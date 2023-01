Vrch Rubín je dominantou. Vstup na rozhlednu je zdarma

Kdy: Kdykoliv

Kde: Podbořansko

Za kolik: Zdarma

Při výjezdu z Podbořan směrem na Kadaň se při pravé straně tyčí kopec s plochým temenem a dominanta města vrch Rubín (352 m n. m.). Rubín je hodnotným stanovištěm teplomilné květeny. V roce 2018 byla na vrchu postavena rozhledna z dubového dřeva ve stylu strážní věže a palisády starověkého opevnění. Vstup je volný.



U bývalé mototechny v Kryrech se uskuteční výkup kožek

Kdy: Sobota 7. ledna v 15.10

Kde: Kryry

V sobotu 7. ledna v 15:10 proběhne u bývalé mototechny v Kryrech výkup kožek. Za jednu králičí kožku dostanete 20 korun.



Lounská plavecká hala láká na bazény, sauny a masáže

Kdy: Denně

Kde: Louny

Za kolik: 120 korun

Vodní radovánky mají nekonečně mnoho podob. V lounské plavecké hale najdete bazény, venkovní vířivku, sauny, parní lázně, masáže či mokrý bar. Zaplavat si tam můžete od pondělí do pátku od 13 do 21 hodin a o víkendy od 10 do 21 hodin. Kondiční ranní plavání probíhá v pracovní dny od 6 do 7.30 hodin. Hodina pro dospělého přijde na 120 korun.



Kluziště na náměstí Svobody v Žatci funguje denně

Kdy: Denně

Kde: Žatec

Za kolik: Zdarma

Kluziště na náměstí Svobody v Žatci má otevřeno denně, vstup je zdarma. „Prosíme o dodržování provozního řádu a rozpisu ledu a respektování doby, kdy dochází k nutné údržbě ledové plochy,“ apeluje správa kluziště. Kluziště má otevřeno: pondělí 7:00 - 21:30 hod. (veřejnost), úterý 7:00 - 19:00 hod. (veřejnost) 20:0- 0 21:30 hod. (hokej), středa 7:00 - 21:30 hod. (veřejnost) 19:00 - 20:00 (hokej děti), čtvrtek 7:00 - 19:00 hod. (veřejnost) 20:00 - 21:30 hod. (hokej), pátek 7:00 - 21:30 hod. (veřejnost), sobota 7:00 - 21:30 hod. (veřejnost), neděle 7:00 - 9:30 hod. (hokej děti) 9:30 - 19:00 hod. (veřejnost) 20:00 21:30 hod. (hokej).



Vochlická rozhledna nedaleko Lubence má výšku 15 metrů

Kdy: Kdykoliv

Kde: Nedaleko Lubence

Za kolik: Zdarma

Vochlická rozhledna je ukrytá v lesíku na vrchu Vochlice poblíž turistické stezky. Rozhledna se nachází na vrchu Vochlice asi 6,5 kilometru jihovýchodně od Valče, mezi obcemi Mlýnce a Libyně. Má výšku asi 15 metrů. Přístupné je kdykoliv a vstup je zdarma.