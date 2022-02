Za jedničky plavání zdarma KDY: Pátek 4. února od 13 do 21 hodin KDE: Plavecká hala Louny ZA KOLIK: Hodina zdarma

Máte na pololetní vysvědčení samé jedničky? Pokud ano, tak se můžete jít zdarma na hodinu vykoupat do plavecké haly v Lounech. Akce dárek pro všechny děti s jedničkami platí v pátek od 13 do 21 hodin.

Žatecké farmářské trhy: jitrnice, divadlo a kejklíř

KDY: Sobota 5. února od 8 do 13 hodin

KDE: Žatec

ZA KOLIK: Zdarma



V sobotu dopoledne proběhnou v centru Žatce první letošní farmářské trhy doplněné o zabijačkové hody. Těšit se tak můžete kromě jitrnic, jelítek a tlačenek na doprovodný program, v rámci kterého vystoupí skupina BraAgas, kejklíř Vlasta či divadlo V Bedně. Trhy začnou v 8 hodin a skončí ve 13 hodin.

Výstava o chmelařském dědictví doputovala do muzea

KDY: Do 3. března

KDE: Regionální muzeum Žatec

ZA KOLIK: 30 korun

Výstava o chmelařském dědictví regionu doputovala do žateckého muzea a ke zhlédnutí tam bude až do 3. dubna. Návštěvníci mohou kromě panelové výstavy zhlédnout i stálou expozici Kabinet chmelových známek, která představuje fenomén účelových známek chmelovek a řadí se k nejobsáhlejším sbírkám svého druhu vůbec. Vstupné stojí 30 korun.

Výstava Brůnové je plná obrazů a cínových šperků s minerály

KDY: Úterý až neděle

KDE: Galerie Sladovna Žatec

ZA KOLIK: 40 korun



V žatecké Galerii Sladovna můžete navštívit výstavu Radky Brůnové. Výstava Na nebi, na zemi potrvá až do 22. února. Vidět na ní lze obrazy a cínové šperky s minerály. Otevřeno je úterý až neděle od 10 do 17 hodin. Základní vstupné do Sladovny stojí 50 korun, snížené pak 40 korun.

KDY: Kdykoliv

KDE:Zámecký park v Krásném Dvoře

ZA KOLIK: Zdarma

Zámecký park je ideální pro procházky i běhání

Zámecký park v Krásném Dvoře na Podbořansku je díky zpevněným cestám a klidu hojně využíván k procházkám a je i oblíbeným místem rekreačních běžců. V místě je také možné spatřit koně místních chovatelů. Park je nedílnou součástí zámku v Krásném Dvoře více než dvě stě let, v letech 1783 až 1793 jej jako první svého druhu v Čechách založil Jan Rudolf Černín. Přírodně krajinářský park s volnými travnatými plochami oživuje množství romantických staveb, nechybějí rybníky, vše dokresluje voda potoka Leska. Rozloha anglického parku v Krásném Dvoře činí téměř sto hektarů.

Park je přístupný celoročně.