Lounské farmářské trhy nabídnou ovoce, maso a pečivo Kdy: Sobota 8. října od 8 do 12 hodin Kde: Louny Za kolik: Zdarma V Lounech se uskuteční v sobotu od 8 do 12 hodin další farmářské trhy. Na Mírovém náměstí budou k mání stánky s kořením, masem, pečivem, ovocem, zeleninou, medem, nakládanými sýry a bylinkami. Vstup je volný.



GBR v Lounech láká na výstavy Immrové a Nádvorníka

Kdy: Od 7. října do 4. prosince

Kde: Galerie Benedikta Rejta v Lounech

Za kolik: 75 korun

Galerie Benedikta Rejta (GBR) v Lounech pořádá dvě samostatné monografické výstavy, vidět je můžete od 7. října do 4. prosince. První z nich představuje sochařku Moniku Immrovou, druhou je retrospektivní výstava k nedožitým šedesátinám fotografa Pavla Nádvorníka. Dvě hlavní výstavní patra budou patřit výrazné osobnosti českého současného sochařství střední generace Monice Immrové. GBR tak splácí dluh významné lounské rodačce. Výstava minimalistickým přístupem představí dílo Moniky Immrové, její přístupy k materii, objemu, ploše, prostoru, světlu, kánonu. GBR, která spravuje podstatnou část Nádvorníkovy pozůstalosti, jsou k vidění cykly Romové a Kluci z konce 80. let a cyklus Krajiny, vznikající počátkem let devadesátých. Vstupné je 75 Kč.



V žateckém bazénu se bude plavat bez plavek

Kdy: Pátek 7. října od 21 hodin

Kde: Žatec

Za kolik: 80 korun

V bazénu při obchodní akademii v Žatci se bude v pátek 7. října plavat bez plavek. Zájemci mají vyčleněnou jednu hodinu, a to od 21 do 22 hodin. „Všechny příznivce nudismu a naturismu zveme k večernímu plavání bez plavek do bazénu při obchodní akademii v Žatci. Pokud si přejete, aby se tato akce pořádala pravidelně, tak nás přijďte podpořit vaší návštěvou,“ zvou pořadatelé této akce. Vstupné je 80 korun. Pořadatelé stanovili dvě podmínky, respektive zákazy pro účastníky akce. Vstup do plavecké části bazénu v plavkách a jakékoliv sexuální obtěžování nebo jeho provozování či jiné nevhodné chování. V případě porušení těchto zákazů si vyhrazují právo návštěvníka ihned vykázat bez vrácení vstupného.



Na turisty čeká výšlap na vrch Rubín a opékání buřtů

Kdy: Sobota 8. října od 15 hodin

Kde: Podbořany

V duchu tradičních slavností úrody a sklizně se letos ponese i rozloučení s turistickou sezónou v Dolním Poohří. Destinační agentura láká na výšlap na vrch Rubín na Podbořansku a ‚buřtobraní’. Akce se uskuteční v sobotu 8. října, sraz účastníků je ve tři hodiny odpoledne v obci Dolánky na Podbořansku, kde je možné také parkovat. „Nabídneme výrobky od tří držitelů certifikátů POOHŘÍ regionální produkt®. Turisté si pochutnají na buřtech z lenešického řeznictví U Vincíka, Lounském pecnu z Vackova pekařství v Lounech a hořčici Senf ze Břvan,“ prozradil nabídku ředitel Destinační agentury Dolní Poohří Lukáš Pichlík. „Abychom věděli, kolik občerstvení zajistit, prosíme účastníky o registraci předem,“ doplnil ředitel. Formulář pro přihlášení je na webu www.dolnipoohri.cz.



Lounští přírodovědci vám ukážou Nechranickou přehradu

Kdy: Neděle 9. října od 9 hodin

Kde: Nechranická přehrada

S lounskými přírodovědci můžete vyrazit na Nechranickou přehradu. „Při další exkurzi prozkoumáme nejzajímavější části severního břehu Nechranické přehrady, které představují kompletní průřez všemi geologickými jednotkami severočeské hnědouhelné pánve,“ řekl Miroslav Bažant z lounského muzea a dodal: „Na jižním břehu budeme pozorovat vzácné druhy severských mořských ptáků, kteří se na přehradě zastavují během tahu.“ Sraz exkurze je v neděli 9. října v 9 hodin na hliněném parkovišti u severního konce Nechranické přehradní hráze. „K přesunům mezi lokalitami je nutné vlastní auto. Akce se koná za jakéhokoliv počasí. Vstupné dobrovolné. Dotazy na telefonu 777 862 231,“ doplnil Bažant.

V nohách má 2000 kilometrů, vyprávět o tom bude v kavárně

Kdy: Čtvrtek 6. října od 19 hodin

Kde: Kavárna Vrchlického divadla v Lounech

Za kolik: 180 korun

Více než 2000 kilometrů v nohách a jeden splněný sen dojít pěšky do Asie. Nicolette Havlová se vydala jen s šesti kily na zádech z rodného Havířova přes Slovensko, Maďarsko, Rumunsko s návštěvou české komunity v Banátu, pro kterou uspořádala sbírku, a pokračovala přes Srbsko, Bulharsko až do Istanbulu. Její cestovatelskou přednášku s projekcí můžete navštívit dnes od 19 hodin v kavárně Vrchlického divadle v Lounech. Lístek stojí 180 korun.