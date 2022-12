V Podbořanech můžete obdivovat vánoční obrázky

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Podbořany

Městské infocentrum Podbořany láká na v pořadí již druhou výstavu Na provázku. Tentokrát na téma vánoční kapříci a jiné výtvory. Obrázky namalovaly děti z MŠ Hlubanská. Výstava je umístěna na Masarykově náměstí v Podbořanech a potrvá dokud ji počasí nezničí.



Kluziště na náměstí Svobody v Žatci má otevřeno, je zdarma

Kdy: Denně

Kde: Žatec

Za kolik: Zdarma

Kluziště na náměstí Svobody v Žatci zahájilo provoz. Jako každý rok je na něj vstup zdarma. „Prosíme o dodržování provozního řádu a rozpisu ledu a respektování doby, kdy dochází k nutné údržbě ledové plochy,“ apeluje správa kluziště. Kluziště má otevřeno: pondělí 7:00 - 21:30 hod. (veřejnost), úterý 7:00 - 19:00 hod. (veřejnost) 20:0- 0 21:30 hod. (hokej), středa 7:00 - 21:30 hod. (veřejnost) 19:00 - 20:00 (hokej děti), čtvrtek 7:00 - 19:00 hod. (veřejnost) 20:00 - 21:30 hod. (hokej), pátek 7:00 - 21:30 hod. (veřejnost), sobota 7:00 - 21:30 hod. (veřejnost), neděle 7:00 - 9:30 hod. (hokej děti) 9:30 - 19:00 hod. (veřejnost) 20:00 21:30 hod. (hokej).



Vochlická rozhledna nedaleko Lubence má výšku 15 metrů

Kdy: Kdykoliv

Kde: Nedaleko Lubence

Za kolik: Zdarma

Vochlická rozhledna je ukrytá v lesíku na vrchu Vochlice poblíž turistické stezky. Rozhledna se nachází na vrchu Vochlice asi 6,5 kilometru jihovýchodně od Valče, mezi obcemi Mlýnce a Libyně. Má výšku asi 15 metrů. Přístupné je kdykoliv a vstup je zdarma.



Rozhledna na Červeňáku otevře na Nový rok. Svařák zahřeje

Kdy: Neděle 1. ledna od 10 do 15 hodin

Kde: U Dobroměřic

Frotzelova rozhledna u Ejemovy chaty na Červeňáku, nebo chcete-li Stříbrníku, u Dobroměřic nabízí výhled na okolí a také možnost občerstvení. Na Červeňák vede ze silnice č. I/28 Louny Most úzká asfaltová cesta (naproti čerpací stanici), auto je možno odstavit pod kopcem, popř. vyjet až na vrchol (pokud je otevřená závora). Rozhledna bude otevřena 1. ledna 2023 od 10 do 15 hodin a to v režimu polévka - pivo – svařák.

V lounském kině vás pobaví pohádka Princ Mamánek

Kdy: Neděle 1. ledna od 13 hodin

Kde: Kino Svět Louny

Za kolik: 160 korun

Princ Mamánek je filmová pohádka Jana Budaře o princi, který musel dospět v krále. Rozmazlený princ Ludvík se musí vydat do světa, aby na své dobrodružné cestě zjistil, jak vypadá opravdový svět mimo zdi jeho přepychového zámku. V roli milující královny se před kameru vrátila představitelka legendární Arabely Jana Nagyová. Film je srdcovým projektem Jana Budaře, jenž napsal knižní předlohu, scénář, film režíruje a sám hraje i titulní roli postaršího prince. Princova průvodce na cestě hraje Ondřej Vetchý, prostořekou holku Bětu z hospody pak Veronika Kubařová. Prince Mamánka můžete vidět v lounském kině Svět v neděli 1. ledna od 13 hodin, lístek stojí 160 korun.