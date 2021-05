Lounské farmářské trhy nabídnou pečivo, sadbu i maso

KDY:Sobota 8. května od 8 do 12 hodin

KDE:Mírové náměstí Louny

ZA KOLIK: Zdarma

Farmářské trhy opět zavítají na lounské Mírové náměstí, a to tuto sobotu od 8:00 do 12:00 hodin. K zakoupení bude sladké a slané pečivo, uzeniny, koření, čerstvé ryby, klobásy z vepřového či ze zvěřiny, ovocná vína, nakládané utopenci a sýry, perníky a cukrovinky, uzené sýry, pražená káva a sadba květin, bylinek a zeleniny.

Archeoskanzen v Březně u Loun opět otevřel své brány

KDY:Sobota 8. května od 9 do 17 hodin

KDE:Březno u Loun

ZA KOLIK:30-40 korun



Archeoskanzen v Březně u Loun je opět v provozu a to od úterý do neděle 9 - 17 hodin. Stálá expozice představuje rekonstrukci pravěkých a raně středověkých obydlí umístěných pod širým nebem na místě odkrytých půdorysů. Plné vstupné stojí 40 korun a snížené pak vyjde na 30 korun.

Dominanta Podbořanska

KDY:Kdykoliv

KDE: Podbořansko

ZA KOLIK: Zdarma



Při výjezdu z Podbořan směrem na Kadaň se při pravé straně tyčí kopec s plochým temenem a dominanta města vrch Rubín. Na vrchu se tyčí osm metrů vysoká rozhledna, která je celá z dubového dřeva. Vstup je volný. Novinkou tohoto oblíbeného výletního místa na Podbořansku je rozcestník, který návštěvníkům ukazuje směry a vzdálenosti k dalším hradištím a zajímavým místům v okolí.

Hřiště v areálu bývalého letního cvičiště opět funguje

KDY:Denně

KDE:Louny

ZA KOLIK: Zdarma



Nové dětské hřiště v areálu bývalého letního cvičiště v Lounech se opět otevřelo pro veřejnost. Hřiště bylo přes zimu zavřené, jeho dřívějšímu otevření letos na jaře zabránila pandemická opatření. Letní cvičiště prochází výraznou proměnou. Kromě dětského hřiště s mnoha atrakcemi v místě vzniklo travnaté hřiště na malou kopanou.

KDY: Kdykoliv

KDE: Louny

ZA KOLIK: Zdarma

Léčivá voda láká

V jižní části Loun, na návrší U Spravedlnosti, byl počátkem 60. let 20. století navrtán významný zdroj alkalické kyselky Pramen Luna. Ten je nejhlubším minerálním pramenem v ČR, lidé si pro jeho vodu chodí i v současné covidové době. Má jedinečné složení, srovnávat se s ním mohou jen prameny v gruzínském Boržomi a ve franfouzském Vichy. Je to silně proplyněná a natrium-bikarbonátová voda, která vyvěrá z hloubky 1100 až 1200 metrů. Pramen Luna je vyveden na několika místech a díky své teplotě je celoročně dostupný. K dispozici je v prostoru U Spravedlnosti, v domově důchodců a v nemocniční zahradě.