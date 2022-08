Legendární kapela Lucie vystoupí v žateckém Letím kině Kdy: Sobota 27. srpna od 19.30 Kde: Letní kino Žatec Za kolik: 890 korun Legendární kapela Lucie brzy dorazí se svou rock tour také do Žatce. V Letním kině se v sobotu 27. srpna od 19.30 hodin představí Lucie v klasické verzi David Koller (bicí, sólová kytara), P. B. Ch. (basa), Robert Kodym (sólo kytara) a Michal Dvořák (přenosný i pevný kláves, španěla) + Adam Koller (s otcem zdvojené bicí) všechny své hity jako třeba Oheň, Sen, Daniela, Amerika či Černí andělé. „Je znát, že kultura, hlavně ta živá, lidem za covidu chyběla. Díky unikátním místům s omezenou kapacitou, která umocňují na intimnosti show, lístky rychle mizí. Těší nás, že Lucií fanoušci zůstávají. Těm, co si lístek chtějí koupit, radíme nečekat,“ ví management RedHeadmusic.cz. Lístek stojí 890 korun a koupit ho můžete na www.lucie.cz.



Lounské muzeum láká na památné stromy našeho kraje

Kdy: Do 13. listopadu

Kde: Louny

Za kolik: 20 korun

V Oblastním muzeu v Lounech můžete navštívit autorskou výstavu botanika mosteckého muzea Víta Jozy s názvem Památné stromy Ústeckého kraje. Památné stromy jsou živí, i když němí svědkové naší historie. Dozvíte se o stromech vynikajících svým věkem, vzrůstem, dendrologickou či krajinnou hodnotou, i o stromech zvlášť pamětihodných z hlediska naší historie. Výstava trvá do 13. listopadu, otevřeno je denně kromě pondělí. Plné vstupné stojí 20 korun.

Silák roku města Žatce nabídne svaly a extrémní výkony

Kdy: Sobota 27. srpna od 9 hodin

Kde: Žatec

Obří svaly, extrémní výkony a skvělou atmosféru, tak to by měl přinést třetí ročník soutěže Silák roku města Žatce, ve kterém poměří své síly a především výdrž siláci z širokého okolí. Akce se uskuteční na sportovišti u žateckého koupaliště v sobotu 27. srpna od 9 hodin. Kategorie jsou tři: ženy, muži do 90 kilo a muži nad 90 kilo. Soutěžit se bude ve čtyřech disciplínách a to bench press, farmářský mrtvý tah, pushpress a převrácení velké pneumatiky.

Zámek Stekník láká na večerní prohlídky plné kostýmů

Kdy: Sobota 27. srpna od 19 hodin

Kde: Zámek Stekník

Za kolik: Od 150 korun

Lounsko O posledním srpnovém víkendu propukne Hradozámecká noc. V sobotu 27. srpna si milovníci hradů a zámků přijdou na své. Do akce, která neoddělitelně patří ke každé sezóně na památkách Národní památkový ústav, se také zapojí Státní zámek Stekník s netradičními večerními a nočními hranými prohlídkami v zámeckých interiérech. Těšit se můžete nejen na pana hraběte a jeho choť, ale také na příběhy, které prožívá při přípravách slavnosti, zámecké služebnictvo. Start prohlídek je v 19 hodin a konec ve 22 hodin. Plné vstupné stojí 190 korun a snížené 150 Kč.



Strojetice se rozloučí s létem, zábava bude pro malé i velké

Kdy: Sobota 27. srpna od 14.30 hodin

Kde: Strojetice

Za kolik: Zdarma

Strojetice se budou loučit s létem. Těšit se můžete na klauny Pipi a Pepa, bumber ball, nafukovací terč, pěnu a soutěže o ceny. Představí se i dobrovolní hasiči z Kryr. Start akce je v sobotu 27. srpna od 14.30 hodin na hřišti ve Strojeticích, které jsou částí města Kryry.



Den prevence v Postoloprtech láká na ukázky techniky, pohádky a muziku

Kdy: Sobota 27. srpna od 13 hodin

Kde: Zámecká zahrada v Postoloprtech

Zámecká zahrada v Postoloprtech ožije v v sobotu 27. srpna akcí s názvem Den prevence. Od 13 hodin se těšte na ukázky hasičské techniky, na psovody, na MP Postoloprty a na MP Most. K vidění bude i zemědělská technika Argima Žatec a pilotní kabina z leteckého muzea Korea Merkur. Ve 14.30 pobaví děti divadelní pohádka Lotrando a Zubejda. Od 16.30 začne hudební festival Rock Postoloprty, na kterém vystoupí třeba Vladivojna La Chia (18.00) a A.C.E. (19.30).