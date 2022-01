Ledová plocha na náměstí Svobody je opět připravena k bruslení, přístupná je od středečního rána. Veřejné bruslení je zdarma a na led je možné chodit každý den od osmi hodin ráno. „V průběhu týdne jsou některé hodiny (úterý, čtvrtek večer, neděle ráno a večer) vyhrazeny pro hokej. V lednu se počítá s tím, že během dne mohou být některé hodiny na ledě určené pro zdejší školy,“ sdělil mluvčí Žatce Tomáš Kassal.

V lounské galerii můžete vidět obrazy Miroslava Mužíka

KDY: Do 6. března

KDE: Galerie města Louny



V Galerii města Loun můžete až do 6. března vidět výstavu s názvem Miroslav Mužík – Plenér. Otevřeno je středa až neděle od 14 do 18 hodin.

Bruslit na lounském zimním stadionu můžete i v lednu

KDY: Neděle 9. ledna od 13.30 do 15.00

KDE: Zimní stadion Louny

ZA KOLIK: 30 korun

Na Městském zimním stadionu v Lounech bude probíhat veřejné bruslení i tento měsíc. Ledová plocha tam pro lidi bude k mání třeba v neděli 9. ledna od 13.30 do 15.00 hodin. Děti do 110 cm platí 15 korun a ostatní 30 korun. Brusle si lze půjčit za 50 korun.

Kino Svět v Lounech promítá biják Kingsman: První mise

KDY: Do 11. ledna denně od 20 hodin

KDE: Kino Svět Louny

ZA KOLIK: 160 korun



Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí, jeden muž musí vyhrát závod s časem a zastavit je. Ve snímku „Kingsman: První mise“ se stanete svědky zrodu první nezávislé tajné služby. Americký biják Kingsman: První mise můžete vidět v lounském kině Svět až do úterý 11. ledna denně vždy od 20 hodin. Lístek stojí 160 korun.

KDY: Kdykoliv

KDE: Nedaleko Lubence

ZA KOLIK: Zdarma

Vochlická rozhledna nedaleko Lubence má výšku 15 metrů

Vochlická rozhledna je ukrytá v lesíku na vrchu Vochlice poblíž turistické stezky. Rozhledna se nachází na vrchu Vochlice asi 6,5 kilometru jihovýchodně od Valče, mezi obcemi Mlýnce a Libyně. Má výšku asi 15 metrů. Přístupné je kdykoliv a vstup je zdarma.