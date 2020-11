Žatecký pivovar vám natočí zlatavý mok do PET lahví

KDY: Pátek 6.listopadu

KDE: Žatec

Žatecký pivovar připravil pro své zákazníky na dobu, kdy budou jejich oblíbené restaurace a hospody uzavřené, prodej čerstvého čepovného piva do PET láhví o objemu 2 litry. Od středy je toto čerstvé pivo možno zakoupit v pivovarské prodejně na Žižkově náměstí. Prodejna má v zimním období otevřeno pondělí až pátek 8.00-11.30 a 12.00-16.30.

Ze stylové rozhledny je krásný výhled na České středohoří

KDY: Kdykoliv

KDE: Stradonice

ZA KOLIK: Zdarma



Stylová zajímavá rozhledna ve Stradonicích nedaleko Peruce byla otevřena v roce 2009. Je vysoká šest metrů a patří tak k nejmenším rozhlednám v České republice. I tak je z ní krásný výhled na České středohoří i oblast Perucka. Přístupná je celoročně a zdarma.

Knižní detektivka Valčík pro mrtvé vás zavede na Lounsko

KDY: Kdykoliv

KDE: www.kosmas.cz

ZA KOLIK: 250 korun



Nakladatelství Moba vydalo v letošním roce knihu Valčík pro mrtvé od severočeské autorky Veroniky Černucké, žijící v Oseku na Teplicku. Titul vychází v edici Původní české detektivka. Kdo má na svědomí tolik mrtvých? Vrah z masa a kostí, anebo tisíc let stará kletba? Soukromá vyšetřovatelka Tara míří na Lounsko, kde žije významná a zámožná rodina Hofbachů. Brzy je zřejmé, že vrah je mnohem blíž, než si všichni mysleli. Kniha je jedenáctým autorčiným dílem v edici. Na Kosmas.cz ji můžete koupit za 250 korun.

Inundační most přes Ohři

KDY: Kdykoliv

KDE: Lounsko

ZA KOLIK: Zdarma



Inundační tedy most přes Ohři se nachází v záplavovém území mezi Louny a Dobroměřicemi. V roce 1964 byl zapsán jako kulturní památka. Přibližná výška mostu je 6 metrů a i s nájezdy měří 272 metrů. Je volně přístupný.

Akce lounské knihovny se přesunuly na internet

KDY: Kdykoliv

KDE: www.mkl.cz

ZA KOLIK: Zdarma



Programy lounské městské knihovny momentálně najdete ve virtuálním prostoru. Na internetu běží akce: Knihovny dětem, webináře, virtuální výuka Třetího věku, online lekce a další distanční a experimentální služby. Kde přesně? Na webu www.mkl.cz, YouTube kanál MKLPLAY, Facebook stránka Knihovna dětem.

Výšlap na Milešovku. Z hory možná uvidíte Sněžku

KDY: Kdykoliv

KDE: Milešovka

ZA KOLIK: Zdarma



Hora Milešovka je označována jako královna Českého středohoří a je se svými 837 metry je také nejvyšší horou Českého středohoří. Milešovka se také pyšní hned několika dalšími „nej“. Je i největrnější horou s nejvíce bouřemi u nás, a proto bývá nazývána Hromovou horou. Rozhled z ní je považován za jeden z nejkrásnějších nejen v Česku. Své okolí převyšuje o úctyhodných 350 metrů, a tak nabízí ideální kruhový rozhled. Na vrcholu se nachází rozhledna, meteorologická stanice a stálé pracoviště Ústavu fyziky atmosféry AV ČR. Po výstupu na vrchol přes národní přírodní rezervaci Milešovka je možné si koupit něco k pití a jídlu u výdejního okýnka bufetu. Ten je otevřen v pátek od 16 do 20 hodin, v sobotu od 10 do 18 hodin a v neděli od 10 do 17 hodin. O svátky funguje od 10 do 17 hodin. Pondělí až čtvrtek má zavřeno. Na vrchol se můžete vydat z několika výstupových míst a to: z Bílky – 2,1 km po červené turistické trase (parkoviště); z Milešova – 2,5 km po červené turistické trase (od hřiště): z Velemína – 5 km po modré turistické trase; z Černčic – 2,3 km po modré turistické trase; Lovoš – Milešovka – po modré turistické trase z vrcholu na vrchol – 12 km. Z Milešovky lze běžně vidět celé České středohoří s bezpočtem hradů a hrádků na vrcholcích kopců, Krušné hory, Říp, Doupovské hory a za dobré viditelnosti i Ještěd či Sněžku v Krkonoších.