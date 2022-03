Ilona Rosenkrancová vystaví své fotografie z cesty k Viktoriiným vodopádům v galerii U Plazíka v Peruci. Vernisáž proběhne v sobotu 5. března od 14 hodin, výstava potrvá do 24. dubna. Otevřeno je o víkendu a svátky od 10 do 17 hodin nebo po domluvě na čísle 605345804. „ K vidění budou čtyři desítky fotek z Viktoriiných vodopádů a divokých velkých i malých zvířat v různém světle i velikosti,“ říká fotografka Rosenkrancová.

Pro popelec si můžete přijít do chrámu sv. Mikuláše

KDY: Neděle 6. března od 17.30 hodin

KDE: Chrám sv. Mikuláše Louny

ZA KOLIK: Zdarma



Pro popelec si můžete přijít do lounského chrámu sv. Mikuláše v neděli 6. března od 9 hodin, kdy bude další mše svatá. Popeleční středa je pro věřící jedním z dvou dnů přísného postu (společně s Velkým pátkem) a připomínkou pomíjivosti pozemského života.

Žateckým klubem Tulipán bude znít Sklep-Mistr

KDY: Pátek 4. března od 21 hodin

KDE: Klub Tulipán Žatec

ZA KOLIK:

Žateckým klubem Tulipán bude znít kapela Sklep-Mistr. Těšit se můžete na živou hudbu a něco dobrého k pití. Start akce je v pátek v 21 hodin, vstup je zdarma.

Žatecké muzeum je plné zbraní. Víte, co to je sudlice?

KDY: Do 20. března

KDE: Regionální muzeum K. A. Polánka v Žatci

ZA KOLIK: 30 korun



V Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci můžete do 20. března navštívit výstavu Do zbraně! Najdete ji v prostorách hlavní budovy muzea v Husově ulici 678. „Podařilo se nám skloubit sběratelskou vášeň s vystavením. Představujeme současnou tvorbu severských nožů žateckého hasiče Ondřeje Paymy a sbírku replik chladných i palných zbraní spolku historického šermu Bohemica Sanguis z Prahy. Dozvíte se o historii a vývoji nože od pravěku až po současnost, jeho tvary, druhy, čepele, materiály, ze kterých se vyrábí a přibližujeme i několik významných nožířů a firem ve světě i u nás. Vysvětlujeme, kdo to byl „šlejfíř“, co je to český Solingen a pojmy jako berdycha, sudlice,“ nastínila výstavu Jitka Krouzová, vedoucí výstavnicko-propagačního oddělení žateckého muzea. Muzeum je otevřeno úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkend od 13 do 17 hodin. Základní vstupné stojí 30 korun, snížené pak dvacet korun a rodinné přijde 60 korun.

​Tajemství staré bambitky 2 v lounském kině Svět

KDY: Pátek až neděle od 15 hodin

KDE: Kino Svět Louny

ZA KOLIK: 150 korun

Tajemství staré bambitky je jednou z nejúspěšnějších českých pohádek posledního desetiletí. Premiéra se uskutečnila na obrazovkách České televize 25. prosince 2011 a tehdy ji vidělo přes dva miliony diváků. Takřka přesně po deseti letech se její volné pokračování vrátí. Tentokráte ovšem do kin. Příběh napraveného loupežníka Karaby, jeho odvážné dcery Aničky, trochu nešikovného prince Jakuba a dalších postav opustili tvůrci ve chvíli, kdy každá pohádka končí. Zlo bylo potrestáno, dobro zvítězilo a s ním i láska Aničky a Jakuba. A po letech…Tajemství staré bambitky 2 můžete vidět od pátku do neděle od 15 hodin v lounském kině Svět. Lístek stojí 150 korun. Hrají: Tomáš Klus, Kamila Janovičová, Ondřej Vetchý, Miroslav Vladyka, Jiří Lábus, Petr Štěpánek, Veronika Khek Kubařová, Otmar Brancuzský