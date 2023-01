Holedeč ovládne maškarní retro disco. Znít budou hity Kdy: Sobota 28. ledna od 20 hodin Kde: Holedeč Za kolik: 50-150 korun Kdo se rád baví, tancuje a zpívá, tak by neměl chybět v sobotu 28. ledna v Holedeči. V tamní kulturním domě se totiž uskuteční maškarní retro disco v podání Karla Fialy. Start akce je ve 20 hodin. Těšit se můžete na hudební hity, soutěže a tancování. Vstupné s maskou je 50 korun, bez masky pak 150 korun.



Klub robotiky a programování baví žatecké kluky i holky

Kdy: Sobota 28. ledna od 11 hodin

Kde: Žatec

Ve spolupráci s Přírodovědným centrem v Žatci jsou pro zájemce otevřené až do března každou sobotu od 11 do 17 hodin Kluby robotiky a programování. Najdete je v budově střední školy zemědělské a ekologické v ulici Svatopluka Čecha 1180, ve které sídlí Přírodovědné centrum. Můžete tak strávit celý sobotní den v přírodovědném centru a dozvědět se spoustu zajímavých věcí populární formou z oblasti astronomie, zeměpisu, přírodních a technických věd. Přírodovědné centrum je rozděleno na dvě části, které se navzájem doplňují: Věda na kouli a Digitárium.



Slavnostní ples Chmelobrany láká na pivo zdarma a středověk

Kdy: Sobota 28. ledna od 20 hodin

Kde: Žatec

Za kolik: 300 korun

Kdo rád tančí a rád pije pivo, tak by neměl chybět na 16. slavnostním plese Chmelobrany Žatec, který se uskuteční v sobotu 28. ledna od 20 hodin. V Chmelařském institutu se můžete těšit na pivo zdarma a veselé předtančení. Tématem plesu je: středověk neskončil, středověk trvá. Vstupné stojí 300 korun.



Kluziště na náměstí Svobody v Žatci funguje denně

Kdy: Denně

Kde: Žatec

Za kolik: Zdarma

Veřejné kluziště před žateckou radnicí bude sloužit bruslařům a hokejistům minimálně do konce února. Delší otevření ledové plochy bude záležet na vývoji počasí. Kluziště má otevřeno: pondělí 7:00 - 21:30 hod. (veřejnost), úterý 7:00 - 19:00 hod. (veřejnost) 20:0- 0 21:30 hod. (hokej), středa 7:00 - 21:30 hod. (veřejnost) 19:00 - 20:00 (hokej děti), čtvrtek 7:00 - 19:00 hod. (veřejnost) 20:00 - 21:30 hod. (hokej), pátek 7:00 - 21:30 hod. (veřejnost), sobota 7:00 - 21:30 hod. (veřejnost), neděle 7:00 - 9:30 hod. (hokej děti) 9:30 - 19:00 hod. (veřejnost) 20:00 21:30 hod. (hokej).



V Podbořanech po čtyřleté pauze opět proběhne velká bitva rytířů

Kdy: Sobota 28. ledna od 15 hodin

Kde: Podbořany

Za kolik: 100 korun

V Podbořanech se opět uskuteční Zimní bitva. Konkrétně její 25. ročník. Ten předešlý proběhl v roce 2019, tradiční setkání milovníků středověké historie a veřejnosti se tak v závěru ledna uskuteční po čtyřleté pauze způsobené pandemií covidu. Zimní bitva je v plánu v sobotu 28. ledna od 15 hodin na ploše za městským koupalištěm. „Uvidíte zde velkolepou bitvu skupin historického šermu, dobové trhy a budete moct ochutnat nespočet na místě připravovaných dobrot,“ sdělil pořadatel Ondřej Dragula. „Letos budeme klást důraz na historické stánky a sortiment. Pouťové atrakce, langoše a jiné nebudou vpuštěni na tržiště,“ dodal. Ještě před vlastní bitvou, v 10 hodin, začne průvod městem. Vstupné na akci je 100 korun, děti zaplatí polovinu. Zimní bitva v Podbořanech je jedna z nejstarších a největších podobných akcí v Čechách. Účastní se jí dvě stovky účinkujících z Čech, Německa, Slovenska a dalších zemí, přihlíží tisícovka návštěvníků.



Lounské galerii vládne výstava obrazů od Jaroslava Čásy

Kdy: Do 12. března

Kde: Louny

Za kolik: 40 korun

V Galerii města Loun můžete vidět až do 12. března výstavu Čistá radost Jaroslava Čásy. „Čása se narodil v Lounech a patří k lidem, kteří v rodném městě zanechali otisk v mnoha různých světech,“ řekl kurátor Vladimír Drápal. Galerie funguje středa až neděle od 14 do 18.00. Vstupné stojí 40 korun.