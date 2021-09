V Žatci zahrají Wohnouti a Yo Yo Band

KDY:Sobota 4. září od 13 hodin

KDE: Letní kino Žatec

ZA KOLIK: 490 korun

Jednou z očekávaných událostí letošní Dočesné, která je kvůli epidemiologickým omezením opět rozdělená na řadu menších akcí, má být 4. září velký koncert v Letním kině. Vystoupí na něm české kapely: Wohnout, Yo Yo Band, Pumpa, Doga, Brutus večer zakončí festival polští Zeppelinians, kteří jsou bez nadsázky skvělým „revivalem“ legendárních Led Zeppelin. Areál se pro návštěvníky otevře ve 13:00 hodin program začíná ve 14:00 hodin a ukončení je naplánováno na 23:00 hodin. Kulturní akci s názvem Festiva Dočesná 2021 pořádá Městské divadlo Žatec. Vstupenka přijde na 490 korun. Lístky můžete koupit přes rezervační systém na webu žateckého divadla.

Street festival Dovalte Na Vale bude plný jídla, pití a hudby

KDY: Sobota 4. září od 11 hodin

KDE: Louny

ZA KOLIK: Zdarma



Podniky od Merlotu přes dePresso, Woolies až po Vrchlického divadlo spojily své síly a nabídnou v lounské ulici Na Valích jídlo, hudbu a pití. Street festival Dovalte Na Vale startuje v sobotu 4. září v 11 hodin, trvat bude až do 21 hodin. Vstupné se neplatí.

Akce pomůže obcím, kterým ničivá příroda změnila život

KDY: Pátek 3. září od 19 hodin

KDE: Žatec

ZA KOLIK: 100 korun

Hudební večer s dobročinným cílem. Taková bude páteční akce Žatec pro Moravu na Hošťálkově náměstí. Přijďte se zaposlouchat do melodií hned třech vystupujících a podpořte obce, kterým ničivá příroda změnila život. Těšit se můžete na hudebnici Blondýnu (19:00), písničkáře Pepu Štrosse (20:10) a kapelu Šoury roury (21:20). Lístek stojí 100 korun a výtěžek ze vstupného půjde na pomoc jižní Moravě. Start akce Žatec pro Moravu je v pátek 3. září v 19 hodin.

Chmelový maják je dominantou Žatce

KDY: Úterý až neděle od 10 do 17 hodin

KDE: Žatec





Chmelový maják je dominantou Chrámu chmele a piva. Nachází se v srdci celého areálu chmelařských technických památek. Rozhledna Chmelový maják se nachází na náměstí Prokopa Velkého 1951 v Žatci v nadmořské výšce 247 m. n. m. Na Chmelový maják, který je zároveň rozhlednou, můžete vystoupat výtahem či po svých. Otevřeno je od úterý do neděle od 10 do 17 hodin.

KDY: Denně od 10 do 20 hodin

KDE: Klášterní zahrada Žatec

ZA KOLIK: Zdarma

Klášterní zahrada je plná květin, narazíte tam na páva a kozy

Víte, že žatecká Klášterní zahrada nenabídne pouze květiny a bylinky? Během procházky potkáte třeba páva nebo si můžete pohladit pasoucí se kozy. Přijdete trochu vypnout od každodenního stresu, otevřeno je denně od 10 do 20 hodin.

KDY:Sobota 4. září od 13 hodin

KDE:Před infocentrem Žatec

ZA KOLIK: Zdarma

Žatecké dvorky otevřou běžně nepřístupná místa

Žatecké dvorky nabídnou řemesla, dílničky, výstavy, kavárenskou relax zónu a mnoho dalšího. V plánu je i křest architektonické mapy města Žatec. Start akce je v sobotu ve 13 hodin.