Co se stane, když si roztomilý blonďatý diblík prohodí tělo s vyšinutým sériovým vrahem? Odpověď najdete v hororové komedii Slečna bestie režiséra Christophera Landona, který natočil podobně žánrově laděnou hříčku Všechno nejhorší. I když filmů o nedobrovolné výměně těl už vznikla celá řada, kombinace, kterou nabízí Slečna bestie, je hodně neokoukaná, plná černočerného humoru a dramatických scén, které jdou až na dřeň. Kostní. Biják Slečna bestie můžete vidět tento pátek od 22 hodin v lounském kině Svět. Lístek stojí 150 korun.

V zahradě zámku v Pátku nad Ohří nedaleko Loun se v sobotu 31. července chystá druhý ročník akce s názvem Vinaři na zámku. „Skvělá vína, výhled na Ohři a České středohoří. Možnost stanování přímo v areálu. Delikátní občerstvení bude na místě, vše samozřejmě doplní originální prohlídky zámku,“ zvou pořadatelé akce. Letos svá vína představí Vičické vinařství Mikulášek, Vinařství Němeček z Března u Chomutova, Wilomenna z Chlumčan u Loun a Vinařství Kubíček z Třebenic. Sobotní akce v Pátku je v plánu od 12 do 20 hodin.

Moderátor Kopta, zpěvačka Lounová, kouzelník či dětský program Magic Alex, tak na to vše se můžete těšit v rámci Libčeveských slavností. Slavnostní zahájení proběhne tuto sobotu ve 13 hodin, moderovat akci bude Václav Kopta. V programu vystoupí třeba italský zpěvák Andrea Andrei (14:10), kouzelník Magic Alex (16:20) či známá zpěvačka Olga Lounová (18:30). Slavnostní ukončení je v plánu ve 20 hodin.

Po velmi úspěšné výstavě o Šroubárně v roce 2019 připravilo Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci druhou „podnikovou“ výstavu Sirupy, mošty, víno… Výstava přibližuje historii dnes již neexistujícího podniku Fruta Žatec. Okrajově se dotýká i jeho předchůdců, kterými byly Dreherův pivovar, konzervárna Melzer a Weiss a poté konzervárna Saaza. Výstavu můžete vidět denně kromě pondělí a to pondělí až pátek od 9 do 17 hodin a o víkendu od 13 do 17 hodin. Základní vstupné je 30 korun. Výstava skončí 30. prosince.

Žatecká půjčovna lodiček funguje u řeky vedle loděnice

Půjčovna lodiček, které loni pořídil Žatec, funguje letos znovu v prostoru vedle loděnice u řeky. Loďky půjčuje spolu s dalším sportovním vybavením Vlastimil Rampas v provozovně RMP Freesport. Půjčovna je otevřená v pondělí až pátek od 16 do 20 hodin, v sobotu a neděli od 10 do 20 hodin. Cena za půjčení je 75 Kč za hodinu. Vedle loděk si mohou zájemci půjčovat i kanoe, padlleboardy, skákací boty a další sportovní vybavení.