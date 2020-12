Předvánoční výběh centrem Žatce má pět kategorií

KDY: Sobota 5. prosince od 15 hodin

KDE: Žatec

ZA KOLIK:

Předvánoční výběh historickým centrem města Žatec bude letos bez oficiálního měření času a nezávodní formou. Start Hopman běhu je u chmelničky na náměstí v sobotu 5. prosince v 15 hodin. Adventní běh má pět kategorií: děti do 10 let, žactvo, muži, dorost a ženy. Doporučené tratě jsou od 0,4 km do 4,4 km. Startovné se nevybírá, ale je možný příspěvek na charitativní účet.

Lounská galerie opět otevřela, ukazuje výstavu Kamila Linharta 100 let

KDY: Sobota 5. prosince od 14 hodin

KDE: Louny

ZA KOLIK: 40 korun





Galerie města Loun opět otevřela a láká na výstavu Kamila Linharta „100 let“. Při návštěvě galerie je nutné dodržovat všechna vládnou nařízená hygienická opatření. Galerie bude otevřená od úterý do soboty od 14 do 18 hodin. Vstupné stojí 40 korun.

Sauna v Žatci funguje

KDY: Sobota 5. prosince od 11 hodin

KDE: V Žatci v areálu koupaliště

ZA KOLIK: Plné 100 korun, snížené 75 korun



V Žatci v areálu koupaliště ve čtvrtek 3. prosince zahájila provoz městská sauna. V souladu s aktuálními nařízeními je kapacita omezena na deset návštěvníků v jednu dobu. K ověření volné kapacity její správce, Technická správa města Žatec, vytvořil na svém webu rezervační formulář. „Rezervaci je možné zajistit na telefonním čísle 415 240 250 (dvě hodiny před otevírací dobou), nebo osobně v provozní době sauny. Objednávky přijímáme prozatím do konce roku,“ uvádí správce. Sauna je otevřena v pracovní dny od 15 hodin, o víkendu od 11 hodin.

Libočanská branka

KDY: Kdykoliv

KDE: Žatec

ZA KOLIK: Zdarma



Jeden ze čtyř původních vstupů do Žatce. Od přelomu 13. a 14. století zajišťovala branka pěší spojení s Dolním Předměstím. Portálem, dodnes stejným, prošel počátkem 17. století i Jan Willenberg, autor nejstaršího vyobrazení Žatce a mnoha dalších významných českých měst. Od roku 1843 slouží věž k bydlení. Do roku 1879 stála u branky bašta s pamětní deskou a letopočtem 1463 - datem dokončení výstavby pozdně gotických hradeb.