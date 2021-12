Madona v lounském muzeu

KDY: Do 23. ledna

KDE: Oblastní muzeum Louny

ZA KOLIK: 20 korun

Vánoční příběh nám zpřítomňují nejen betlémy s mnoha postavami, ale také zobrazení Panny Marie s Ježíškem. Tyto obrazy a sochy Bohorodičky mají mnohem delší tradici než stavění jesliček o Vánocích. Různé takové milostné sošky ověnčeny legendami jsou uctívány po celý rok, o poutích a při různých příležitostech se nesou v procesí apod. Přijďte si prohlédnout netradiční vánoční výstavu do Oblastního muzea v Lounech, k vidění tam je až do 23. ledna příštího roku. Otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkendy od 10 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 20 korun a snížené 10 korun.

Adventní výstup na ochoz věže

KDY: Neděle 28. listopadu od 15 do 18 hodin

KDE: Louny

ZA KOLIK: Zdarma



Na Mírovém náměstí v Lounech proběhne v neděli rozsvícení vánočního stromu. Součástí akce bude i výstup na ochoz věže chrámu sv. Mikuláše. „Samotné rozsvícení vánočního stromu proběhne v průběhu nedělního podvečera, adventí trhy byly zrušeny. Vzhledem k omezenému počtu osob a dodržení epidemiologických opatření je možné i nadále realizovat oba zvláštní výstupy na věž. Výstup v 16.30 i 17. 30 hodin platí,“ informovala lounská radnice.

AKCE JE ZRUŠENA: Žatec rozsvítí vánoční strom, zpívat bude Bohouš Josef

KDY: Neděle 28. listopadu od 13:00 do 18:30

KDE: Žatec

ZA KOLIK: Zdarma

O první adventní neděli proběhne slavnostní rozsvícení stromečku na žateckém náměstí Svobody. Těšit se můžete například na staročeské vánoční trhy, stánky s občerstvením, vánoční tvoření mezi knihami, program dětí z mateřských a základních škol, rozsvícení vánočního stromu a vystoupení populárního zpěváka Bohouše Josefa. Vstupné je zdarma.

Výstava "Cestou 1. československého armádního sboru"

KDY: Do 31. prosince

KDE: KD Podbořany

ZA KOLIK: Zdarma



Sdružení Čechů z Volyně a jejich přátel, region Podbořany zvou na výstavu Cestou 1. československého armádního sboru. „Seznamte se s cestou příslušníků armádního sboru a osvěžte si svoje znalosti o válečných událostech na východní frontě, kde sehráli velmi důležitou úlohu i volyňští Češi,“ láká autorka Dagmar Martinková. Výstava je k vidění v KD Podbořany do konce tohoto roku a to po telefonické domluvě na čísle 415 214 111, 773 979 972.

KDY:Sobota 27. listopadu od 14 hodin

KDE: Kryry

ZA KOLIK: Zdarma

AKCE JE ZRUŠENA: Rozsvícení vánočního stromu v Kryrech provoní medovina

Kryry rozsvítí vánoční strom v sobotu 27. listopadu. Doprovodný program startuje ve 14 hodin, na náměstí vystoupí třeba malý lidový soubor z Plzně či Klára Kolomazníková. Těšit se můžete na vánoční trhy, vyhodnocení soutěže o nejlepší vánočku či o soutěž o nejkrásnější převlek andílka, Mikuláše a čerta. K dispozici bude medovina, svařák a trdelník.