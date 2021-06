Válečné muzeum Libočany ukazuje zbraně i modely tanků

KDY: Sobota 5. června od 10 do 16 hodin

KDE: Libočany

Ve válečném muzeu v Libočanech, do kterého se vstupuje dveřmi v podobě střílny bunkru, jsou k vidění zbraně, figuríny německých, československých a spojeneckých vojáků v životních velikostech, motocykly, modely tanků a další exponáty. Řada z nich je unikátních. Otevřeno bude tuto sobotu, příští tedy 12. června zůstanou dveře obíbené atrakce zavřeny.

Vyhlídková věž v chrámu sv. Mikuláše láká k návštěvě

KDY: Sobota 5. června od 13 do 17 hodin

KDE: Louny

ZA KOLIK: 30 korun

Kromě turistických služeb a služeb pro občany města zajišťuje lounské infocentrum na základě smlouvy Římskokatolické farnosti-děkanství Louny a města Louny již několik let také zpřístupnění vyhlídkové věže v chrámu svatého Mikuláše. Od června do září bude věž otevřena denně kromě pondělí od 13 do 17 hodin. Vstupné stojí 30 korun.

Letní kino Žatec promítá Žáby bez jazyka

KDY: Sobota 5. června 21.30 hodin

KDE: Žatec

ZA KOLIK: 120 korun

Snímek Žáby bez jazyka popisuje příběh jednoho dne Jaroslava K. (Jaroslav Plesl) a jeho nejbližší rodiny. Jaroslav K. bojuje o svoje děti, a aby je získal od své ženy Blanky (Jazmína Cigánková), musí se vyrovnat nejen se svou dominantní matkou Dorotou (Regina Rázlová), ale hlavně se musí poprat se svými nejtemnějšími stránkami a démony. Film můžete vidět v žateckém letním kině v sobotu od 21. 30 hodin.

Galerie Sladovna ukazuje Minerály v pastelech

KDY: Denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin

KDE: Galerie Sladovna Žtatec

ZA KOLIK: 50 korun

Až do 31. července můžete v Galerii Sladovna navštívit výstavu Jitky Větrovské „Minerály v pastelech“. Jitka Větrovská se narodila v Praze, kde také po většinu života žila. V posledních devíti letech žije a tvoří v Klášterci nad Ohří. Tvoří obrázky malované pastelem a vkládá do nich různé přírodniny, především pak minerály. Některé z nich i osobně nachází v tradičních lokalitách Krušných hor. Otevřeno je denně kromě pondělí od 10 do 17 hodin.

KDY:Sobota 5. června od 19 hodin

KDE: Vrchlického divadlo v Lounech

Lounské divadlení nabídne Casanovu



17. Lounské divadlení nabídne třeba hru Casanova na Duchcovském zámku L.P. 1798. Divákům ji představí divadlo Na vísce Hořice. Soubor hraje v Klubu Labe v Hořovicích, účastní se festivalů a přehlídek. Jeho první premiérou byl Equus 06 na motivy hry Equus Petera Shaffera, z dalších inscenací jmenujme Tanec na konci léta podle Briana Friela, Goldflamovu Dámskou šatnu nebo jevištní roadmovie Na útěku.

Koupaliště Louny

Kdy: od 1. června pondělí - neděle

Kde: koupaliště Louny

Od úterý 1. června zahajuje částečně sezonu koupaliště v Lounech. Na něm je možné si zahrát beachvolejbal. Rezervujte si svůj čas a přijďte si zahrát. Telefon: 773 774 491 nebo na e-mailu: info@bazenlouny.cz.

Plavecká hala Louny

Kdy: otevřeno pondělí - neděle

Kde: Louny, Rakovnická ulice

Od pondělí 31. května se otevřel saunový svět v plavecké hale. Maximální kapacita 15 osob. Provozní doba každý den od 12 – 21,00 hod. Platnost veškerých permanentek a dárkových poukazů se prodlužuje do 31. března 2022. Vstupné plavecká hala: dospělí 1 hodina - 120 Kč, 2 hodiny - 150 Kč, celodenní - 180 Kč, děti od 110 cm, studenti, senioři 65+, ZTP, ZTP/P hodina - 100 Kč, 2 hodiny - 130 Kč, celodenní - 160 Kč.