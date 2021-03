Výstava Sirupy, mošty, víno je zatím k vidění pouze na webu

KDY: Kdykoliv

KDE:www.muzeumzatec.cz

ZA KOLIK: Zdarma

Po velmi úspěšné výstavě o Šroubárně v roce 2019 připravilo Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci druhou „podnikovou“ výstavu Sirupy, mošty, víno… Výstava přibližuje historii dnes již neexistujícího podniku Fruta Žatec. Okrajově se dotýká i jeho předchůdců, kterými byly Dreherův pivovar, konzervárna Melzer a Weiss a poté konzervárna Saaza. Muzeum výstavu zpřístupní hned jak to umožní vládní opatření, zatím si ji můžete kdykoliv prohlédnout díky fotografiím na webu www.muzeumzatec.cz.

Nově vyhlášená literární soutěž má za téma „štěstí“

KDY: Do 31. března

KDE: Louny

ZA KOLIK: Zdarma



Základní umělecká škola Louny a Městská knihovna Louny vyhlásily literární soutěž pro rok 2021 na téma „štěstí“. Soutěž je určena všem uživatelům českého jazyka. Kategorie jsou tři: 11 - 14 let, 15 - 18 let, 19 let a více. Žánry jsou próza a poezie. Práce lze zasílat na emailovou adresu soutez@mkl.cz do 31. března. Vítěz vyhraje knihy, umělecká díla a možnost publikace v médiích.

Spolek nabádá seniory k tvořivosti

KDY: Kdykoliv

KDE: Louny

ZA KOLIK: Zdarma



Doba nahrává úklidu skříní a šuplíků. Určitě jste v nich objevili předměty, které je škoda vyhodit. Dejte jim druhou šanci a něco z nich vytvořte dle vlastní fantazie. Akce je určena především pro seniory. Své výtvory posílejte e-mailem na senior.louny@seznam.cz.

Dominanta Podbořan

KDY: Kdykoliv

KDE: Podbořany

ZA KOLIK: Zdarma



Při výjezdu z Podbořan směrem na Kadaň se při pravé straně tyčí kopec s plochým temenem a dominanta města vrch Rubín. Na vrchu se tyčí osm metrů vysoká rozhledna, která je celá z dubového dřeva. Vstup je volný.

KDY:Do 18. dubna

KDE: Facebook Galerie Benedikta Rejta v Lounech

ZA KOLIK: Zdarma

Reset je první letošní výstavou Galerie Benedikta Rejta

Reset. Tak to je první výstavní projekt Galerie Benedikta Rejta v Lounech v tomto roce. Nese podtitul: prostor, světlo, barva a zvuk a symbolicky uzavře minulou a otevře novou kapitolu historie galerie. Prostorové, světelné a zvukové instalace výtvarníků a performerů například: Petra Nikla, Ondřeje Smeykala či Martina Janíček, jemně oživí prostory galerie, včetně dvou dosud skrytých, veřejnosti nikdy nepřístupných podzemních pater. Tříměsíční výtvarný happening Reset budou doprovázet přednášky, koncerty a besedy. Výstava trvá do 18. dubna a sledovat ji lze zatím pouze skrze facebookový profil galerie.