Tvrzí budou znít známé písně královny šansonu Édith Piaf

KDY: Sobota 4. prosince od 18 hodin

KDE: Tvrz Divice

ZA KOLIK: Od 890 korun

Koncertní recitál plný příjemné atmosféry s nezaměnitelnou vůní Francie. Zazní světoznámé písně z repertoáru královny šansonu Édith Piaf, ale také Charlese Aznavoura či Jacquesa Brela, ale chybět samozřejmě nebudou ani koledy. Nenechte si ujít jedinečné představení jedné z našich nejlepších šansoniérek Radky Fišarové, která svým vystoupením dokáže dodat tu správnou noblesu a francouzský šarm. Recitál proběhne tuto sobotu od 18 hodin ve Tvrzi Divice, vstupenky stojí od 890 do 1500 korun.

Pohádka O Čertovi vás pobaví v lounském kině Svět

KDY:Sobota 4. prosince od 10 hodin

KDE: Lounské kino Svět

ZA KOLIK: 120 korun



Animované pásmo vánočních pohádek O Čertovi a jiné vánoční pohádky přináší to nejlepší z české animace. Hlavní součástí pásma je pak nejnovější pohádka O čertovi natočená na námět stejnojmenné knihy výtvarníka Pavla Čecha. Santa Klaus je sice milý strejda a leccos dovede, ale do české zimy patří Mikuláš, Ježíšek, koledy, vánoční ozdoby a samozřejmě, že i čerti a kominíci! Pásmo pohádek můžete vidět lounském kině Svět v sobotu od 10 hodin, lístek stojí 120 korun.

Žatecké kino láká na přenos Eurydiky z Metropolitní opery

KDY: Sobota 4. prosince od 18.45 hodin

KDE: Kino Žatec

ZA KOLIK: 300 korun

Hudba se stává tématem uměleckých děl odnepaměti. Mezi nejstarší příběhy, v nichž hudba hraje klíčovou roli, je stará řecká báje o pěvci Orfeovi, který chce vyvést svou milou Eurydiku z podsvětí. Dnes už klasický příběh nabral v dějinách umění mnoha podob, jedním z posledních zpracování je opera Eurydika Matthewa Aucoina. V novém nastudování ansámblu Metropolitní opery v New Yorku vstoupí v rámci série přenosů MET: Live In HD v sobotu 4. prosince i v Digitálním kině v Žatci. Cesta pěvce Orfea do podsvětí, který chce odtamtud vyvést svou manželku Eurydiku, se stal nosným námětem oper prakticky od jejích počátků. Za nejstarší dochované operní zpracování je považováno dílo skladatele Jacopa Periho z roku 1600. Téma zpracoval mimo jiné Christoph Willibald Gluck (1762), Joseph Haydn (1792), Jacques Offenbach (1858), ve dvacátém století náměr rozpracoval Claude Debussy, komorní operu napsal Philip Glass. Start přenosu je v 18.45 hodin, vstupenka vyjde na 300 korun.

Kluziště v Podbořanech je pro malé i velké

KDY: Denně

KDE: Podbořany

ZA KOLIK: Zdarma



V Podbořanech funguje kluziště s ledovou plochou. Najdete ho v areálu koupaliště a je otevřeno denně od 10 do 19 hodin, v pracovní dny dopoledne je led vyčleněný pro místní školy a školky. Na místě funguje půjčovna bruslí, toalety a občerstvení.

KDY: Neděle 5. prosince od 16.30 hodin

KDE: Žatecká radnice

ZA KOLIK: Zdarma

​Mikulášská nadílka na žatecké radnici

Městské divadlo Žatec připravilo pro děti a jejich blízké předávání mikulášské nadílky v prostorách foayer žatecké radnice v neděli 5. prosince od 16:30 hodin. „Po úvodním přivítání budou registrovaní účastníci zváni (maximálně 6 osob najednou) do prostoru radnice, kde jim bude Mikulášem předána nadílka. Z důvodu probíhajících pandemických opatření se bude nadílka předávat jednotlivě, pro děti s nadílkou je navíc připraven vánoční dárek. Prosíme zájemce o doručení balíčků do pokladny městského divadla od středy 1.12. do soboty 4.12. (od 15:00 do 19:00), kde bude provedena registrace,“ informovalo město na svém webu.