Žatec bude žít hudbou a vínem

KDY:Pátek 27. srpna od 18 hodin

KDE:Klášterní zahrada v Žatci

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

Klášterní zahrada v Žatci zažije vystoupení cimbálové muziky Milana Broučka za doprovodu jazzové, bluesové a šansonové zpěvačky se sametovým hlasem, Vlaďky Bauerové. Uslyšíte hudbu, která poskytuje zcela mimořádný zážitek v propojení klasických nástrojů s různými žánry - od tradičního folklóru či čardáše po rockové, filmové a popové hity. Start akce je v 18 hodin, vstupné je dobrovolné.

Na zámku Stekník zažijete večerní komentované prohlídky

KDY: Sobota 28. srpna od 19 hodin

KDE:Zámek Stekník

ZA KOLIK: 150 korun



Poslední letošní večerní kostýmované prohlídky na zámku Stekník proběhnou v sobotu 28. srpna od 19 hodin. Návštěvníci budou moci prožít atmosféru osvíceného večerního zámku a jeho nádvoří. Při příchodu je budou vítat krásné tóny hudebních mistrů. Prohlídky startují v 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00 a 21:30 hodin. Plné vstupné stojí 150 korun. Doporučujeme rezervaci na steknik@ npu.cz nebo telefonu 778 486 747.

Bězdekoff bude plný piva, huby a zábavy

KDY:Pátek 27. srpna a sobota 28. srpna

KDE:Areál u Rybníka Bezděkov u Žatce

ZA KOLIK: 100 korun, děti mají vstup zdarma

Bezděkoff party Offroadfest. Tak se jmenuje akce, která proběhne v pátek a v sobotu v areál u rybníka Bezděkov u Žatce. V pátek se můžete těšit na Pivní masakr on air aneb disco s Karlem Fialou. (18.00) V sobotu je v plánu od 13.00 dětský offroad den tedy soutěže, svezení závodním speciálem a jízdy BVP a diskotéka. Od 18 hodin začne zábava pro dospělé, k poslechu i tanci zahrají kapely Smokers, Alkehol revival a Schlak. Vstupné na sobotní program stojí 100 korun, děti nic platit nemusí.

Železniční muzeum nabídne projížďky s „Heligónem“

KDY: Sobota 28. srpna a neděle 29. srpna

KDE:Lužná u Rakovníka

ZA KOLIK: Zdarma



Železniční muzeum Českých drah v Lužné u Rakovníka nabídne o víkendu nevšední program. Návštěvníci se oba dva dny svezou historickým vlakem s parní lokomotivou „Heligón“ po luženském nádraží a v areálu muzea budou zajištěné také jízdy po úzkorozchodném okruhu s dieselovou lokomotivou. Vlak bude jezdit od 11:15 do 15:15 v hodinových intervalech a zájemci se jím svezou od točny v muzeu na konec nádraží. Jízdenky budou v prodeji v pokladně u vstupu nebo u stánku vedle lokomotivy. Stát budou 50 Kč, děti do 4 let pojedou zdarma.

KDY: Do konce srpna

KDE: Lounské muzeum

ZA KOLIK: 20 korun

Muzeum ukazuje papírové modely

V lounském oblastní muzeu lze vidět výstavu Svět papírových modelů. Expozice návštěvníky provádí zmenšeným papírovým královstvím, které vytvářejí šikovné ruce modelářů ze skupiny Minimodel a jejich přátel. Členové této skupiny modely nejenže staví, ale především i sami vytvářejí. Na výstavě můžete vidět nepřeberné množství realistických modelů techniky v měřítku 1:100 včetně modelů, u kterých lze nahlédnout i do interiéru. Výstava je k vidění v muzeu do konce srpna letošního roku, otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkend od 10 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 20 korun a snížené 10 korun.