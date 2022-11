Michalovi mazlíčci pobaví děti v žateckém divadle Kdy: Neděle 6. listopadu od 15 hodin Kde: Městské divadlo Žatec Za kolik: Od 235 korun Michalovi mazlíčci aneb „Když máš na opasku ještě dvě volné dírky za přezkou, tak si nehraj na to, že jsi dospělý“. Tak to je pohádkový pořad Michala Nesvadby, který mohou vidět děti v neděli 6. listopadu od 15 hodin v žateckém divadle. Lístek stojí od 235 do 250 korun, děti do dvou let mají vstup zdarma.

Žateckému muzeu vládnou medvědi. Těšte se na dvoumetrové hračky

Kdy: Do 30. prosince

Kde: Regionální muzeum K. A. Polánka Žatec

Za kolik: 30 korun

V Regionálním muzeu K. A. Polánka v Žatci můžete navštívit výstavu Medvědi na výletě. „Výstava, která udělá radost malým i velkým, je připravena ve spolupráci s Muzeem strašidel v Plzni. Představujeme hračku medvěda, přítele i kamaráda, kterou měl v dětství každý z nás. K vidění jsou medvědi plyšoví, porcelánoví i keramičtí, velcí od 5 centimetrů až do 2 metrů,“ řekla kurátorka Monika Merdová. Výstava potrvá do 30. prosince, muzeum má otevřeno úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkendech od 13 do 17 hodin. Vstupné stojí 30 korun.



Knížecí dvůr Postoloprty láká na strašidla

Kdy: Sobota 5. listopadu od 12.30 hodin

Kde: Postoloprty

Za kolik: Od 50 korun

Knížecí dvůr Postoloprty připravil na sobotu 5. listopadu od 12.30 hodin program Strašidla na statku, ve kterém se představí komedianti z Jezeří a SHŠ Vítkovci. Těšte se na skákací hrady, malování na obličej, a dlabání dýně. Vstupné stojí od 50 do 100 korun.



Žatec ovládnou nestvůry. Chystá se chmelloween

Kdy: Pátek 4. listopadu a sobota 5. listopadu

Kde: Žatec

Za kolik: 50 korun

Na dvě strašidelné akce mohou zavítat rodiče se svými ratolestmi v Žatci. V pátek 4. listopadu bude strašit v tamním domě dětí a mládeže, o den později, v sobotu 5. listopadu, v Chrámu chmele a piva. V areálu se bude konat chmelloween. Od 15 do 17 hodin pro malé a bojácné návštěvníky, od 18 do 20 pro odvážné. Vstupné je 50 korun, kdo ale ve čtvrtek nebo pátek přinese vyřezanou dýni, bude mít vstup zdarma. V pátek 4. listopadu je v plánu také akce Strašení v DDM. Od 18 do 20 hodin mohou děti do strašidelný hradu.



Procházka za ptactvem se uskuteční u rybníka v Kněžicích

Kdy: Sobota 5. listopadu od 7 hodin

Kde: Podbořansko

Akci v rámci Festivalu ptactva 2022 pořádá v sobotu 5. listopadu ornitologický spolek ROS Fénix ve spolupráci s Městským úřadem Žatec u rybníka v Kněžicích. Začátek procházky s ukázkou kroužkování ptactva začíná v 7 hodin. Vhodná je pevná obuv a dalekohled.



Homola z kapely Wohnout vystavuje v žatecké Sladovně

Kdy: Do 31. prosince

Kde: Žatec

Znáte kapelu Wohnout? Její člen Jan Homola až do 31. prosince vystavuje své obrazy v Galerii Sladovna v Žatci. Kurátorkou výstavy je Renáta Mužíková. Vernisáž se uskuteční v úterý 8. listopadu od 18 hodin. Těšit se můžete na umělce i promítání filmu Lachout, který vznikl v produkci ART332. V rámci promítání proběhne také vernisáž výstavy výtvarných děl zpěváka a kytaristy Honzy Homoly. Galerie má otevřeno kromě pondělí denně od 10 do 17 hodin.