Na Libořické pouti zazpívá Bohuš Matuš a Děti ráje

Kdy: Pátek 5. srpna a sobota 6. srpna

Kde: Libořice

Libořice budou tento víkend žít poutí. Těšit se můžete na pouťové atrakce, stánky, zábavu pro děti a populární muzikanty. V pátek 5. srpna od 17 do 18.30 vystoupí klaun Pepišto a Ivana Košínová, od 19 hodin zahraje k poslechu a tanci Jiří Jirásek. V sobotu se těšte na slavnostní zahájení poutě (14.00) a kapely a muzikanty New age of Smokie (14.15), Flying boys (15.35), Duo Yamaha (16.10), Bohuš Matuš (17.15), Děti ráje (17.45) a Sortiment (20.00). Akci bude moderovat Radek Jirgl.