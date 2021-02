Ke kapličce s pevnou obuví

KDY: Kdykoliv

KDE: Louny

ZA KOLIK: Zdarma

Nejen o víkendu můžete na procházku k zaniklé cestě ke kapličce a lesu v lokalitě Louny Předměstí kam byla úplně čerstvě vysázena alej 120 ovocných i alejních stromů. Momentálně je to špacír na pevnou obuv.

Vochlická rozhledna nedaleko Lubence má výšku 15 metrů

KDY: Kdykoliv

KDE: Lubenec

ZA KOLIK: Zdarma

Vochlická rozhledna je ukrytá v lesíku na vrchu Vochlice poblíž turistické stezky. Rozhledna se nachází na vrchu Vochlice asi 6,5 kilometru jihovýchodně od Valče, mezi obcemi Mlýnce a Libyně. Má výšku asi 15 metrů. Rozhledna byla postavena v roce 1881 Klubem českých turistů, který se při její stavbě inspiroval červenými věžemi na erbu Lubence. K rozhledně můžete vyjít kdykoliv, samotná atrakce je momentálně kvůli vládním nařízením zavřená.

Reset je první letošní výstavou Galerie Benedikta Rejta

KDY: Do 18. dubna

KDE:Galerie Benedikta Rejta v Lounech

ZA KOLIK: Zdarma



Reset. Tak to je první výstavní projekt Galerie Benedikta Rejta v Lounech v tomto roce. Nese podtitul: prostor, světlo, barva a zvuk a symbolicky uzavře minulou a otevře novou kapitolu historie galerie. Prostorové, světelné a zvukové instalace výtvarníků a performerů například: Petra Nikla, Ondřeje Smeykala či Martina Janíček, jemně oživí prostory galerie, včetně dvou dosud skrytých, veřejnosti nikdy nepřístupných podzemních pater. Tříměsíční výtvarný happening Reset budou doprovázet přednášky, koncerty a besedy. Zahájení můžete sledovat ve čtvrtek od 18 hodin na facebookovém profilu galerie. Výstava trvá od 21. ledna do 18. dubna a sledovat ji lze zatím pouze skrze facebookový profil galerie.

Zahrajte si Černé historky

KDY: Kdykoliv

KDE: Kdekoliv



50 černých historek, 31 zločinů, 49 mrtvol, 11 vražd, 12 sebevražd a jedno otrávené jídlo. Jak se to vše mohlo stát? Hráči se snaží zrekonstruovat celou historku pomocí otázek, na které jim moderátor, který jako jediný zná celý příběh, odpovídá pouze ano nebo ne. Strašidelná hra na jakoukoliv party nebo třeba na cestu autem.

KDY: Kdykoliv

KDE: Louny

ZA KOLIK: Zdarma

V parku je nově tabule o řopíku

Při procházce lounským parkem T. G. Masaryka narazíte u zrevitalizovaného bunkru tzv. řopíku na informační tabuli s historií tohoto opevnění. Tabule byla instalována díky mužům z Muzea československého opevnění z let 1936 1938 „Na Kočičáku“ z Chomutova, akci podpořilo město Louny.