arénu

KDY: Sobota 26. března od 13 hodin

KDE: Areál fotbalového hřiště v Hlubanech

ZA KOLIK: Zdarma



V Hlubanech, městská část Podbořan, otevřou v sobotu ve 13 hodin novou pumptrackovou arénu. Těšit se můžete na exhibici bike o clock za účasti Damjana Siriški a Ondry Šenka, na finalisty TV soutěže Česko Slovensko má talent 2019 a na tvůrce youtube kanálu Bike O Clock.

Sandra Bullock na plátně kina Svět

KDY: Pátek až neděle

KDE: Kino Svět Louny

ZA KOLIK: 160 korun

Slavná spisovatelka dobrodružných románů pro ženy se ocitne v situaci, která jako by vypadla z některé její knížky. Ve spáru únosců a uprostřed divoké džungle. Chybí jen pravý hrdina, který by ji zachránil. Nebo že by ne? Sandra Bullock, Channing Tatum a Daniel Radcliffe hledají Ztracené město ve stejnojmenné dobrodružné komedii. Vidět tento biják můžete v lounském kině Svět od pátku do neděle vždy od 17.30 hodin. Lístek stojí 160 korun.





Výstava Africký sen ukazuje krásnou přírodu

KDY: Do 24. dubna

KDE: Galerie U Plazíka v Peruci

ZA KOLIK: Zdarma

Ilona Rosenkrancová vystavuje své fotografie z cesty k Viktoriiným vodopádům v galerii U Plazíka v Peruci. Výstava trvá do 24. dubna, otevřeno je o víkendu a svátky od 10 do 17 hodin nebo po domluvě na čísle 605345804. „ K vidění jsou čtyři desítky fotek z Viktoriiných vodopádů a divokých velkých i malých zvířat v různém světle i velikosti,“ říká fotografka Rosenkrancová.