Žatecké muzeum zváží hříšné duše. Těšte se na perníčky Kdy: Sobota 3. prosince od 13 do 19 hodin Kde: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci Za kolik: 40 korun Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci připravilo se skupinou Merlet zajímavou adventní akci s názvem Andělská poštovna. „Zveme na zahradu Křížovy vily v sobotu 3. prosince od 13 do 19 hodin, kde se rozloží pošta, v níž si pod dohledem party andělů napíšete svá přání Ježíškovi a u čerta Dejmora si necháte zvážit vaši hříšnou duši. Doufáme, že kniha hříchů bude co nejméně popsaná. V prodeji budou perníčky od Jany Prokopové ze Žatce a zajištěno bude i teplé občerstvení pana Kákony,“ řekla pracovnice muzea Monika Klímová. Plné vstupné přijde na 80 korun a a snížené pak na 40 korun.

Mikulášská jízda na zámku Krásný Dvůr láká na koně

Kdy: Sobota 3. prosince od 15 hodin

Kde: Zámek Krásný Dvůr

Za kolik: 300 korun

Správa státního zámku v Krásném Dvoře připravila na sobotu 3. prosince od 15 hodin pro všechny hodné, ale i trochu zlobivé děti a milovníky koní neobvyklou Mikulášskou jízdu. Mikuláš se svou družinou přijede v kočáře přímo na státní zámek Krásný Dvůr a hodným dítkám s sebou přiveze sladkou nadílku. Lístky je možné zakoupit pouze přes online prodej na webu zámku. Cena vstupenky je 300 korun.

V Galerii U Radnice v Žatci se budete smát kresleným vtipům

Kdy: Do 15. ledna 2023

Kde: Galerie U Radnice v Žatci

Příjemné předvánoční překvapení chystá žatecká umělecká galerie umístěná vedle radnice na náměstí Svobody. Bude to výstava kreslených vtipů žateckého autora Pepy Bílka, rodáka z Dobroměřic. Přes 50 kreseb jistě rozesměje tváře návštěvníků, kteří se budou moct přenést z každodenního shonu do úsměvných snů výtvarníka. Pepa Bílek začal první kreslené fóry publikovat v roce 1991. Mj. také vydal několik knížek erotického kresleného humoru. V roce 1994 svou první knížku s názvem „E55 aneb někdo to rád vlhké“, za dva roky druhou „Dovolená na Ňadranu“ a třetí vyšla pod názvem „Dallas nedalas“. „V dnešní době, i když je už český kreslený humor hodně stranou zájmu, spolupracuji s několika humoristickými časopisy v Čechách a na Slovensku. Moje vtipy poskytuji šesti křížovkářským vydavatelstvím. Také rád vymýšlím náměty na potisk štuců, triček a dalších předmětů pro reklamní agentury. Jsem rád za tuto moji samostatnou výstavu v Žatci,“ svěřil se autor. Podílel se na několika výstavách kresleného humoru např. ve Stráži pod Ralskem, na hradě Točníku, v Galerii Pod věží v Bílině, ve Sportovní hale v Mostě nebo v Kynšperském pivovaru. Vernisáž výstavy se uskuteční v Galerii U Radnice v pátek 2. prosince v 18 hodin a bude otevřeno až do poloviny ledna 2023 každou sobotu vždy od 14 do 17 hodin.

Advent v Žatci: staročeské trhy a hudební vystoupení

Kdy: Neděle 4. prosince od 15 hodin

Kde: Náměstí Svobody v Žatci

Za kolik: Zdarma

Druhá adventní neděle na náměstí Svobody v Žatci odstartuje 4. prosince v 15 hodin. Těšit se můžete na staročeské vánoční trhy, tvoření v chaloupce, na hudební vystoupení a na program, který si připravily děti z mateřských a základních škol.

Mikulášská nadílka v Kryrech pobaví malé i velké

Kdy: Neděle 4. prosince od 15 hodin

Kde: Kryry

Město Kryry ve spolupráci s volnočasovým centrem Bertík pořádá Mikulášskou nadílku. Akce se uskuteční v neděli 4. prosince od 15 hodin v KD Kryry. Těšit se můžete na DJ Veselá Huba a občerstvení. Kdo přijde v masce čertíka či andílka, tak dostane malou odměnu.



Medové Vánoce. Lounské muzeum zve na provoněnou výstavu

Kdy: Do 8. ledna 2023

Kde: Muzeum v Lounech

V lounském oblastním muzeu je k vidění nová výstava. Má název Medové Vánoce, vernisáž s doprovodným programem proběhla ve čtvrtek 24. listopadu. Téma výstavy vyplývá z jejího názvu. „Navštivte letošní vánoční výstavu provoněnou medem, perníkovým kořením, plnou forem na perníky, medu a dalších včelích produktů, na které se seznámíte nejen s prací perníkářů a včelařů, ale i životem včel,“ zve muzeum. Návštěvníci se mimo jiné seznámí s výrobou medu a vosku. Za pomoci muzejních kolegů výstavu připravil Miroslav Bažant a Vlastimil Ajksner, k vidění bude do 8. ledna 2023. Otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkendy od 10 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 40 korun.

Sportovce už poosmé při Adventním běhu okouzlí historické žatecké kulisy

Kdy: Sobota 3. prosince od 14 hodin

Kde: Žatec

Tradiční Adventní běh se i letos chystá v Žatci. Běžci budou mít opět nejen sportovní zážitek, prohlédnou si ale také vánočně nasvícené centrum a okouzlí je historické žatecké kulisy. Adventní běh se uskuteční v sobotu 3. prosince, prezence začíná ve 14 hodin. Start a cíl bude u nejmenší chmelničky na světě na náměstí Svobody. Na 400 metrů dlouhou trať se vydají děti, muži pak poběží 6,6 kilometru. Také po dokončení osmého ročníku na všechny čeká účastnická medaile.