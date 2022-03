Skutečná „Blues Woman“ s úžasným hlasem představující bluesovou, jazzovou a soulovou hudbu na nejvyšší úrovni. Hvězda festivalů v mnoha evropských zemích, byla poctěna otevřít koncerty takových mistrů jako James Brown, Buddy Guy nebo Louisiana Red. Tak to je americká zpěvačka Shanna Waterstown. Na koncertu v žateckém městském divadle ji doprovodí kapela složená ze skvělých hudebníků jako je Jay Gogan (kytara) Walter Cerasani, Gianpaolo Feola. Start akce je v neděli 27. února od 19 hodin. Lístek v předprodeji přijde na 150 korun a koupíte ho přes webové stránky divadla. Na místě pak zaplatíte 200 korun.

Žatecké muzeum je plné zbraní. Víte, co to je sudlice?

KDY: Do 20. března

KDE: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

ZA KOLIK: 30 korun

V Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci můžete do 20. března navštívit výstavu Do zbraně! Najdete ji v prostorách hlavní budovy muzea v Husově ulici 678. „Podařilo se nám skloubit sběratelskou vášeň s vystavením. Představujeme současnou tvorbu severských nožů žateckého hasiče Ondřeje Paymy a sbírku replik chladných i palných zbraní spolku historického šermu Bohemica Sanguis z Prahy. Dozvíte se o historii a vývoji nože od pravěku až po současnost, jeho tvary, druhy, čepele, materiály, ze kterých se vyrábí a přibližujeme i několik významných nožířů a firem ve světě i u nás. Vysvětlujeme, kdo to byl „šlejfíř“, co je to český Solingen a pojmy jako berdycha, sudlice,“ nastínila výstavu Jitka Krouzová, vedoucí výstavnicko-propagačního oddělení žateckého muzea. Muzeum je otevřeno úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkend od 13 do 17 hodin. Základní vstupné stojí 30 korun, snížené pak dvacet korun a rodinné přijde 60 korun.

V lounském muzeu je výstava Návraty volyňských Čechů

KDY: Sobota 26. února od 10 do 17 hodin

KDE: Oblastní muzeum Louny

ZA KOLIK: 20 korun

Výstava Návraty volyňských Čechů v Oblastním muzeu v Lounech přibližuje pouť českých emigrantů do Ruska od jejich příchodu v 19. století po jejich jednotlivé návraty do vlasti zapříčiněné různými událostmi. Ať už to byla 1. nebo 2. světová válka, černobylská katastrofa apod. „Volyňáci“ přicházeli hlavně na místa opuštěná sudetskými Němci. Výstavu můžete vidět do 27. února, otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkendu od 10 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 20 korun, snížené pak 10 korun.





Filmová italská komedie vás pobaví v podbořanském kině

KDY: Pátek 25. února od 19.30 hodin

KDE: Kino Podbořany

ZA KOLIK: 40 korun



“Dokud vás Bůh nerozdělí…” A kdyby vás místo Boha rozdělil soudce, který prohlásí vaše manželství za neplatné, protože vás oddal kněz, který nebyl skutečným knězem? Co uděláte, pokud po letech ve vztahu zjistíte, že jste nikdy nebyli oddáni a že budete moci znovu říct své “ANO” (nebo taky “NE”) tomu samému člověku? Přesně to se stane hrdinům filmu Dokud nás Bůh nerozdělil. Příběh sleduje osud čtyř párů, před kterými stojí rozhodnutí, zda se po letech strávených v neplatném manželství znovu oddají. A podívaná je to opravdu napínavá. Atmosféra by se dala krájet snad víc, než když kráčeli k oltáři poprvé. Druhé osudové “ANO” totiž znamená začátek nového života… Italskou komedii můžete vidět v podbořanském kině v pátek 25. února od 19.30 hodin. Lístek stojí 40 korun.