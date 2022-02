V sobotu 29. ledna a 19. února se od 10 hodin uskuteční v lounské knihovně další setkání dětí a zkušené lektorky anglického jazyka Milice Krišan tentokrát s pohádkovými knížkami. Akce je určená pro předškolní i mladší školní děti, které si budou moci osvěžit anglická slovíčka při poslechu pohádek i společné konverzaci. Vše probíhá hravou formou a je přizpůsobeno schopnostem malých posluchačů. „Pohádkové knížky, encyklopedie, různé hry a pomůcky v anglickém jazyce je možné si zapůjčit přímo na místě konání akce v dětském oddělení knihovny. Setkání budou probíhat každý měsíc. Konkrétní termín najdete na facebooku Knihovna dětem, webových stránkách knihovny nebo v Lounském kulturním a sportovním měsíčníku. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás,“ říkají Jitka Andrlová a Jana Hrbková, knihovnice dětského oddělení Městské knihovny Louny.

Giuseppe Verdi a jeho Rigoletto v žateckém divadle

KDY: Sobota 29. ledna od 18.45

KDE: Městské divadlo Žatec

ZA KOLIK: 250-300 korun



Milovníci opery mohou v sobotu 29. ledna od 18.45 sledovat v žateckém divadle satelitní přenos Rigoletta. Režisér Bartlett Sher, držitel ceny Tony, vytvořil odvážné nové pojetí Verdiho nesmrtelné tragédie. Přesunul děj opery do Evropy 20. let minulého století na artdecovou scénu z dílny Michaela Yeargana a do elegantních šatů kostýmní výtvarnice Catherine Zuber. Vynikající baritonista na vrcholu svých sil Quinn Kelsey se na prknech Met poprvé objeví v roli Rigoletta, jeho dceru Gildu ztvární sopranistka Rosa Feola a mantovského vévodu si zopakuje oblíbený tenorista Piotr Beczała. Orchestr bude řídit maestro Daniele Rustioni. Předpokládaná délka: 3 hod 10 min (včetně dvou přestávek). V italštině s českými a anglickými titulky. Obsazení: Piotr Beczała, Quinn Kelsey, Rosa Feola, Varduhi Abrahamyan, Andrea Mastroni. Vstupné: 300,- Kč ( abonentky 250,-)

Podbořanské kino promítá erotické drama Benedetta

KDY: Pátek 28. ledna od 19.30 hodin

KDE:Podbořanské kino

ZA KOLIK: 40 korun

Schopnost konat zázraky vynese charismatické Benedettě koncem 17. století výsadní postavení v toskánském klášteře. Když její slabost pro mladou a živelnou Bartolomeu přeroste v nespoutanou vášeň, začíná hra plná intrik sahající do vyšších pater italské církve. Erotické drama legendárního Paula Verhoevena, natočené podle skutečného příběhu, si v hlavní soutěži festivalu v Cannes vysloužilo pro svou odvážnost bouřlivé reakce diváků i kritiků. Drama Benedetta můžete vidět v pátek 28. ledna od 19.30 hodin v podbořanském kině. Vstupné stojí 40 korun.

Do zbraně! Výstava v žateckém muzeu ukáže nože i sudlice

KDY: Do 20. března

KDE: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

ZA KOLIK: 30 korun



Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci zve na výstavu Do zbraně!. „Opět se nám podařilo skloubit sběratelskou vášeň s vystavením. Představíme současnou tvorbu severských nožů žateckého hasiče Ondřeje Paymy a sbírku replik chladných i palných zbraní spolku historického šermu Bohemica Sanguis z Prahy. Přiblížíme historii a vývoj nože od pravěku až po současnost, jeho tvary, druhy, čepele, materiály, ze kterých se vyrábí a přiblížíme i několik významných nožířů a firem ve světě i u nás. Objasníme, kdo to byl „šlejfíř“, co je to „český Solingen a pojmy jako berdycha, sudlice aj. Výstava potrvá do 20. března,“ řekla Jitka Krouzová, vedoucí výstavnicko- propagačního oddělení žateckého muzea. Plné vstupné stojí 30 korun a snížené 20 korun. Otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkend od 13 do 17 hodin.

KDY: Sobota a neděle od 10 do 21 hodin

KDE: Plavecká hala Louny

ZA KOLIK: Hodina 120 korun

Městská plavecká hala v Lounech láká na divokou řeku, tobogan a mokrý bar

Městská plavecká hala v Lounech láká na divokou řeku, tobogan a mokrý bar. V oblibě tam je i horká vířivka a horká pára. Hala má otevřeno denně PO 13:00 – 21:00, ÚT – PÁ 6:00 – 8:00, 13:00 – 21:00, SO – NE 10:00 – 21:00. Základní vstupné přijde na 120 korun pro dospělého.