Náměstí Svobody zažije trhy, zabijačkové hody a masopust Kdy: Sobota 4. února od 8.00 hodin Kde: Žatec Za kolik: Zdarma Na náměstí Svobody v Žatci se v sobotu 4. února nudit nebudete. Proběhnou tam farmářské trhy, zabijačkové hody a masopust. Od 8.00 do 12.00 se můžete těšit na staročeskou hudbu v podání kapely Plzeňský C & K Šraml, flašinetáře a pohádku pro děti z dílny Bílkova divadla. Zabijačkové trhy nabídnou jitrnice, tlačen-ku a ovar a na farmářském trhu koupíte ryby, pečivo i zeleninu.



V lounském muzeu můžete vidět drahé kameny z Krušných hor

Kdy: Do 19. března

Kde: Oblastní muzeum v Lounech

Za kolik: 40 korun

Ametysty, jaspisy a acháty z křemenných žil v Krušných horách byly použity už za Karla IV. k výzdobě kaple na Karlštejně a Svatováclavské kaple na Pražském hradě. Každé naleziště se vyznačuje jedinečnou kresbou, složením a barevností. Unikátní vzorky z 10 soukromých sbírek můžete až do 19. března vidět na výstavě Drahé kameny Krušných hor v lounském muzeu. Otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkendy od 10 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 40 korun.

Slavětínem projde masopust

Kdy: Sobota 4. února od 13.00

Kde: Slavětín

Za kolik: Zdarma

V sobotu 4. února bude žít Slavětín masopustem. Těšte se na zabijačkové hody a průvod s živou kapelou. Start akce je ve 13.00.



Pololetní řádění na ledě pobaví malé i velké

Kdy: Pátek 3. února od 14 do 16 hodin

Kde: Žatec

Za kolik: Zdarma

Na kluzišti před žateckou radnicí proběhne v pátek 3. února od 14.00 do 16.00 akce s názvem Pololetní řádění na ledě. Těšte se na divadlo Beze Všeho, soutěže a hudbu. Nezapomeňte na brusle a helmu.