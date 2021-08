Tvrz Divice zažije Poprask na laguně. Budete se bavit

KDY: Pátek 6. srpna od 20 hodin

KDE: Tvrz Divice

ZA KOLIK: Od 399 korun

Temperament, rvačky, pračky, hádky, rozchody a usmiřování to vše ve slavné klasické komedii ze slunné Itálie. Muži a ženy šílí! Podaří se snaživému soudnímu úředníkovi urovnat věčné spory mezi rozhádanými mileneckými páry? Commedia al dente, piccante, furiosa! Tak to je představení Poprask na laguně, které můžete vidět ve Tvrzi Divice tento pátek od 20 hodin. Lístek stojí od 399 Kč.

Muzeum je plné modelů

KDY: Neděle 8. srpna od 10 do 17 hodin

KDE:Louny

ZA KOLIK:10/20 korun



V lounském oblastní muzeu lze vidět výstavu Svět papírových modelů. Expozice návštěvníky provádí zmenšeným papírovým královstvím, které vytvářejí šikovné ruce modelářů ze skupiny Minimodel a jejich přátel. Výstava je k vidění v muzeu do konce srpna letošního roku, otevřeno je úterý až pátek od 9 do 17 hodin a o víkend od 10 do 17 hodin. Plné vstupné stojí 20 korun, snížené pak vyjde na 10 korun.

Zlatý mok poteče proudem. Těšte se na přehlídku pivovarů

KDY: Pátek a sobota

KDE: Náměstí Prokopa Velkého Žatec

ZA KOLIK: Zdarma

Náměstí Prokopa Velkého v Žatci bude opět patřit pivovarům. V rámci projektu Žatecká Dočesná jinak tam totiž proběhne přehlídka řemeslných pivovarů. „Dočesná nám loni chyběla. Pocházím ze Žatce a Dočesnou beru jako domácí akci. Vždy jsme tam potkali spoustu skvělých lidí,“ říká sládek pivovaru Falkon a pořadatel festivalu Jakub Veselý. „V letošním roce jsme chtěli pivovarsky zaměřenou akci do Žatce vrátit. BeerParade situujeme na náměstí Prokopa Velkého, které nám imponuje svou útulnou atmosférou. Oslovili jsme několik výborných pivovarů, takže návštěvníci budou mít, co ochutnávat. Záležet jsme si dali i na hudebním programu. Věřím, že se festival povede,“ dodává. BeerParade startuje zítra v 16 hodin a návštěvníci ochutnají pivo z 10 řemeslných pivovarů (Falkon, Pioneer, Clock, Olešná, MadCat, Černý Potoka, Valeč, Kamenice nad Lipou, Máša, Lajka). Zahrají a zazpívají například Lazer Viking, Donnie Darko a Najust. Vstup je zdarma. Program BeerParade: Pátek 6. srpna 16-22 hodin 18:00 Hopsters, 19:30 Lazer Viking, 21:00 Donnie Darko; Sobota 7. srpna 12-22 hodin 16:00 Mladé Perspektivní Ryby, 17:15 Urgob, 18:45 Ogee, 21:00 Najust.

Nechranická přehrada láká rekreanty, rybáře i sportovce

KDY: Denně

KDE: Nechranická přehrada

ZA KOLIK: Zdarma



Hladina vody v Nechranické přehradě v současné době je o dost vyšší než obvykle a i když kvůli tomu místa na břehu pro rozložení deky a opalování ubylo, stále je ho dost pro všechny rekreanty. Nechranická nádrž je oblíbenou vodní plochou pro odpočinkové plavby v nafukovacím člunu, raftu nebo lodi a poslední dobou je to asi jedno z nejlepších míst pro windsurfing v Čechách. Nechranická přehrada je největší vodní plochou na řece Ohři a pátou největší v České republice. Je to rekreační centrum regionu, které nabízí několik kempů a další možnosti ubytování.

KDY:Pátek a sobota

KDE:Budyně nad Ohří





Budyňský hrad bude patřit hudbě i tradiční pouti

Nádvoří Vodního hradu v Budyni nad Ohří bude o nadcházejícím víkendu patřit zábavě i hudbě. Program 26. ročníku festivalu Budyňský poutník začne už v pátek 6. srpna, kdy se od 19.30 koná pouťová taneční zábava s libochovickou kapelou Fajn. V sobotu se od 12 hodin na pódiu vystřídají například kapely Schovanky, Taxmeni, Žalman & spol., Nezmaři, Pepa Štros & syn a řada dalších. Poutníka v neděli od 14 hodin zakončí tradiční Budyňská pouť s odpoledním koncertem skupiny Maxim Turbulenc.